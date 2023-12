Die Angst vor einer Ausweitung des Krieges im Nahen Osten wächst und die US-Truppen stehen in der Schusslinie

Da sich amerikanische Soldaten zunehmend in einer gefährlichen Schusslinie befinden und die Marine der USA und ihrer Verbündeten nach mehreren Drohnenangriffen in höchster Alarmbereitschaft ist, führt die sich verschlechternde Situation zu einer angespannten Urlaubszeit für das Weiße Haus.

Die steigende Wahrscheinlichkeit, dass die USA im Kampf ums Leben kommen, und die sich verschlechternde Sicherheitslage vom Indischen Ozean bis zum Roten Meer, die sich über den Irak, Syrien, den Libanon und Israel erstreckt, stellen eine unwillkommene neue außenpolitische Krise dar, während das Jahr der Wiederwahl von Präsident Joe Biden anbricht. Und sie wird zu einer Petrischale für einen neuen geopolitischen Trend - endlose Tests von Amerikas Willen und Glaubwürdigkeit durch seine Gegner und deren Stellvertreter. Die Warnungen Israels, dass der Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen trotz des Drucks der USA, die Intensität des Konflikts zu verringern, noch Monate andauern wird, erhöhen die Gefahr, dass der Krieg außer Kontrolle gerät und die USA weiter hineingezogen werden.

Eine Flut gefährlicher Eskalationen

Die anfängliche Befürchtung, dass ein regionaler Krieg ausbrechen könnte, nachdem die Hamas am 7. Oktober einen Angriff auf Israel verübt hatte, bei dem 1 200 Menschen getötet wurden, und Israel seinen Angriff auf den Gazastreifen startete, hat sich nicht sofort bewahrheitet, auch nicht bei den begrenzten Gefechten zwischen Israel und den Hisbollah-Kräften im Libanon an einer der gefährlichsten Fronten in diesem Gebiet.

Das Tempo der Angriffe und der Eskalation in den letzten Tagen scheint jedoch eine tödliche Eigendynamik zu entwickeln, die Befürchtungen über eine weitere Zunahme der Spannungen schürt.

- Biden ordnete am Montag Luftangriffe gegen Einrichtungen an, die von pro-iranischen Kämpfern der Hisbollah-Miliz Kataib im Irak genutzt werden, die von den USA beschuldigt werden, eine Drohne für einen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Erbil eingesetzt zu haben, bei dem ein amerikanischer Soldat schwer verletzt wurde. Dies war der jüngste Angriff iranischer Stellvertretergruppen auf US-Streitkräfte in Syrien oder im Irak, die an Anti-Terror-Operationen beteiligt sind.

- Nach Angaben des US-Zentralkommandos haben die US-Streitkräfte am Dienstag über dem Roten Meer eine Reihe von Drohnen und Raketen abgefangen, die von den Houthi-Rebellen - einer vom Iran unterstützten Gruppe im Jemen - abgefeuert wurden. Die USA hatten zuvor erklärt, dass der iranische Geheimdienst bei der Planung von Angriffen auf die Handelsschifffahrt aktiv mitgewirkt hat. Dies hat einige Frachtlinien dazu veranlasst, ihre Schiffe um Afrika herum zu leiten, anstatt die kostengünstigere Passage durch den Suezkanal zu nehmen, was zu Befürchtungen hinsichtlich der globalen Lieferkette geführt hat. Der Iran hat wiederholt eine Beteiligung bestritten.

- Der geografische Fußabdruck der Instabilität dehnt sich nun auf Indien aus, nachdem ein im Indischen Ozean operierender Chemikalientanker am Samstag 200 Seemeilen vor der indischen Küste von einer iranischen Angriffsdrohne getroffen wurde, so das Pentagon. Der Iran hat wiederholt eine Beteiligung bestritten.

- Der Iran und mehrere seiner Stellvertreter beschuldigten Israel, bei einem Luftangriff in einem Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus einen hochrangigen Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden ermordet zu haben. Israel weigerte sich, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen, aber das IRGC drohte damit, die Tötung von Seyyed Razi Mousavi zu rächen, indem es sagte, dass "das israelische Regime zweifellos den Preis für dieses Verbrechen zahlen werde".

Die Folgen einer sich verschlechternden Sicherheitslage

Die Häufung neuer Zwischenfälle unterstreicht das Potenzial für eine gefährliche Eskalation des Krieges, macht deutlich, in welchem Maße die US-Streitkräfte unmittelbar gefährdet sind, und erklärt die immer dringlicheren Bitten aus Washington an Israel, den Krieg im Gazastreifen einzuschränken.

Künftige Zwischenfälle, bei denen US-Soldaten getötet oder Marineinstrumente schwer beschädigt werden, würden Washington kaum eine andere Wahl lassen, als sich wieder stärker in den Nahen Osten einzumischen, nachdem die letzten drei Präsidenten versucht haben, sich aus der Region zurückzuziehen.

Christopher O'Leary, ehemaliger Direktor für Geiselbefreiung bei der US-Regierung, sagte am Dienstag auf CNN News Central", dass die Situation in der Region zwar noch nicht an das Worst-Case-Szenario heranreiche, das Potenzial für eine Verschlechterung aber allgegenwärtig sei.

"Der Krieg zwischen Israel und der Hamas ist Teil eines größeren Plans der Achse des Widerstands, der vom Iran gesteuerten Strategie, regionalen Einfluss und Macht durch Gruppen, Ersatzgruppen wie die Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad, die Hisbollah, Kataib Hisbollah und die Houthis zu erlangen", sagte O'Leary.

"Obwohl es also anhaltende Angriffe gegeben hat, waren sie bis zu einem gewissen Grad maßvoll, einschließlich der Angriffe der Houthis auf Schiffe im Roten Meer. Aber das sind Warnungen vor dem, was möglicherweise kommen könnte. Wenn der Iran tatsächlich die Handschuhe auszieht und die Ersatztruppen mit aller Macht loslässt, haben wir ein echtes regionales Problem, ja, gegen die im Irak und in Syrien stationierten US-Truppen."

Die Situation für die US-Truppen im Irak und in Syrien ist besonders gefährlich, da sie sich in unmittelbarer Nähe von militanten Gruppen befinden, die dem Iran treu ergeben sind. Die Republikaner werfen Biden seit langem vor, nicht genügend Maßnahmen zu ergreifen, um solche Gegner abzuschrecken, aber die Regierung hat sich bemüht, eine Eskalation eines angespannten Moments in einen größeren Krieg zu vermeiden. Der Grat zwischen verhältnismäßigen Reaktionen und wirksamer Abschreckung wird immer schmaler. Der Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt wirft die Frage auf, wie die Anlage so anfällig für das Eindringen einer Drohne war. Außerdem stellt sich die Frage, ob die jüngsten US-Luftangriffe, die vom Irak als feindlicher Akt verurteilt wurden, in irgendeiner Weise zur Abschreckung künftiger Angriffe beigetragen haben.

"Ich bin der Meinung, dass wir hier ein Spiel mit gezinkten Karten spielen, dass wir diese Truppenverbände und die Führung angreifen müssen", so Ret. Mike Lyons, Major der US-Armee, sagte am Dienstag gegenüber CNN. "Ich glaube nicht, dass unsere Abschreckung dazu beigetragen hat, dass die Iraner erkennen, dass wir es ernst meinen.

Wirtschaftlicher und militärischer Nachhall

Eine Ausweitung des Konflikts könnte schmerzhafte wirtschaftliche Folgen haben, da das Rote Meerfür die globalen Lieferketten für Energie und Waren von entscheidender Bedeutung ist. Die Wasserstraße grenzt im Osten an Jemen und Saudi-Arabien und im Westen an Eritrea, Sudan und Ägypten. Er mündet auf der Sinai-Halbinsel, die zu Ägypten gehört und an Israel grenzt, in den Suezkanal . Das Störungspotenzial des Kanals, der die kürzeste Seeverbindung zwischen Europa und Asien darstellt, wurde deutlich, als 2021 ein Schiff auf seiner gesamten Breite stecken blieb und ein weltweites Echo auslöste. Angesichts der Bedrohung ihrer Schiffe und Besatzungen durch Drohnen und Raketen haben mehrere Reedereien ihre Kapitäne angewiesen, die teurere und zeitaufwändigere Route um Afrika herum zu nehmen. Die mögliche wirtschaftliche Beeinträchtigung hat die Vereinigten Staaten dazu veranlasst, eine internationale Koalition zum Schutz von Handelsschiffen vor Angriffen der Houthi zu bilden. Wie die Vereinigten Staaten vor Weihnachten mitteilten, haben sich bereits Länder wie das Vereinigte Königreich, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen und die Seychellen angeschlossen.

Die Houthis haben im letzten Monat mindestens 100 Angriffe auf 12 verschiedene Handelsschiffe im Roten Meer verübt, eine "sehr große Anzahl von Angriffen", die es seit mindestens "zwei Generationen" nicht mehr gegeben habe, so ein hochrangiger US-Militärvertreter letzte Woche.

Die Möglichkeit einer Militäraktion im Nahen Osten ist das Letzte, womit sich Biden - der sich bereits intensiv um die Rettung der Ukraine vor einem russischen Angriff bemüht - zu Beginn des Jahres 2024 beschäftigen möchte. Jeder Eindruck, dass der Präsident darum kämpft, Autorität in einer Welt auszuüben, die manchmal außer Kontrolle zu geraten scheint, könnte politisch nachteilig sein in einer Zeit, in der Biden von Zustimmungsraten von weniger als 40 % geplagt wird - ein gefährliches Terrain für einen Oberbefehlshaber, der sich um seine Wiederwahl bemüht. Die Wahrnehmung, dass Biden auf die Herausforderungen der US-Gegner nicht energisch genug reagiert, könnte in der Öffentlichkeit die Befürchtung verstärken, dass er mit 81 Jahren den Anforderungen einer zweiten Amtszeit nicht gewachsen ist - ein Bild, das die Republikaner in den Köpfen der Wähler zu verstärken versuchen.

Ex-Präsident Donald Trump, der in seiner ersten Amtszeit für Chaos und Spaltung im In- und Ausland sorgte und die USA von ihren Verbündeten entfremdete, versucht dennoch, ein Bild des weltweiten Chaos und der Respektlosigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten zu zeichnen, während der 77-Jährige seine Vision einer starken Führung vermarktet. Biden hat also wenig Spielraum für politische Manöver gegen den GOP-Spitzenkandidaten, sollte sich die Lage plötzlich verschlechtern.

Vor dem Hintergrund dieser prekären politischen Situation fanden am Dienstag neue Konsultationen zwischen der israelischen Regierung und der Regierung Biden statt. Dies geschah, nachdem im Gazastreifen heftige Kämpfe zwischen israelischen Truppen und Hamas-Kräften ausgebrochen waren, nachdem die USA tagelang zu einer weniger intensiven Phase des Konflikts aufgerufen hatten. Ron Dermer, einer der engsten Vertrauten von Premierminister Benjamin Netanjahu, traf sich mit Beamten des Weißen Hauses und des Außenministeriums. Netanjahu hatte zuvor Truppen in Gaza besucht und erklärt, dass ein "langer Kampf" bevorstehe. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte unterdessen, sein Land befinde sich in einem "Krieg mit mehreren Schauplätzen, wir werden aus sieben verschiedenen Sektoren angegriffen", sagte er und bezog sich dabei auf den Gazastreifen, den Libanon, Syrien, das Westjordanland, den Irak, den Jemen und den Iran.

Das ist ein Szenario, das die Vereinigten Staaten und insbesondere Biden nicht zulassen dürfen, dass es zu einer langfristigen Realität wird.

