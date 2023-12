Deutsche Entdeckung des Medikaments Captagon stellt Rekord auf

In den vergangenen Monaten haben Zollfahnder die größte jemals in Deutschland entdeckte Menge der Droge Captagon beschlagnahmt. Die Zollfahndung Essen und die Staatsanwaltschaft Aachen gaben am Donnerstag bekannt, dass insgesamt 461 Kilogramm Pillen im Wert von 64,5 Millionen US-Dollar...