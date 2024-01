Der winzige Inselstaat Komoren hat sich "traumhaft" qualifiziert und ist bereit, beim Afrikanischen Nationen-Pokal gegen einen ganzen Kontinent anzutreten

Die Qualifikation für das alle zwei Jahre stattfindende afrikanische Fußballturnier ist angesichts der Größe und der fußballerischen Geschichte der Komoren eine kaum zu überschätzende Leistung.

Das vor der Ostküste Afrikas gelegene Land ist mit weniger als 900 000 Einwohnern das viertkleinste Land des Kontinents. Der Spitzname Les Coelacanthes (die Quastenflosser) stammt von einer seltenen tropischen Fischart, die in den Gewässern des Indischen Ozeans beheimatet ist. Die Mannschaft wurde erst 2005 als Mitglied in den Weltfußballverband FIFA aufgenommen.

Der Traum vom Erreichen der AFCON-Endrunde wurde im März 2021 nach einem hart erkämpften 0:0-Unentschieden gegen Togo wahr, doch die Geschichte des unwahrscheinlichen Erfolgs der Komoren lässt sich bis ins Jahr 2014 zurückverfolgen, als Cheftrainer Amir Abdou mit einer neuen Vision für die Mannschaft antrat.

Angesichts der begrenzten fußballerischen Infrastruktur auf den Komoren entschied sich Abdou, auf die Diaspora des Landes, insbesondere in Frankreich, zurückzugreifen, um die bestmöglichen Spieler zu finden. Im Gespräch mit CNN Sport räumte Abdou ein, dass dies kein einfaches Unterfangen war, da viele der Spieler, die in Europa geboren und aufgewachsen sind, sich nicht sicher waren, ob sie für die Komoren antreten sollten.

"Wenn man ein kleines Land ist, das diesen Spielern ein Projekt vorschlägt, ist es sehr schwierig, sie dazu zu bringen, zu sagen: Ich möchte auf die Komoren kommen, wenn wir nicht wissen, was wir an Sicherheit bieten können", sagte er.

Abdou wählte einen offenen Ansatz für den Überzeugungsprozess und traf sich mit den betreffenden Spielern, um eine sinnvolle Beziehung zu ihnen aufzubauen: "Wir haben mit allen unseren Nationalspielern gesprochen, was sehr wichtig war, um sie zu überzeugen und ein gegenseitiges Vertrauen aufzubauen."

Der Beginn der Reise

Einer der Spieler, die Abdou von seinem Projekt überzeugt hat, ist Fouad Bachirou, ein 31-jähriger Mittelfeldspieler von den Komoren, der derzeit für den FC Omonia in Zypern spielt. Bachirou stieß 2014 zum ersten Mal zur Mannschaft und schreibt dem Trainer zu, dass er ein wettbewerbsorientiertes Umfeld geschaffen hat, das für ihn und seine Mannschaftskameraden gleichermaßen attraktiv ist.

"2014 änderte sich alles - als Amir an die Macht kam und beschloss, auf der ganzen Welt nach Spielern zu suchen", sagte er gegenüber CNN, "und zu versuchen, die gesamte Nationalmannschaft und den gesamten Verband besser zu organisieren. Das hatte einen großen Einfluss auf die meisten Spieler, als sie zu uns kamen.

Abdou ist bestrebt, dieses Lob an seine Spieler weiterzugeben, die er als "wahre Patrioten" bezeichnet, weil die Liebe, die sie für ihr Land empfinden, über den Fußball hinausgeht.

Dieses patriotische Gefühl wird durch die Emotionen einiger Spieler bestätigt, wenn sie an das ansonsten harmlose Unentschieden gegen Togo im März 2021 zurückdenken. Für Bachirou war es "der beste Moment seiner Fußballkarriere", während sein Teamkollege und Landsmann Said Bakari, der für den RC Waalwijk in der niederländischen Eredivisie spielt, das Ende des Spiels als "wirklich schönen Moment" bezeichnete.

Abdou und seine Spieler sind nicht die einzigen, die sich über den Qualifikationserfolg der Mannschaft freuen. Die Mannschaft hat auf den Inseln seit langem eine große Anhängerschaft, und der Aufschwung in den letzten Jahren hat diese Stimmung in einen regelrechten Fanatismus verwandelt.

"Wenn die Mannschaft auf den Komoren eintrifft", so Abdou, "steht das Land 15 Tage vorher still. Das Land bleibt stehen, und die Menschen leben durch die Mannschaft.

"Es herrscht eine Freude, nicht nur eine Freude, sondern eine Explosion - als ob wir die Weltmeisterschaft oder die Champions League gewonnen hätten. Es ist unglaublich. Es ist völlig verrückt und schwer zu beschreiben."

Bakari konnte sein Lächeln nicht verbergen, als er mit CNN über die Szenen auf dem Archipel unmittelbar nach dem Ergebnis gegen Togo sprach. "Ich kann Ihnen nur sagen, dass es verrückt war. Alle Menschen sind verrückt geworden", sagte er.

Bachirou schloss sich dieser Meinung an. "Bei jedem Spiel, das wir vorher gespielt haben, war es wie eine Feier, das Ergebnis spielte keine Rolle", sagte er, "aber diese Qualifikation hat das Ganze auf eine andere Ebene gehoben. Man hatte das Gefühl, dass die Leute tagelang, wochenlang feierten.

"Wir sind ein kleines Land, ein armes Land, und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, war ein Gefühl, auf das wir wirklich stolz sind.

Wir müssen an uns selbst glauben

Die Auslosung der AFCON-Gruppenphase war für die Komoren, die in der Gruppe C neben Ghana, Marokko und Gabun spielen, sicherlich nicht einfach. Die Kampagne der Komorenbeginnt am 10. Januar gegen Gabun in Yaoundé, Kamerun.

Abdou und seine Spieler haben keine Angst vor den bevorstehenden Herausforderungen. Die Mannschaft hat sich in einem Trainingslager in Saudi-Arabien vorbereitet, und der Trainer betonte, dass seine Mannschaft mit solch starken Gegnern gut zurechtkommt und sogar freier spielen kann als ihre Gegner.

"Das sind Mannschaften, die wir kennen. Wenn wir gegen solche Mannschaften spielen, fühlen wir uns noch wohler und es sind diese Spiele, die uns motivieren, dorthin zu gehen und Ergebnisse zu erzielen", so Abdou.

"Wir müssen an uns selbst glauben - der Druck wird nicht auf uns lasten, sondern auf den anderen Mannschaften aus größeren Ländern".

Die Spieler sind der Meinung, dass ihr enger Zusammenhalt und die europäischen Einflüsse zu ihrem Erfolg beigetragen haben, und hoffen, dass sich dies auch im eigentlichen Wettbewerb fortsetzen kann.

Bakari beschrieb die Beziehung zwischen den Mannschaftskameraden als "wie Brüder", während Bachirou anmerkte, dass "wir alle in Europa geboren und aufgewachsen sind und diese taktische Erfahrung einbringen können - so wurden wir zu einer schwer zu schlagenden Mannschaft".

Es ist schwer zu sagen, wie der Erfolg einer Mannschaft wie den Komoren bei ihrem ersten großen Turnier überhaupt aussehen würde.

Die Spieler konzentrieren sich darauf, den fehlenden Druck zu akzeptieren und das Turnier zu genießen, ohne dabei die kämpferische Einstellung zu vergessen, die ihnen in der Qualifikation so gut geholfen hat.

"Für uns ist es ein Traum. Für mich ist es ein Traum, mein Land bei dieser Art von Turnier zu vertreten", sagte Bakari. "Man spielt gegen die besten Spieler Afrikas, die besten Spieler der Welt. Wir haben keine Angst, wie ich schon sagte, und wir versuchen einfach, so weit wie möglich zu kommen.

"Wir sind Konkurrenten, also wollen wir Spiele gewinnen", sagte Bachirou. "Was uns dazu gebracht hat, uns zu qualifizieren und hier zu sein, war der Glaube daran, dass wir Spiele gewinnen können, dass wir konkurrenzfähig sind und gewinnen wollen, also werden wir mit der gleichen Mentalität hingehen und versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen."

Bachirous Gedanken drehten sich dann wieder um das mögliche Ausmaß der Feierlichkeiten auf den Inseln, wenn die Ergebnisse so ausfallen wie bei Les Coelacanthes.

"Wenn wir in diesem Wettbewerb erfolgreich sein sollten, habe ich ehrlich gesagt Angst um die Komoren. Ich bin mir nicht sicher, ob die Inseln in der Lage sein werden, die Menschen bei der Stange zu halten. Das wäre unglaublich, es wäre fantastisch."

