Der weltgrößte Ölproduzent will verstärkt nach China vordringen

Aramco befindet sich in Gesprächen mit Rongsheng Petrochemical, um einen Anteil von maximal 50 % an dessen Tochtergesellschaft Ningbo Chongjin Petrochemical zu erwerben, so das chinesische Unternehmen in einem am Mittwoch an der Shenzhener Börse eingereichten Bericht.

Rongsheng, ein in Hangzhou ansässiges privates Raffinerieunternehmen, erklärte, dass es auch die Möglichkeit einer 50 %igen Beteiligung an der Saudi Aramco Jubail Refinery Company, der Raffinerieeinheit des saudischen Unternehmens, erörtert und beruft sich dabei auf eine Absichtserklärung, die beide Seiten am Vortag unterzeichnet hatten.

Die Unternehmen könnten auch gemeinsam die Anlagen der chinesischen Tochtergesellschaft modernisieren und erweitern und das Großprojekt Rongsheng New Materials (Zhoushan) bauen, so Rongsheng.

Im Rahmen des Projekts sollen hochleistungsfähige Petrochemikalien wie technische Kunststoffe, spezielle Polyester und hochwertige Harze hergestellt werden, die in elektronischen Geräten und Halbleitern verwendet werden können, hieß es.

Saudi-Arabien hat seine Beziehungen zu China im Energiebereich seit dem vergangenen Jahr erheblich ausgebaut.

Im März vereinbarte Aramco den Kauf eines 10 %igen Anteils an Rongsheng für 24,6 Milliarden Yuan (3,5 Milliarden Dollar). Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Aramco 480.000 Barrel Rohöl pro Tag an das chinesische Unternehmen liefern.

China ist ebenfalls bestrebt, seine Präsenz in dem Land im Nahen Osten auszubauen.

Sinopec, der staatliche Raffinerieriese, betreibt in einem Joint Venture mit Aramco ein Raffinerieprojekt in der saudi-arabischen Industriestadt Yanbu. Die Yanbu Aramco Sinopec Refining Company, die seit 2016 in Betrieb ist, verwendet nach Angaben des Unternehmens 400.000 Barrel arabisches Schweröl pro Tag zur Herstellung hochwertiger Kraftstoffe .

Letzten Monat rollte Hongkong auf einer Investitionskonferenz den roten Teppich für saudische Eliten aus. Und im Februar 2023 reiste der Chief Executive der Stadt, John Lee, nach Riad, wo er mit dem CEO von Aramco zusammentraf und die Idee einer Zweitnotierung in Hongkong ins Gespräch brachte, wie aus einer Regierungserklärung hervorgeht.

Aramco ging 2019 in Riad an die Börse, was damals der größte Börsengang aller Zeiten war.

Quelle: edition.cnn.com