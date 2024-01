Der Verdächtige des tödlichen Unfalls in Rochester raste laut Polizei offenbar auf Fußgänger zu, aber das Motiv ist noch unbekannt

Der Verdächtige, der 35-jährige Michael Avery, starb nach dem feurigen Unfall, der sich am Montag kurz nach Mitternacht ereignete, als die Menschen nach einem Rockkonzert aus dem Kodak Center in Rochester strömten, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall löste ein Feuer aus, das erst nach etwa einer Stunde gelöscht werden konnte. Der Unfallort war mit verkohlten Benzinkanistern, Trümmern und dem ausgebrannten Rahmen von Averys Mietwagen übersät, so die Behörden und Bilder der Unfallfolgen.

Die Ermittler haben noch viele Fragen zu klären, z. B. ob der aus Syracuse stammende Avery die Stadt oder das Musiklokal ins Visier genommen hat, was ihn motiviert hat und warum er einen Großteil des Vortages damit verbracht hat, Gas in das Auto zu füllen, so die Behörden.

"Ich wurde mit Fragen überschwemmt, warum diese Person sich ... Rochester, New York. Warum er dies am Neujahrstag tun würde und warum er es auf Konzertbesucher abgesehen hat, die das neue Jahr feiern wollen", sagte Rochesters Bürgermeister Malik Evans am Dienstag in einer Pressekonferenz. "Das sind alles Fragen, die aufgeworfen wurden und auf die wir einfach noch keine Antworten haben".

Bisher haben die Ermittler keine Beweise dafür gefunden, dass Avery durch Terrorismus oder "politische oder soziale Vorurteile" motiviert war, sagte der Polizeichef von Rochester, David M. Smith, am Dienstag.

Dennoch wird der inländische Terrorismus weiterhin als mögliches Motiv in Betracht gezogen, sagten Quellen der Strafverfolgungsbehörden gegenüber CNN.

Die Joint Terrorism Task Force des FBI wurde in die Ermittlungen einbezogen, was "in einem Fall wie diesem nicht ungewöhnlich ist", sagte FBI-Agent Jeremy Bell. Obwohl bisher keine Verbindung zum Terrorismus festgestellt werden konnte, wird die Behörde weiterhin Unterstützung leisten, fügte er hinzu.

Wenige Augenblicke vor dem Unfall näherte sich Avery dem Veranstaltungsort in einem Mietwagen, der mit mindestens sechs Benzinkanistern beladen war, und bog in den Gegenverkehr ein, wobei er scheinbar auf einen Fußgängerüberweg zusteuerte, so Smith. Stattdessen kollidierte Avery mit einem Rideshare-Auto, das aus einem Parkplatz herausfuhr, und schickte die beiden Fahrzeuge über den Zebrastreifen, sagte er.

Die beiden Fahrgäste des Mitfahrdienstes, Justina Hughes (28) und Joshua Orr (29), wurden getötet, der Fahrer erlitt nicht lebensbedrohliche Verletzungen, so die Polizei. Orr und Hughes waren enge Freunde, die das Konzert besucht hatten, so ihre Familien.

Neun Fußgänger wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt, darunter einer mit "lebensverändernden Verletzungen", so Smith.

Auf der Suche nach Beweisen durchsuchten die Ermittler ein von Avery gemietetes Hotelzimmer und sein persönliches Fahrzeug, das auf einem Flughafenparkplatz gefunden wurde, so die Polizei. Im Auto wurde nichts gefunden, was Aufschluss über den Fall geben könnte, so die Polizei, die allerdings nicht näher darauf einging, was im Hotelzimmer gefunden wurde.

Averys Familie wurde ebenfalls von der Polizei befragt und gab an, dass er möglicherweise nicht diagnostizierte psychische Probleme hatte, sagte Smith.

Die Behörden bitten alle, die zusätzliche Informationen haben, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. In der Zwischenzeit, so der Bürgermeister, arbeitet die Gemeinde von Rochester daran, die Tragödie zu verarbeiten.

"Diese Leute wollten eine Tribute-Band von Grateful Dead sehen und sie erwarteten, das neue Jahr zu begrüßen und eine gute Zeit zu haben", sagte Evans. "Stattdessen haben wir Menschen, die nun Familienmitglieder beerdigen müssen, und wir haben Menschen, die aufgrund der Entscheidungen, die dieser Verdächtige getroffen hat, nun lebensverändernde Verletzungen haben."

Was die Ermittler herausgefunden haben

Die Ermittler konnten Averys Handlungen in den Tagen vor dem Unfall nachvollziehen, als der Verdächtige nach Rochester reiste.

Nach Angaben der Polizei fuhr Avery um den 27. Dezember mit seinem Privatfahrzeug nach Rochester und checkte in einem Hotel außerhalb der Stadt ein.

Zwei Tage später mietete er einen Ford Expedition bei einer Autovermietung am Flughafen von Rochester, sagte Smith am Dienstag. Avery verbrachte einen Großteil des Tages am 30. Dezember damit, mindestens sechs Käufe von Benzin und Gasbehältern an verschiedenen Orten zu tätigen, so die Behörden.

Gegen 12:52 Uhr am Neujahrstag, so Smith, fuhr Avery mit dem gemieteten Ford SUV in der Nähe des Theaters.

"Zu diesem Zeitpunkt beschleunigte Avery, wechselte auf die Gegenfahrbahn und fuhr anscheinend absichtlich auf den Fußgängerüberweg zu", sagte Smith.

Nach dem Unfall und dem Brand zeigen Bilder des CNN-Senders WHAM einen stark beschädigten und verbrannten schwarzen Geländewagen, der frontal vor einem anderen Fahrzeug zum Stehen gekommen ist, mit verbrannten roten Kanistern und Trümmern, die auf der Straße verstreut sind.

Die Familien trauern um zwei liebe Freunde

Die Opfer, Orr und Hughes, wurden von ihren Familien in Erklärungen als großzügige und liebevolle Freunde gewürdigt, die gehofft hatten, das neue Jahr gemeinsam bei dem Konzert einzuläuten.

Orrs Familie beschrieb ihn als "wunderbaren, großzügigen Menschen, der voller Liebe und positiver Einstellung war und sich für diejenigen einsetzte, die mit psychischen Problemen zu kämpfen hatten".

Er liebte seine Familie, seine Freundin und seinen Hund Eddie, hieß es.

Die Familie von Hughes sagte, Orr sei ihre beste Freundin gewesen und sie erinnere sich an sie als einen "wunderschönen Freigeist", der gerne wanderte und "sich sehr um ihre Familie und Freunde kümmerte".

"Sie war eine begabte Künstlerin, die die Natur liebte und jede Gelegenheit nutzte, um einen neuen Weg zu wandern und einen neuen Wasserfall zu finden. Und oh, wie sehr sie die Musik liebte. Das war die Leidenschaft, die ihr die meiste Freude bereitete", heißt es in der Erklärung der Familie. "Wir finden Trost in dem Wissen, dass Justina und ihr allerbester Freund Josh ihre letzten Momente gemeinsam verbrachten und ihre Leidenschaft und Freundschaft genossen.

"Wir finden auch Trost in dem Wissen, dass viele andere Leben gerettet wurden, weil sie, wenn auch unbewusst, ein Schutzschild für andere wurden. Und deshalb werden sie für immer Helden sein."

Die Rockband moe, die in der Nacht des Absturzes am Veranstaltungsort auftrat, drückte in einer Erklärung auf Facebook ihre "tiefe Betroffenheit und Traurigkeit" aus.

"An einem Abend, der zum Feiern und Zusammensein gedacht war, werden wir stattdessen mit einer Tragödie konfrontiert, die sich dem Verständnis entzieht", so die Band. "Unsere Herzen sind bei den Familien und Freunden derer, die ihr Leben verloren haben, und unsere Gedanken sind bei denen, die verletzt wurden".

John Miller, Nic F. Anderson und Sabrina Souza von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

