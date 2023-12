Der texanische Sheriff sagt, seiner Behörde fehle es an Personal, um sowohl den Anstieg der Grenzübertritte von Migranten als auch lokale Angelegenheiten zu bewältigen

"Es ist viel. Auf der Seite der Strafverfolgung leiden wir, weil wir nicht die Arbeitskräfte haben, um uns um das zu kümmern, was wir das lokale Geschäft nennen, kriminelle Elemente und dann das Einwanderungsproblem", sagte Tom Schmerber, Sheriff von Maverick County, Texas, in einem Sonntagsinterview. "Es kostet uns also eine Menge Arbeitskraft."

Schmerber sagte, er habe wiederholt Beamte von lokalen Aufgaben abziehen müssen, nachdem er von der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde um Unterstützung gebeten worden war. Diese Hilfe umfasst die Begleitung von Bussen mit Migranten, die aufgegriffen und zur Bearbeitung durch die Einwanderungsbehörde transportiert werden.

"Ich habe also zwei Einheiten, zwei Fahrzeuge mit meinen Hilfssheriffs, die diese Busse eskortieren", sagte der Sheriff. "Das sind zwei weniger."

"Aber wir müssen es tun, und wir tun es für die Sicherheit der Menschen und natürlich für die Agenten und die Fahrer der Busse", fügte er hinzu.

Seine Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Anstieg der Grenzübertritte eine Reihe von bereits überforderten US-Behörden überfordert.

Nach Ansicht der Grenzbeamten wird der Anstieg von pseudolegitimen Reisebüros und organisierten Transportnetzwerken verursacht, die für Reisen an die südliche US-Grenze werben, die Migranten aber letztlich an Schmuggler vermitteln. Diese Schmuggler ermöglichen den illegalen Grenzübertritt von bis zu 1.000 Personen auf einmal, so ein Grenzbeamter Anfang des Monats gegenüber CNN .

Wie ein Beamter des Heimatschutzes letzte Woche mitteilte, meldeten die Bundesbehörden im Dezember einen Sieben-Tage-Durchschnitt von mehr als 9.600 Begegnungen mit Migranten an der Südgrenze der USA . Diese Zahl ist eine der höchsten, die jemals aufgezeichnet wurden. Der am 28. November gemeldete Sieben-Tage-Durchschnitt lag bei 6.800 Begegnungen.

Und während das Land damit kämpft, auf den Anstieg zu reagieren, sagte Schmerber, dass die jüngsten Bundesmaßnahmen auch die Wirtschaft seiner Gemeinde treffen.

Am Montag setzten die Bundesbehörden den Betrieb an den internationalen Eisenbahnübergängen in Eagle Pass, der Kreisstadt von Maverick County, und El Paso, Texas, vorübergehend aus, um das Personal für die Abfertigung von Migranten umzuleiten .

Die Eisenbahnindustrie warnte davor, dass die Aussetzung des Betriebs in Eagle Pass und El Paso negative Folgen für die Verbraucher haben würde.

Und Schmerber sagte, die Schließung bedeute, dass der internationale Handel, der normalerweise durch die Gemeinde fließt, zum Erliegen komme, was eine Delle in der Saison bedeute, die für die örtlichen Unternehmen zu den geschäftigsten Zeiten gehöre.

Am Freitag kündigte die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde an, dass sie den Betrieb an den internationalen Eisenbahnübergängen in Eagle Pass und El Paso wieder aufnehmen werde. Die Abfertigung von Fahrzeugen auf einer der internationalen Brücken in Eagle Pass blieb nach Angaben der Behörde ausgesetzt.

Aber die fünftägige Schließung hatte Auswirkungen, sagte der Sheriff von Maverick County.

"Gerade jetzt in der Weihnachtszeit verdienen all diese Unternehmen eine Menge Geld", sagte er und fügte hinzu, dass viele Geschäfte wegen der Brückensperrungen langsamer arbeiteten.

Während die örtlichen Strafverfolgungsbehörden vom Staat unterstützt wurden, so Schmerber, haben sie von der Bundesebene keine Hilfe erhalten.

"Die Bundesregierung hat den Vollzugsbeamten hier in der Gegend überhaupt nicht geholfen", sagte er.

Die sich verschlimmernde Situation gipfelte letzte Woche in einem Aufruf von US-Präsident Joe Biden und dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, Druck auf Mexiko auszuüben, mehr zu tun, um den Strom der Migranten einzudämmen. Beide Staatsoberhäupter waren sich einig, dass mehr Maßnahmen erforderlich sind, und es wird erwartet, dass hochrangige US-Beamte in den kommenden Tagen nach Mexiko reisen werden.

Catherine E. Shoichet, Rosa Flores, Sara Weisfeldt und Priscilla Alvarez von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com