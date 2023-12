Der Tesla-Rivale BYD baut seine erste Fabrik in Europa

Der chinesische Elektroautohersteller BYD erweitert sein Netzwerk an Produktionsstandorten. Um auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen, baut das Unternehmen derzeit eine Fabrik in Ungarn auf. Die Regierung beteiligt sich an dem Projekt. Experten schätzen die Produktionskapazität auf 200.000 Fahrzeuge pro Jahr.

Der chinesische Autobauer BYD plant den Bau einer Fabrik für Elektrofahrzeuge in Ungarn. Der chinesische Rivale von Tesla hofft, über seinen Heimatmarkt hinaus zu expandieren, und die ungarische Fabrik wird seine erste Produktionsbasis in Europa sein. Das Unternehmen, das von Warren Buffetts Berkshire Hathaway unterstützt wird, sagte in einem Social-Media-Beitrag, dass es hofft, seinen Eintritt in den europäischen Markt für Elektrofahrzeuge zu beschleunigen und seine globale Reichweite zu erweitern. Der Absatz von BYD auf dem heimischen Markt stieg im November innerhalb eines Jahres um fast ein Drittel auf 301.000 Fahrzeuge – inklusive Hybridmodellen.

Über die Höhe der Investitionen und die erwartete Produktionszeit machte BYD keine genauen Angaben. Das Unternehmen sagte jedoch, dass das Werk in Etappen gebaut werde und voraussichtlich Tausende von Arbeitsplätzen vor Ort schaffen werde. Das chinesische Unternehmen verfügt derzeit über Fabriken in den USA, Brasilien, Japan und Indien. Medienberichten zufolge gilt BYD auch als potenzieller Interessent am von der Schließung bedrohten Ford-Werk in Saarlouis.

Bernsteins Experten schätzen, dass Ungarn pro Jahr rund 200.000 Autos produzieren könnte. Analysten schrieben, dass europäische Fabriken für die Konkurrenten von Tesla wichtig für die Entwicklung von Märkten seien. „Der Bau vor Ort reduziert Logistik- und Zollkosten – das zeigt sich besonders im unteren Preissegment“, hieß es. „Darüber hinaus unterstützen auch Kommunalverwaltungen das Unternehmen.“

Mehrere Großprojekte in Ungarn

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto sagte, die BYD-Fabrik in der südungarischen Stadt Szeged sei eine der größten Investitionen in der Geschichte des Landes. Die ungarische Regierung plant, finanzielle Unterstützung bereitzustellen. Die konkrete Höhe wird nach Genehmigung durch die EU-Behörden bekannt gegeben. Auch Ministerpräsident Viktor Orban warb für den Vertrag. Laut der offiziellen Website Chinas besuchte er vor einigen Wochen die BYD-Zentrale im chinesischen Shenzhen und traf dort Firmenchef Wang Chuanfu. Mitte Oktober besuchte Orban China.

BYD ist der größte Hersteller von Elektrofahrzeugen in China und der Welt. Das Unternehmen war kürzlich das erste Unternehmen, das mehr als 5 Millionen Elektrofahrzeuge produzierte. Der Hersteller hofft, den europäischen Markt erobern zu können. BYD stellte zunächst Batterien her und begann 2003 mit der Produktion von Elektrofahrzeugen. Viele westliche Automobilhersteller kaufen EV-Batterien von BYD, darunter BMW, Mercedes, Audi, Tesla, Toyota und Ford.

BMW baut derzeit eine Fabrik im ungarischen Debrecen, wo ab Mitte dieses Jahrhunderts neue Autos produziert werden sollen. Das osteuropäische Land baut außerdem mehrere große Batteriefabriken.

Quelle: www.ntv.de