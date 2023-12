Der Oberste Gerichtshof muss das politische und rechtliche Chaos in den USA in den Griff bekommen, aber er hat es nicht eilig

Seit Monaten befinden sich die Richter in der Defensive, weil sie über Präzedenzentscheidungen und ihr Verhalten außerhalb der Richterbank streiten.

Das Gericht wird unweigerlich in der Lage sein, die Entwicklungen bei den Präsidentschaftswahlen 2024 zu beeinflussen und im weiteren Sinne den Kurs der amerikanischen Demokratie zu bestimmen. Für den institutionellen Ruf der Richter stellt sich die Frage, ob sie in der Öffentlichkeit ihrer regelmäßigen Mahnung gerecht werden können, dass das Gericht über der Politik steht.

Am Freitag hat das Gericht deutlich gemacht, dass es nicht bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen. Es lehnte einen Antrag des Sonderermittlers Jack Smith ab, darüber zu entscheiden, ob der ehemalige Präsident Trump für angebliche Verbrechen während seiner Amtszeit geschützt werden sollte. Diese Frage wird letztlich an das Gericht zurückgehen.

Es geht um die Frage, ob Trump vor einer Strafverfolgung durch die Bundesbehörden für seine Handlungen nach der Wahl 2020 geschützt ist und ob ein Staat ihn wegen seiner Rolle beim Aufstand im US-Kapitol am 6. Januar 2021 von den Wahlen 2024 ausschließen kann .

Am Freitag ging es um die Frage, ob der Oberste Gerichtshof die Frage der Immunität schnell klären oder warten würde, bis sich ein Berufungsgremium damit befasst, was die vorläufige Phase des Rechtsstreits wahrscheinlich um Monate verlängern würde. Trump wird im Zusammenhang mit seinem angeblichen Versuch angeklagt, "Millionen von Wählern zu entrechten", indem er die Ergebnisse in wichtigen Bundesstaaten, die er verloren hat, unter anderem am 6. Januar, umstieß.

Die Ein-Satz-Anordnung der Richter, die ohne protokollierte Abstimmung oder Gegenstimme erging, überlässt die Angelegenheit zunächst dem US-Berufungsgericht für den District of Columbia Circuit, das am 9. Januar mündliche Argumente hören wird.

Angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen wird der Ruf nach richterlicher Transparenz immer lauter. Unabhängig davon, wie die Richter letztendlich entscheiden werden, gibt es eine offensichtliche Nachfrage nach einer klaren, fundierten und vertrauenserweckenden juristischen Argumentation.

Seit Mai 2022, als ein Entwurf ihrer Entscheidung zur Aufhebung der verfassungsmäßigen Abtreibungsrechte durchsickerte, sind die Richter einer enormen Prüfung und Kritik ausgesetzt. Ihre endgültige Aufhebung des Grundsatzurteils Roe v. Wade, das die Abtreibung landesweit legalisiert hatte, wirkt sich weiterhin auf Recht und Politik aus und beeinflusst die Kultur und die persönlichsten Familienentscheidungen.

Die Supermajorität der 6-3-konservativ-liberalen Richterbank hat ihren Rechtskurs fortgesetzt, indem sie rassistische Diskrimin ierung an Colleges abschaffte und die Regelungsbefugnisse des Bundes in allen Bereichen einschränkte.

In der Zwischenzeit haben sich im vergangenen Jahr die Zweifel an der persönlichen Ethik der Richter verstärkt, insbesondere im Fall von Richter Clarence Thomas, der Gegenstand von ProPublica-Untersuchungen über seine Luxusreisen und andere finanzielle Zuwendungen von wohlhabenden Konservativen war.

Gallup meldete im September, dass die öffentliche Zustimmung für das Gericht auf einem Rekordtief liegt. Unabhängig davon stellte Gallup fest, dass weniger als die Hälfte der Amerikaner dem Gericht "sehr viel" oder sogar "ziemlich viel" Vertrauen entgegenbringen.

Wie sehr sorgen sich die Richter um die öffentliche Meinung?

Es ist schwer zu sagen, wie sehr der Ruf der Institution auf den Richtern lastet. Zu Beginn seiner Amtszeit betonte der Oberste Richter John Roberts, dass das Gericht nicht wie das Weiße Haus oder der Kongress sei.

"Ich denke, das Wichtigste, was die Öffentlichkeit verstehen muss, ist, dass wir kein politischer Zweig der Regierung sind", sagte Roberts in einem C-SPAN-Interview im Jahr 2009. "Sie wählen uns nicht. Wenn ihnen nicht gefällt, was wir tun, ist das mehr oder weniger schade - abgesehen von ... Verurteilung und Amtsenthebung, was bei diesem Gericht noch nie vorgekommen ist."

Fast 15 Jahre später scheint Roberts mehr auf den öffentlichen Eindruck zu achten. Er hat das Gericht mit seiner eigenen Stimme in der Mitte der Richterbank moderiert, und er hat die Mehrheit zu ihrem allerersten schriftlichen Ethikkodex gelenkt.

Die Richter gaben diesen Kodex jedoch nur widerwillig preis und erklärten, er sei notwendig, um ein öffentliches "Missverständnis" über ihre Standards zu korrigieren.

"Das Fehlen eines Kodex hat in den letzten Jahren zu dem Missverständnis geführt, dass die Richter dieses Gerichtshofs, im Gegensatz zu allen anderen Juristen in diesem Land, sich selbst als frei von jeglichen ethischen Regeln betrachten", erklärten sie bei der Veröffentlichung der Ethikstandards.

Einige Richter, vor allem die liberale Elena Kagan, haben sich für Ethikregeln und die Bedeutung der öffentlichen Kontrolle ausgesprochen. Die konservative Richterin Amy Coney Barrett äußerte sich ebenfalls zu diesem Thema, wies aber auch auf die Gefahr von "Fehleinschätzungen" hin.

"Öffentliche Kontrolle ist willkommen", sagte Barrett im August vor einem Publikum in Wisconsin, wie Politico berichtet. "Eine verstärkte und verbesserte politische Bildung ist willkommen.

In Bezug auf die Berichterstattung fügte sie hinzu: "In dem Maße, in dem die Menschen dadurch in die Arbeit des Gerichts einbezogen werden und dem Gericht Aufmerksamkeit schenken und wissen, was die Gerichte tun und was die Verfassung zu sagen hat, ist das eine positive Entwicklung. In dem Maße, in dem es ihnen einen falschen Eindruck vermittelt, ist das eine negative Entwicklung".

Von Nixon zu Trump

Die Anwälte in dem am Freitag verhandelten Fall USA gegen Trump appellierten an die institutionellen Interessen der Richter aus ihren gegensätzlichen Perspektiven.

Der Sonderanwalt betonte die einzigartige Rolle des Gerichts beim Schutz der Verfassung, wenn diese durch ein mögliches Fehlverhalten des Präsidenten bedroht ist. Smiths Team verwies auf das frühe Eingreifen der Richter im Fall USA gegen Nixon im Jahr 1974, als das Gericht das Verfahren beschleunigte, um sicherzustellen, dass die vom damaligen Präsidenten Richard Nixon zurückgehaltenen Beweise für einen Strafprozess zur Verfügung stehen.

Nixon wollte sich auf das Exekutivprivileg berufen, um Tonbandaufnahmen aus dem Oval Office geheim zu halten, die für den Prozess gegen Watergate-Verschwörer benötigt wurden. Die Richter entschieden den Fall innerhalb weniger Wochen und zwangen Nixon, Aufnahmen von Gesprächen im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Zentrale des Demokratischen Nationalkomitees im Watergate-Gebäude herauszugeben. (Nixon trat zwei Wochen nach dem Gerichtsurteil zurück.)

In dieser Situation vor 50 Jahren brauchten die Richter nur eine Woche, um dem Antrag eines Sonderstaatsanwalts auf ein frühzeitiges Eingreifen stattzugeben, ohne dass eine Entscheidung des Berufungsgerichts erforderlich war. Der Oberste Gerichtshof beschleunigte das Verfahren, führte am 8. Juli eine mündliche Verhandlung durch und entschied die Angelegenheit am 24. Juli. Von Anfang bis Ende dauerte es also zwei Monate.

Smith bezeichnete den Fall USA gegen Trump als ebenso bedeutsam, wenn nicht noch bedeutsamer, und schrieb: "In diesem Fall geht es - zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes - um strafrechtliche Anklagen gegen einen ehemaligen Präsidenten aufgrund seiner Handlungen während seiner Amtszeit. Und zwar nicht nur irgendwelche Handlungen, sondern angebliche Handlungen, um sich selbst an der Macht zu halten, indem er das verfassungsmäßig vorgeschriebene Verfahren zur Bestätigung des rechtmäßigen Wahlsiegers vereitelt hat."

Trumps Anwälte behaupten hingegen, Smith wolle wegen des Wahlzyklus 2024 schnell handeln und argumentieren, dass der Sonderberater die Richter zwingen würde, sich auf Parteipolitik einzulassen.

"Das Ersuchen des Sonderberaters droht, die Verfahren dieses Gerichts mit ... Parteilichkeit zu beflecken", schrieben Trumps Anwälte und zitierten einen kürzlich erschienenen Leitartikel des Wall Street Journal, in dem es hieß, Smith würde den Obersten Gerichtshof in das politische Dickicht ziehen".

"Der Special Counsel drängt das Gericht, ehrwürdige Prinzipien der Vorsicht über Bord zu werfen, den normalen Prozess der Berufungsprüfung zu überspringen und kopfüber über eine der neuartigsten, komplexesten und folgenreichsten Rechtsfragen der amerikanischen Geschichte zu entscheiden. Auf diese Weise versucht der Sonderberater, das Gericht in eine parteiische Eilentscheidung über eine der historischsten und sensibelsten Fragen zu verwickeln, über die das Gericht jemals entscheiden wird. Das Gericht sollte diese Einladung ablehnen.

Und das hat er am Freitag getan. Die Frage ist, was das Gericht als Nächstes tut, wenn Trumps Immunitätsantrag zurückkommt.

