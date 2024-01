Der Mord an einem Imam vor einer Moschee in New Jersey scheint nicht durch Vorurteile motiviert zu sein, sagen die Behörden, während die Suche nach dem Schützen weitergeht

Imam Hassan Sharif wurde am Mittwoch kurz vor dem Morgengebet vor der Masjid Muhammad-Newark mit mehreren Schüssen niedergestreckt, wie die Behörden mitteilten. Der Imam, der Vorbeter der Moschee, starb Stunden später in einem Krankenhaus.

"Es hat nicht den Anschein, dass der Imam Opfer eines voreingenommenen Verbrechens war oder dass dies mit Terrorismus zu tun hat", sagte der amtierende Staatsanwalt von Essex County, Theodore N. Stephens II, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Der Generalstaatsanwalt von New Jersey, Matthew J. Platkin, sagte, dass die bisher gefundenen Beweise zwar nicht auf Voreingenommenheit hindeuten, die Ermittler aber noch nicht wissen, was das Motiv für die Schießerei war.

Es wurde noch keine Verhaftung bekannt gegeben. Die Behörden forderten die Öffentlichkeit auf, sich am Mittwoch mit Informationen zu melden, während die Polizei nach Überwachungsvideos aus der Gegend suchte.

"Wir kennen noch nicht alle Details, aber wir wissen Folgendes: Imam Hassan Sharif stand auf der Seite der Menschen in dieser Stadt, und wir werden ihm und seiner Familie beistehen", sagte Newarks Bürgermeister Ras J. Baraka am Mittwoch in einer Mitteilung.

Der Mord ereignet sich vor dem Hintergrund zunehmender Berichte über Drohungen, Gewalt und Hassreden gegen muslimische und jüdische Amerikaner seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und Hamas im Oktober. Diese Zunahme hat die Muslime in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

"Ich weiß, dass angesichts der globalen Ereignisse und der Zunahme von Vorurteilen gegen viele Gemeinschaften in unserem Staat, insbesondere aber gegen die muslimische Gemeinschaft, viele Menschen in New Jersey im Moment ein erhöhtes Gefühl der Angst oder Besorgnis verspüren", sagte Platkin.

Die Behörden hätten bereits die Sicherheitsvorkehrungen um Moscheen und andere Gebetsstätten im ganzen Bundesstaat erhöht, sagte Platkin.

"Seit dem 7. Oktober haben wir eine erhöhte Präsenz in und um Gotteshäuser, offen gesagt, für alle unsere religiösen Gemeinschaften, aber besonders für unsere muslimischen und jüdischen Gemeinschaften." sagte Platkin am Mittwoch. "Heute haben wir uns an die muslimischen Gemeinden in Newark, aber auch im gesamten Bundesstaat New Jersey gewandt, und wir werden ihnen, wie schon in den vergangenen Monaten, alle Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie brauchen, um sich sicher zu fühlen."

Auch der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, versuchte am Mittwoch, die muslimische Gemeinschaft des Staates zu beruhigen.

"Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Informationen über die Täter oder die Beweggründe für diesen Vorfall, aber ich weiß, dass die Strafverfolgungsbehörden zu gegebener Zeit über den Stand der Dinge berichten werden", sagte Murphy in einer Mitteilung.

Imam protestiert gegen Waffengewalt

Sharif wurde für seine Führungsqualitäten und seine Bemühungen zur Bekämpfung der Gewalt in der Gemeinde gelobt.

"Er war ein Fürsprecher der Gemeinschaft, der ständig gegen Waffengewalt protestierte. Er unterstützte die Stadt bei all seinen Bemühungen, unsere Städte sicher zu halten. Die Stadt trauert um ihn", sagte Fritz G. Fragé, Direktor für öffentliche Sicherheit in Newark, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Sharifs Moschee ist Teil des städtischen "Safe Surrender"-Programms, was bedeutet, dass sich Geflüchtete dort den Behörden stellen können, um das Risiko gewalttätiger Interaktionen zu verringern, sagte Fragé.

Sharif war etwa fünf Jahre lang Imam der Masjid Muhammad-Newark und engagierte sich für die interreligiösen Bemühungen in Newark, so Fragé.

"Er hat die Stadt mit all seinen Bemühungen unterstützt und dazu beigetragen, unsere Stadt sicher zu halten", so Fragé weiter. "Die Stadt trauert um ihn."

Der New-Jersey-Zweig des Council on American-Islamic Relations bezeichnete Sharifa als "Leuchtturm der Führung und Exzellenz".

"Wie immer, und unabhängig von diesem speziellen Vorfall, raten wir allen Moscheen, ihre Türen offen zu halten, aber vorsichtig zu bleiben, besonders angesichts der jüngsten Zunahme von anti-muslimischer Bigotterie", sagte die Gruppe.

Neben seiner Tätigkeit in der Moschee arbeitete Sharif nach Angaben der Transportsicherheitsbehörde seit 2006 als Verkehrssicherheitsbeauftragter am Newark Liberty International Airport.

"Wir sind zutiefst betrübt, von seinem Tod zu erfahren und sprechen seiner Familie, seinen Freunden und seinen Mitarbeitern unser Beileid aus", so die TSA.

