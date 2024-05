Der Kongress führt eine Anhörung über Antisemitismus in K-12-Schulen in progressiven städtischen Gebieten durch.

Für 10:15 Uhr ET ist eine Anhörung angesetzt, die den Republikanern die Möglichkeit gibt, Beamte aus New York City, Berkeley, Kalifornien, und Montgomery County, Maryland, zu den Vorwürfen des Antisemitismus in ihren jeweiligen Schulbezirken zu befragen.

An dieser Anhörung, die vom Unterausschuss für frühkindliche Bildung, Grund- und Sekundarschulbildung geleitet wird, wird auch ein Vertreter der American Civil Liberties Union teilnehmen.

Die Zeugen bei dieser Anhörung sind kein Zufall, denn die Republikaner wollen die Politik kritisieren, die Hassreden ermöglicht. Nur einen Tag zuvor wurden Beamte von Ivy-League-Schulen zum Antisemitismus auf dem Campus befragt, was zum Rücktritt der Präsidenten der Harvard University und der University of Pennsylvania führte.

Am Tag vor dieser Anhörung schickte das US-Bildungsministerium ein Schreiben an die Anti-Defamation League und das Brandeis Center, in dem es mitteilte, dass es gegen den Berkeley Unified School District wegen des Verdachts auf Diskriminierung aufgrund gemeinsamer jüdischer Abstammung oder der Zugehörigkeit zu Israel ermittelt.

In dem Schreiben, das das Brandeis Center erhalten hat, wird behauptet, dass der Bezirk Berkeley die Richtlinien des Titels VI zur Verhinderung von Diskriminierung und Belästigung nicht befolgt hat. Darüber hinaus untersucht die Behörde mögliche Vergeltungsmaßnahmen gegen zwei Eltern, die Vorfälle von Belästigung gemeldet hatten.

CNN hat sich mit dem Schulbezirk Berkeley in Verbindung gesetzt und um eine Antwort gebeten, aber das Bildungsministerium verwies auf eine Liste von Schulen, gegen die derzeit wegen gemeinsamer Abstammung ermittelt wird. Auf dieser Liste ist der Schulbezirk Berkeley jedoch derzeit nicht aufgeführt.

Die vom Brandeis Center eingereichte Beschwerde beschreibt mehrere antisemitische Vorfälle in Berkeley, darunter Schüler, die "Kill the Jews", "F- the Jews" und "KKK" riefen.

Enikia Ford Morthel, die Leiterin des Berkeley Unified School District, David Banks, der Kanzler der New York City Public Schools, und Karla Silvestre, die Vorsitzende des Montgomery County Board of Education, sind die drei Schulbeamten, die bei der Anhörung aussagen werden.

Nick Watt und Taylor Romine von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com