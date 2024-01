Der größte Flugzeugträger der US-Marine kehrt nach längerem Einsatz im Mittelmeer in die USA zurück

Der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford wird nach seinem ersten Kampfeinsatz, einer achtmonatigen Kreuzfahrt, die am 2. Mai begann, zu seinem Heimathafen in Norfolk, Virginia, zurückkehren, heißt es in der Erklärung.

Die Ford - von einem Sprecher der Navy als "anpassungsfähigste und tödlichste Kampfplattform der Welt" bezeichnet - wurde 2017 in Dienst gestellt und ist der neueste Flugzeugträger der US Navy und das führende Schiff der ersten neuen Flugzeugträgerklasse der Navy seit über 40 Jahren.

Das 100.000 Tonnen schwere Kriegsschiff mit einem Kontingent von F/A-18 Super Hornet-Kampfjets an Bord traf in den Tagen nach den Terroranschlägen der Hamas, bei denen mehr als 1.200 Menschen getötet wurden, vor der Küste Israels ein.

Die Verlegung wurde angeordnet, damit die Ford zur "regionalen Abschreckung und Verteidigungshaltung" der USA beitragen kann, so die Sechste Flotte.

Mit dem Abzug der Ford ist die USS Eisenhower der einzige US-Flugzeugträger in der Region, da die Spannungen wegen der Angriffe der Houthis auf Handelsschiffe im Roten Meer zunehmen.

Die Houthis haben seit dem 7. Oktober Dutzende von Angriffen auf Handelsschiffe verübt und behaupten, sie würden sich mit der Hamas solidarisieren, da diese gegen Israel kämpft.

Am Wochenende kam es zu einer ersten tödlichen Konfrontation zwischen US-Streitkräften und Houthi-Einheiten, darunter auch Hubschraubern, die von der Eisenhower aus operierten: Sie versenkten drei Houthi-Boote, die ein Handelsschiff angegriffen und die zu Hilfe kommenden US-Kopter beschossen hatten.

"Die Hubschrauber der US-Marine erwiderten das Feuer in Selbstverteidigung, versenkten drei der vier kleinen Boote und töteten die Besatzungen. Das vierte Boot floh aus dem Gebiet", hieß es in einer Erklärung des US Central Command.

Die Sechste US-Flotte erklärte, dass die US-Marine auch nach dem Abzug der "Ford" weiterhin über "umfangreiche Fähigkeiten im Mittelmeer und im gesamten Nahen Osten" verfüge.

In der Erklärung der Sechsten Flotte heißt es, dass das amphibische Angriffsschiff USS Bataan, das F-35-Tarnkappenjäger des Marine Corps tragen kann, sowie das Docklandungsschiff USS Carter Hall und das amphibische Transportdock USS Mesa Verde gemeinsam im östlichen Mittelmeer operieren.

US-Lenkwaffenzerstörer, von denen einige in den letzten Wochen Houthi-Drohnen und -Raketen abgesch ossen haben, befinden sich nach Angaben der Sechsten Flotte ebenfalls in der Region.

Darüber hinaus haben die USA die Operation Prosperity Guardian gestartet, eine maritime Koalition, die die Sicherheit im südlichen Roten Meer erhöhen soll.

"Wir arbeiten mit unseren Verbündeten und Partnern zusammen, um die maritime Sicherheit in der Region zu stärken. Das Verteidigungsministerium wird seine kollektiven Streitkräfte in der Region weiter einsetzen, um jeden staatlichen oder nichtstaatlichen Akteur von einer Eskalation der Krise über den Gazastreifen hinaus abzuhalten", heißt es in der Erklärung der Sechsten Flotte.

Quelle: edition.cnn.com