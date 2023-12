Der GOP-Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu, warnt davor, dass Trumps Abwahlen nur seine "Opferrolle" stärken

"Das würde nur ... seine Chance erhöhen, die Opferkarte zu spielen, wenn wir in die Vorwahlen gehen. Es ist überhaupt nicht hilfreich, und ich denke einfach nicht, dass es richtig ist", sagte Sununu gegenüber Dana Bash von CNN bei "State of the Union".

Es wird erwartet, dass Trumps Anwaltsteam am Dienstag gegen die beiden auf dem 14. Verfassungszusatz basierenden Entscheidungen, ihn von den Vorwahlen in Colorado und Maine auszuschließen, Berufung einlegen wird, so eine mit den Plänen vertraute Quelle.

Trump würde gegen die Entscheidung in Colorado vor dem Obersten Gerichtshof der USA und gegen die Entscheidung des Staatssekretärs von Maine vor einem staatlichen Gericht Berufung einlegen.

Der 14. Verfassungszusatz, der nach dem Bürgerkrieg ratifiziert wurde, besagt, dass US-Beamte, die einen Eid auf die Verfassung geleistet haben, von der Ausübung künftiger Ämter ausgeschlossen sind, wenn sie "an einem Aufstand beteiligt waren" oder Aufständischen "Hilfe oder Beistand geleistet haben".

In der Verfassung ist jedoch nicht festgelegt, wie das Verbot durchgesetzt werden soll, und die vage Formulierung hat zu Fragen geführt, ob es überhaupt für die Präsidentschaft gilt.

Sununu, der die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, in den republikanischen Vorwahlen unterstützt hat, sagte am Sonntag, er wolle Trump in "allen 50 Staaten" auf dem Wahlzettel sehen, damit "Nikki Haley ihn in allen 50 Staaten schlagen kann".

Auf die Frage nach Haleys Versäumnis, die Sklaverei als Ursache des Bürgerkriegs in einer Stadthalle in New Hampshire letzte Woche zu erwähnen, und den anschließenden Bemühungen, ihre Antwort zu bereinigen, räumte Sununu ein, dass dies ein Fehler war.

"Sie hat es schnell bereinigt, oder? Natürlich wünscht man sich, wenn etwas ein wenig geklärt werden muss, dass man es beim ersten Mal ein wenig anders gesagt hätte, aber es wurde schnell geklärt", sagte er. "Es ist ein absolutes Nicht-Problem."

Sununu fügte hinzu, dass die jüngsten Angriffe von Haleys GOP-Vorwahlrivalen Chris Christie nur ihren steigenden Stellenwert im Rennen unterstreichen.

"Chris Christie ist ein Freund, aber sein Rennen ist in einer absoluten Sackgasse. Er wird alles sagen, was er kann", sagte Sununu.

"Ich glaube einfach, dass er am Ende die richtige Entscheidung treffen wird. Er will sicherstellen, dass diese Partei zusammenkommt. Er - ich denke, all diese Kandidaten wissen, dass es immer eine Art von Fernschuss ist. Und am Ende des Tages ist die einzige Person, die sich bewegt, Nikki Haley. Chris Christie wird in den nächsten drei Wochen keine 30 Punkte aufholen, oder?"

Haley, so Sununu, sei die Kandidatin, die "fünf oder 10 Punkte aufholen und Trump die Niederlage beibringen kann, die niemand in den nächsten Wochen für möglich gehalten hat. Und ich denke, dass das sehr wahrscheinlich passieren wird. Ich glaube also, dass die Wähler Nikkis Weg gehen werden. Ich denke, letztendlich wird Chris hoffentlich für Nikki stimmen. Aber das ist wirklich eine Entscheidung, die Chris treffen muss."

Marshall Cohen von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com