Der ehemalige US-Senator und Milwaukee-Bucks-Eigentümer Herb Kohl stirbt im Alter von 88 Jahren

Kohl, ein Demokrat aus Wisconsin und Mitbegründer der Kaufhauskette Kohl's, gehörte 24 Jahre lang dem US-Senat an. Als lebenslanger Basketballfan kaufte er 1985 für 18 Millionen Dollar das Team seiner Heimatstadt und sorgte dafür, dass die Bucks in Milwaukee blieben. Er war auch ein Philanthrop und spendete Millionen für Schüler, Lehrer und Schulen in Wisconsin.

"Während seines gesamten Lebens stellte Herb Kohl immer die Menschen in den Mittelpunkt - von seinen Mitarbeitern und deren Familien bis hin zu seinen Kunden und unzähligen wohltätigen Organisationen und Bemühungen", sagte JoAnne Anton, Leiterin der Spendenabteilung von Herb Kohl Philanthropies.

Kohl verkaufte die Milwaukee Bucks im Jahr 2014 nach fast drei Jahrzehnten und spendete 100 Millionen Dollar, um dem Team beim Bau einer neuen Arena zu helfen. In einer Erklärung sagte der Kommissar der National Basketball Association, Adam Silver, Kohl habe den Standard für NBA-Teameigentümer gesetzt.

"Senator Kohl war ein guter Freund und einer unserer besten Staatsdiener", sagte Silver. "Es gab nie einen Zweifel an seinem außergewöhnlichen Engagement für die Franchise und die Stadt, die er liebte, und seine Vision und sein beispielloser finanzieller Beitrag für eine neue Arena in Milwaukee werden für immer in Erinnerung bleiben."

In einer Erklärung wiesen die Milwaukee Bucks darauf hin, dass der ehemalige Senator "ein lebenslanger und stolzer Wisconsinite war, dem sein Staat und die Stadt Milwaukee sehr am Herzen lagen".

"Selbst nachdem er das Team verkauft hatte, liebte Senator Kohl die Bucks und war immer mit seiner Teamkappe in der Stadt zu sehen", sagte das Team und fügte hinzu, dass in den kommenden Wochen eine Gedenkfeier zu seinen Ehren stattfinden wird.

Der 1935 in Milwaukee als Sohn von Einwanderern geborene Kohl verbrachte seine Kindheit damit, im Lebensmittelladen der Familie zu fegen und mit Freunden Stickball zu spielen, darunter auch Bud Selig, der spätere Kommissar der Major League Baseball.

"Sport hat mich mein ganzes Leben lang sehr interessiert. Basketball ist mein Lieblingssport", sagte Kohl 2002 gegenüber CNN.

Gemeinsam mit seinen Brüdern arbeitete er daran, den Supermarkt seiner Familie zu einer millionenschweren Kaufhauskette auszubauen, wie seine Stiftung berichtet. Kohl war von 1970 bis 1978 der Präsident des Unternehmens.

Die Familie verkaufte ihren Anteil an dem Unternehmen 1979. Der Verkauf half Kohl, nicht nur in den Sport zu investieren, sondern auch eine erfolgreiche Kampagne für den US-Senat im Jahr 1988 zu finanzieren.

Kohl studierte an der Universität von Wisconsin und erwarb einen MBA-Abschluss in Harvard, wie aus seiner Biografie im Kongress hervorgeht. Der ehemalige Senator diente auch in der Reservearmee der Vereinigten Staaten.

Als Senator führte Kohl den Vorsitz des Senatsausschusses für Altersfragen und war Mitglied des Justiz- und des Haushaltsausschusses. Nach Angaben der Herb Kohl Educational Foundation setzte er sich unter anderem für eine Erhöhung der Bundesinvestitionen in die Bildung ein, half bei der Wiederherstellung der Mittel für die Prävention von Schulabbrüchen und unterstützte Programme für die doppelte Einschreibung.

Der Vorsitzende der Demokratischen Partei von Wisconsin, Ben Wikler, erinnerte in einer Erklärung am Mittwoch an Kohls Zeit im Senat und beschrieb den verstorbenen Gesetzgeber als einen Mann, dessen "Leben die tiefen Werte des Staates widerspiegelte, dem er diente: harte Arbeit, Bescheidenheit und Großzügigkeit".

