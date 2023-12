Der argentinische Präsident Milai drängt auf weitreichende Deregulierungsmaßnahmen

Das Dekret sieht die Änderung oder Aufhebung von 300 bestehenden Gesetzen vor. Es wird um Mitternacht im argentinischen Amtsblatt veröffentlicht und ist daher rechtsverbindlich. Allerdings muss das Projekt nun innerhalb von zehn Tagen einem Ausschuss vorgelegt werden, der sich aus Mitgliedern beider Kammern des argentinischen Kongresses zusammensetzt.

Milleys rechtsradikale Freedom Vanguard Party ist in beiden Kammern des Kongresses in der Minderheit und hält nur 40 Sitze im 257-köpfigen Repräsentantenhaus und sieben im 72-köpfigen Senat. Allerdings erklärte Verfassungsrechtler Emiliano Vitagliani gegenüber AFP, dass sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat das Dekret ablehnen müssten, um die Reform zu blockieren.

Milley selbst sagte in seiner Fernsehansprache über das Deregulierungspaket, dass sein Zweck darin bestehe, „den Weg für den Wiederaufbau des Landes zu ebnen, dem Volk Freiheit und Autonomie zurückzugeben und mit der Aufhebung der Vielzahl von Gesetzen zu beginnen, die es verhindern.“ „Der Weg des Wirtschaftswachstums in unserem Land ist blockiert, gestört und verhindert“, sagte Mire.

Unter anderem werden Gesetze zur Regelung der Mieten aufgehoben. Mire sagte, der Immobilienmarkt müsse wieder „ohne Probleme“ funktionieren, damit sich die Wohnungssuche nicht wie ein „Abenteuer“ anfühle. Auch die Privatisierung staatlicher Unternehmen wie der Ölgesellschaft YPF und Aerolíneas Argentinas sollte möglich sein.

Arbeitsrechtsreformen zielen darauf ab, die Schaffung „echter Arbeitsplätze“ zu erleichtern. Auch Sektoren wie Gesundheit, Tourismus, Internet und Handel sollten dereguliert werden.

Zu seinen Reformplänen sagte Milai, dass Politiker in den letzten 100 Jahren damit beschäftigt gewesen seien, „die Staatsmacht zum Nachteil der argentinischen Bürger auszuweiten“. Mire fuhr fort: „Unser Land war in den 1920er Jahren eine Weltmacht und war im vergangenen Jahrhundert in eine Reihe von Krisen verwickelt, die alle eine gemeinsame Ursache haben: Haushaltsdefizite.“

Der im November gewählte Mire versprach dem verschuldeten Land bei seinem Amtsantritt am 10. Dezember eine „Schocktherapie“. Der 53-jährige politische Neuling übernimmt die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas inmitten einer schweren Wirtschaftskrise: Die Inflation ist auf über 160 % gestiegen und mehr als 40 % der Bevölkerung leben in Armut.

Die neue Regierung hat die Landeswährung Peso um mehr als 50 % abgewertet.

Seit Mittwoch kam es in Buenos Aires zu den ersten Großdemonstrationen seit Mires Amtsantritt. In mehreren Vierteln schlugen Anwohner mit Kochutensilien herum und Tausende Demonstranten versammelten sich auf den Straßen in der Nähe des argentinischen Kongresses.

