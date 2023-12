DCs ikonische Kirschbäume könnten bei steigenden Temperaturen eine rekordverdächtig frühe Blütezeit erleben

In diesem Jahr hat der Indikatorbaum bereits Mitte Februar mit dem Austrieb - der ersten Phase des Blütezyklus - begonnen. Das kann nur eines bedeuten: Der Frühling (und die Kirschblütensaison) kommt früh.

Experten zufolge könnte es in diesem Jahr eine rekordverdächtig frühe Blüte geben, da die Temperaturen weit über dem Durchschnitt für Februar liegen. In den letzten hundert Jahren war der 4. April der historische Durchschnittszeitpunkt für den Höhepunkt der Kirschblüte im Gezeitenbecken, aber die Aufzeichnungen zeigen, dass die Kirschblüte in denletzten Jahrzehnten früher als üblich einsetzte.

Der früheste aufgezeichnete Blütezeitpunkt war der 15. März 1990. Michael Litterst, Kommunikationschef für die National Mall und Memorial Parks beim National Park Service, sagte, er glaube, dass dieses Datum "dieses Jahr mit Sicherheit im Spiel ist".

"Alles deutet darauf hin, dass es früher als im Durchschnitt sein wird", sagte Litterst gegenüber CNN. Im letzten Jahr war der Höhepunkt der Blütezeit am 25. März. "Wir sind etwa einen Monat davon entfernt, aber angesichts dessen, was wir bisher gesehen haben, und angesichts der Vorhersagen, denke ich, dass wir wahrscheinlich etwas früher dran sein werden.

Der Höhepunkt der Blütezeit ist jedes Jahr von den Wetterbedingungen abhängig. Nach Angaben des National Park Service erreichen die Yoshino-Bäume ihre Hauptblütezeit normalerweise zwischen der letzten Märzwoche und der ersten Aprilwoche. Und die Blütezeit selbst kann mehrere Tage dauern - das hängt ganz vom Wetter ab.

Durch die zunehmende Umweltverschmutzung werden die Temperaturen jedoch immer wärmer. Und warme Winter führen dazu, dass Pflanzen und Bäume früher blühen. Mehrere japanische Pflaumenbäume zum Beispiel, die normalerweise am frühesten blühen, blühten bereits Ende Januar rund um die National Mall.

"Die Wärme ist es, die solche Bäume zum Teil zum Blühen bringt", sagte Litterst. "Und wenn man bedenkt, wie mild dieser Winter war und dass es in diesem Jahr weder Schnee noch gefrorenen Niederschlag gab, ist es keine Überraschung, dass wir dies beobachten können.

Litterst sagte, er habe einen Zusammenhang zwischen wärmeren Temperaturen und einer früheren Blütezeit festgestellt. Zum Beispiel ist die durchschnittliche Jahrestemperatur am Martin Luther King Memorial und rund um das Tidal Basin zwischen 1895 und 2017 statistisch signifikant um 2,5 Grad Celsius gestiegen", sagte er.

Gleichzeitig mit der Erwärmung der Temperaturen haben sich auch die Hauptblütezeiten um etwa sechs Tage nach vorne verschoben.

"Und es überrascht nicht, dass die Menschen immer früher kommen, um die berühmten Kirschblüten in der Hauptstadt zu sehen", fügte er hinzu.

Das gilt nicht nur für Washington, DC. Laut dem National Phenology Network ist der Frühlingsbeginn - wenn die ersten winzigen Blätter aus den Knospen der im Winter ruhenden Pflanzen hervortreten - in Teilen des Südostens, des südlichen Mittleren Westens und des Mittelatlantiks bereits der früheste in den Aufzeichnungen .

Selbst in New York City beginnt der Frühling 32 Tage früher als normal.

"In weiten Teilen des Südens und des Ostens der USA kommt der Frühling früher", sagte Brad Rippey, Meteorologe des US-Landwirtschaftsministeriums, gegenüber CNN. "Hier im Mittelatlantik bedeutet das alles, von knospenden Bäumen über blühende Krokusse bis hin zu lärmenden Frühlingsguckern - und das im Februar."

Viele Pflanzenarten jenseits der Kirschblüte - darunter Narzissen, Hamamelis und Forsythien - beginnen im Osten zu blühen. Theresa Crimmins, Direktorin des National Phenology Network der USA, erklärt, dass die Pflanzen auf die sehr frühen warmen Temperaturen reagieren.

"Pflanzen, vor allem die der gemäßigten Klimazonen, reagieren auf eine Reihe von Hinweisen, um im Frühjahr aufzuwachen, darunter Kälte im Winter, Wärme im Frühjahr und die Tageslänge", erklärte sie gegenüber CNN.

In Anbetracht der jüngsten unberechenbaren Wetterveränderungen ist es jedoch möglich, dass sich die Temperaturen wieder ändern.

Nach Angaben des National Park Service verlängert kühles und ruhiges Wetter in der Regel die Dauer der Blüte, während ein regnerischer und windiger Tag der flüchtigen Blüte ein abruptes Ende bereiten kann.

Und ein Spätfrost kann dazu führen, dass die Bäume überhaupt nicht mehr blühen.

Das bedeutet, dass ein weiterer Kälteeinbruch nach dieser frühen Wärmeperiode den Zyklus der Pflanzen stören und schädigen könnte, so Crimmins. Während sich die Blütenknospen entwickeln, verlieren viele Arten ihre Fähigkeit, kalte Temperaturen zu tolerieren, was bedeutet, dass ein Frost die Blüten abtöten und Obstkulturen und andere Waren anfällig für Frühjahrsfröste machen könnte.

Laut Rippey sind warme Winter mit anschließendem Frühjahrsfrost in den letzten Jahren häufiger geworden. Im Jahr 2017 beispielsweise schädigte ein starker Frühjahrsfrost im März mehrere Obstkulturen - Pfirsiche, Blaubeeren, Äpfel und Erdbeeren - in Bundesstaaten wie Georgia und South Carolina, was einen wirtschaftlichen Schaden von etwa 1,2 Milliarden Dollar verursachte.

"So schön es auch ist, zu dieser Jahreszeit Temperaturen in den 70er und 80er Jahren zu haben, die Tatsache, dass dies nicht 'normal' ist, kann tiefgreifende Auswirkungen auf das Ökosystem haben", so Rippey. "Selbst ein typischer Frühlingsfrost kann kommerzielle und Hinterhof-Obstkulturen schädigen, die durch die späte Winterwärme zur Blüte gedrängt wurden.

Litterst vom National Park Service sagte, dass das voraussichtliche Datum für die Hauptblüte am 1. März bekannt gegeben werden soll. Bis dahin können Sie Ihre Pläne für Kirschblütenfotos in DC wahrscheinlich verschieben.

Quelle: edition.cnn.com