Dax gibt leicht nach – schwache Wall Street belastet

Das plötzliche Ende der Weihnachtsrallye der US-Aktien belastete am Donnerstag auch die deutschen Aktien. Der Leitindex DAX fiel in der ersten Handelsminute um 0,40 % auf 16.666,21 Punkte. Die US-Aktien fielen erst am späten Mittwoch, sodass Europa erst am Morgen reagieren konnte.