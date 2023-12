Das Schlimmste der Inflation könnte hinter uns liegen. Eine Rezession ist vielleicht nicht

Letztes Jahr um diese Zeit war die Inflation so hoch, dass der Federal Reserve keine andere Wahl blieb, als die Zinsen weiter zu erhöhen. Der S&P 500 befand sich mitten in einem Bärenmarkt. Die Entlassungen, vor allem in der Technologiebranche, häuften sich, da die Unternehmen ihre Kosten senkten.

Und zu allem Überfluss schafften es die Philadelphia Phillies in die World Series - ein historisch schlechtes Zeichen für die Wirtschaft, denn jedes Mal, wenn das Team gewinnt, beginnt eine Rezession.

Doch die Niederlage der Phillies gegen die Houston Astros im letzten Jahr war offenbar ein Gewinn für die Wirtschaft, denn eine Rezession gab es nie.

Um ehrlich zu sein, haben die Gründe, warum es 2023 nicht dazu gekommen ist, wenig mit Baseball zu tun und mehr mit guter Politik und ein bisschen Glück.

Doch wie bei Investitionen üblich, ist die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Das Argument für eine Rezession im Jahr 2024

Das Risiko einer Rezession ist erhöht, seit die Fed im März 2022 mit der Straffung der Geldpolitik begonnen hat, erklärte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell im Dezember gegenüber Reportern. Er sagte jedoch, dass es "wenig Grund zur Annahme gibt, dass sich die Wirtschaft jetzt in einer Rezession befindet".

Aber selbst wenn die Wirtschaft so gut dasteht wie nie zuvor, besteht immer die Möglichkeit einer Rezession im nächsten Jahr, fügte Powell hinzu.

Das liegt daran, dass unvorhergesehene wirtschaftliche Schocks - wie z. B. eine weltweite Pandemie - jederzeit auftreten können.

Abgesehen von zukünftigen unerwarteten Ereignissen sind einige Ökonomen der Meinung, dass die derzeitigen Bedingungen immer noch das Potenzial haben, im kommenden Jahr eine Rezession einzuleiten.

"Die Rezession ist nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben", sagte Kathy Bostjancic, Chefvolkswirtin bei Nationwide Mutual.

Eine Kennzahl, die Bostjancic genau im Auge behält, ist die Beschäftigung im privaten Dienstleistungssektor, mit Ausnahme des Gesundheits- und Bildungswesens. Die übrigen Sektoren innerhalb des privaten Dienstleistungssektors - wie Transport, Freizeit und Gastgewerbe - sind eher zyklisch, d. h. sie sind anfälliger für wirtschaftliche Abschwünge. Die Untersuchung der Bewegungen in diesem Sektor gibt ihr daher ein besseres Gefühl für den Zustand der Wirtschaft, sagte sie.

Im November 2022 belief sich die monatliche Zahl der Einstellungen im privaten Dienstleistungssektor ohne Gesundheits- und Bildungswesen auf 92.000, so die Daten des Arbeitsministeriums. Der Beschäftigungsbericht für November 2023 zeigt jedoch einen starken Rückgang von 22.000 Neueinstellungen in diesem Sektor.

Insgesamt war das Beschäftigungswachstum im vergangenen Jahr solide, was dazu beigetragen hat, die Arbeitslosenquote unter 4 % zu halten.

Bostjancic ist jedoch nicht davon überzeugt, dass sich dies auch im neuen Jahr fortsetzen wird. Sie hält eine milde Rezession im Jahr 2024 für 65 % wahrscheinlich und sagt einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 5 % im dritten Quartal voraus. Das ist fast ein Prozentpunkt höher als die mittlere Prognose der Fed-Beamten für die Arbeitslosenquote im Jahr 2024, wie aus der jüngsten Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen hervorgeht.

Der Einkommensrückgang aufgrund der von Bostjancic prognostizierten Arbeitslosigkeit würde wahrscheinlich dazu führen, dass die Verbraucher ihre Ausgaben einschränken und eine Rezession auslösen, sagte sie gegenüber CNN. Und anders als in den letzten Jahren haben die Verbraucher keinen "zusätzlichen Treibstoff", den sie anzapfen könnten, da sie ihre Ersparnisse, die sie während der Pandemie angesammelt haben, aufgebraucht haben, fügte sie hinzu.

Ein Rezessionsrisiko geht auch von der Fed selbst aus. Denn das derzeitige hohe Zinsniveau der Zentralbank soll die Wirtschaft verlangsamen, um die Inflation näher an ihr 2 %-Ziel zu bringen.

Wenn die Inflation jedoch weiter zurückgeht und die Fed zu lange mit einer Zinssenkung wartet, könnte dies das Wachstum der Wirtschaft verhindern, so Louise Sheiner, Senior Fellow an der Brookings Institution und Direktorin des Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy.

Das bedeutet, dass es für die Fed schwierig sein wird, zu bestimmen, wann es sinnvoll ist, die Zinsen zu senken, wenn überhaupt.

Da es beispielsweise eine Weile dauert, bis sich die Zinssätze in der Wirtschaft ausbreiten, könnten die früheren Maßnahmen der Fed die Wirtschaft bereits so weit verlangsamen, dass die Inflation in die Nähe des Ziels rückt, auch wenn sich dies noch nicht in den Daten niedergeschlagen hat, so Sheiner. Wenn die Fed die Zinssätze unverändert lässt, könnte sie am Ende über das Ziel hinausschießen und "aus Versehen" eine Rezession auslösen.

Andererseits besteht auch die Gefahr, dass die Inflation viel schwieriger zu bekämpfen ist.

Wenn die Fed allen glauben machen will, dass sie die Inflation auf 2 % senken will, wird sie "eine Verlangsamung herbeiführen müssen", so Sheiner gegenüber CNN.

Das könnte bedeuten, dass sie die Zinsen länger als von den Anlegern erwartet hochhalten oder sie sogar anheben muss.

Das Argument für ein weiteres Jahr ohne Rezession

Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass die Fed eine weiche Landung erreicht, ein Begriff, der ein Szenario beschreibt, bei dem sich die Inflation abkühlt, ohne dass es zu einem größeren Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt.

In den 11 Zinserhöhungszyklen der letzten 60 Jahre, die darauf abzielten, die Inflation zu senken, ist dies nur ein paar Mal passiert - 1964, 1984 und 1994. Das heißt aber nicht, dass es nicht wieder passieren kann oder wird.

David Mericle, US-amerikanischer Chefvolkswirt bei Goldman Sachs, gehört zu den Anhängern einer sanften Landung.

"Der harte Teil der Inflationsbekämpfung scheint nun vorbei zu sein", schrieb er in einer Notiz vom November und fügte hinzu, dass "die Bedingungen für eine Rückkehr der Inflation zum Zielwert gegeben sind und die schwersten Schläge der geldpolitischen und fiskalischen Straffung hinter uns liegen".

Obwohl es im vergangenen Jahr "guten Grund zur Sorge" über eine Rezession gab, sieht er "im Moment keine besonders hohen Risiken".

Da die Arbeitslosenquote auf einem historisch niedrigen Niveau liegt und Millionen von Arbeitsplätzen noch zu vergeben sind, "wäre es überraschend, wenn es zu einer plötzlichen Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt käme", so Mericle gegenüber CNN.

Sein Team sieht nur eine 15 %ige Chance für eine Rezession in den nächsten 12 Monaten. Er bezeichnete dies als den "historischen unbedingten Durchschnitt", was bedeutet, dass er in jedem Jahr eine Mindestwahrscheinlichkeit von 15 % für eine Rezession sieht. Als die Inflation während der Bankenturbulenzen, die im März 2023 begannen, ihren Höhepunkt erreichte, sahen die Ökonomen von Goldman Sachs eine 35%ige Chance für eine Rezession in den nächsten 12 Monaten.

Sie senkten ihre Prognosen ab Juni, als sich die Inflation weiter verbesserte, der Arbeitsmarkt ausgeglichener wurde und der Stress im Bankensektor nachließ.

Während Mericle keinen "offensichtlichen" Auslöser für eine Rezession sieht, sagte er, dass es sich wahrscheinlich um "eine Art unvorhergesehenen Schock für die Wirtschaft" handeln würde.

