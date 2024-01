Das Rennen um den Premier-League-Titel geht in die heiße Phase, aber Manchester City hat einen Vorsprung vor dem Rivalen Liverpool

Ein Unentschieden oder eine Niederlage von City würde jedoch dem Vierfach-Verfolger Liverpool die Möglichkeit geben, dem Titelverteidiger den Titel wegzuschnappen.

Vor drei Jahren holte City den Premier-League-Titel mit einem Punkt Vorsprung vor Liverpool und gilt auch diesmal als Favorit.

Seit dem 2:2-Unentschieden gegen Liverpool am 10. April im Etihad-Stadion hat City seine nächsten drei Heimspiele souverän gewonnen und dabei 13 Tore erzielt.

Vor dem Spiel am Sonntag hatte Guardiolas Team eine Woche Pause, während Villa am Donnerstag spielte und ein 1:1-Unentschieden gegen Burnley erreichte. Auch Liverpool war unter der Woche im Einsatz und gewann 2:1 in Southampton.

Die Formkurve deutet darauf hin, dass Liverpool die Wolves am Sonntag in Anfield schlagen wird. Seit der Auswärtsniederlage gegen Leicester am 28. Dezember ist Liverpool ungeschlagen und hat 14 der letzten 17 Ligaspiele gewonnen.

Sollte es Liverpool gelingen, den Titel zu gewinnen, hat das Team von Jürgen Klopp die Chance, sich mit einem Sieg gegen Real Madrid im Champions-League-Finale am 28. Mai im Pariser Stade de France ein noch nie dagewesenes Quadrupel zu sichern.

"Wir haben im Grunde das Finale von allem erreicht, wofür wir angetreten sind", sagte Klopp vor dem Spiel am Sonntag gegen die Wolves.

"Zwei nationale Pokale, der Europapokal - und die Premier League-Kampagne bis zur letzten Spielrunde zu führen, ist das Äquivalent zum Erreichen eines Finales. Zu sagen, wie stolz ich auf unsere Mannschaft und unseren Verein bin, wäre eine Untertreibung."

Vor zehn Jahren hätte City unter ähnlichen Umständen ein Heimspiel gegen die Queens Park Rangers beinahe vergeigt - bis Sergio Aguero in der 94.

Als City in der 92. Minute mit 1:2 zurücklag und einen Sieg gegen QPR benötigte, um den ersten englischen Meistertitel seit 44 Jahren zu gewinnen, erzielte Edin Dzeko den Ausgleich.

Beim Stand von 93:20 in der letzten Spielminute bahnte sich Aguero einen Weg durch die verzweifelte QPR-Abwehr und erzielte den Siegtreffer, der den Sieg und den Gewinn der Premier League 2011/12 bedeutete.

Agueros Tor wurde in Form einer Statue vor dem Etihad-Stadion verewigt, die Anfang des Monats enthüllt wurde.

Kämpfen bis zum Schluss

Das Spiel am Sonntag im Etihad-Stadion hat das Potenzial, viele Wendungen zu bieten.

Villas Trainer ist der frühere Liverpooler Steven Gerrard, der sicherlich gerne dabei helfen würde, einem Verein, mit dem er als Spieler keinen Titel gewinnen konnte, den Titel zu sichern.

Im aktuellen Kader von Villa stehen mit Philippe Coutinho und Danny Ings auch zwei ehemalige Liverpooler Spieler.

"Es ist schwieriger [die Premier League zu gewinnen]", sagte Guardiola auf der Website von City. "Es gibt viele Wochen, Spiele, Kämpfe mit Verletzungen und schlechten Momenten, harte Gegner.

"Der Erfolg war in den letzten fünf Jahren immer da, außer in dem Jahr, als Liverpool nicht zu stoppen war", fügte Guardiola hinzu und bezog sich dabei auf Klopps Team, das in der Saison 2019/2020 den Premier-League-Titel gewann.

"Es ist jeden Tag so, wenn man in der Premier League kämpft und bis zum Ende kämpft, macht es einen glücklich. Du bist glücklicher, wenn du gewinnst.

"Es ist kein Pokal, es ist eine Routine. Eine Routine zu haben, ist das Schwierigste in unserem Leben.

Nach 370 Premier-League-Spielen in dieser Saison geht es in acht der zehn Begegnungen am Sonntag um den Titel, die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe in der nächsten Saison oder den Abstieg in die Meisterschaft.

Tottenham Hotspur kann sich mit einer Niederlage gegen das bereits abgestiegene Norwich die Teilnahme an der Champions League sichern - und dabei den Rivalen Arsenal in die Schranken weisen.

Da Norwich City und Watford bereits abgestiegen sind, muss Burnley das Ergebnis von Leeds United erreichen, um die Premier League zu sichern.

Aber wenn uns diese Saison etwas gelehrt hat, dann, dass man an beiden Enden der Tabelle mit dem Unerwarteten rechnen muss.

Laut Opta ist diese Saison die erste in der Geschichte des Wettbewerbs, in der es rechnerisch möglich ist, dass sich jede Position bis zum letzten Spieltag noch ändert.

Quelle: edition.cnn.com