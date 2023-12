Das ist es, was Huthi-Angriffe auf die Schifffahrt anrichten

Die Durchfahrt zum Suezkanal über das Rote Meer ist so gefährlich, dass Reedereien einen Umweg nehmen müssen. Das hat Folgen für den Welthandel und die deutschen Verbraucher.

Der Suezkanal gilt als Tor nach Europa. Reedereien befördern damit den Großteil ihrer Fracht nach Asien und aus Asien und befördern oft Tausende Tonnen pro Tag. Doch Huthi-Milizionäre aus dem Jemen haben dort in den letzten Wochen immer wieder Handelsschiffe mit Drohnen und Raketen angegriffen, viele meiden inzwischen den lebenswichtigen Seeweg.

Diese Angriffe stehen in direktem Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza. Huthi-Rebellen haben sich mit Kämpfern der radikal-islamistischen Hamas solidarisiert. Anfang Dezember kündigten sie an, alle nach Israel fahrenden Schiffe anzugreifen, die keine Hilfsgüter nach Gaza lieferten. Die Schifffahrt durch das Rote Meer ist mittlerweile für alle Containerschiffe gefährlich geworden. Also gingen sie einen Umweg – mit erheblichen Folgen für den Welthandel und die deutschen Verbraucher.

Henning Gloenstein vom Beratungsunternehmen Eurasia Group sagte, die Angriffe verursachten „globale Lieferkettenprobleme, die die schwache Weltwirtschaft derzeit wirklich nicht braucht“. „Sollten mehrere derzeit umgeleitete große Containerschiffe in Deutschland pünktlich liefern können, könnte es zu einem kurzfristigen, aber erheblichen Lieferengpass zu Jahresbeginn und bis in den Januar hinein führen.“

Durch den Suezkanal werden alle Arten von Gütern transportiert: Lebensmittel, Arzneimittel, Getreide, aber auch Kohle, Öl und Flüssigerdgas. Der alternative Seeweg um das Kap der Guten Hoffnung in der Nähe von Südafrika dauert etwa zwei Wochen, weshalb viele Produkte später ankommen. Zu den Produkten zählen nach Angaben der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Elektronik, Mobiltelefone, Haushaltsartikel, Sportbekleidung inklusive Schuhe, aber auch Solarpaneele, Maschinen und Maschinenteile. Ein Hapag-Lloyd-Sprecher sagte gegenüber Capital News, dass die Routen über das Rote Meer bis zum Jahresende ausgesetzt seien.

Weiterer Umweg

Am Freitag eröffneten die Huthi das Feuer auf das Hapag-Lloyd-Containerschiff Al Jasrah. Infolgedessen werden „ca. 25 Schiffe zunächst ihre Route ändern“, sagte ein Unternehmenssprecher. „Die Route vom östlichen Mittelmeer nach Singapur wird von 13 Tagen auf 31 Tage verlängert, und die Route von der US-Ostküste nach Singapur wird von 25 Tagen auf 31 Tage verlängert.“

Die betroffene Region des Roten Meeres ist eine riesige Abkürzung für Schiffe, die von und nach Asien reisen. Dies ist der Eingang zum Suezkanal in der Nähe von Ägypten, einer der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Täglich passieren etwa 60 Schiffe den Kanal, 12 % des weltweiten Frachtaufkommens und 30 % des Containeraufkommens werden hier transportiert. Eine Blockade des Kanals im März 2021 unterstrich seine Bedeutung für den Welthandel: Damals lag die Ever Given, ein Containerschiff der Evergreen Line, dort tagelang fest. Hunderte Schiffe mussten umgeleitet werden und der Welthandel wurde stark beeinträchtigt.

Neben Hapag-Lloyd haben auch die weltgrößten Reedereien MSC und Maersk ihre Routen geändert. Auch der MSC-Frachter Palatium III wurde letzte Woche angegriffen. MSC sagte: „Aufgrund dieses Vorfalls und um das Leben und die Sicherheit unserer Seeleute zu schützen, werden MSC-Schiffe erst dann nach Osten und Westen durch den Suezkanal fahren, wenn die Durchfahrt durch das Rote Meer sicher ist.“ Das Schiff ändert seine Einstellung Kurs und stattdessen das Kap der Guten Hoffnung nehmen. Segeln in Südafrika. Maersk sei weiterhin „zutiefst besorgt über die Situation im südlichen Roten Meer und im Golf von Aden“, schrieb das dänische Unternehmen. „Betroffene Kunden werden über weitere Einzelheiten direkt informiert.“

Alternative Routen würden für die Reedereien zusätzliche Treibstoffkosten verursachen. Laut Hapag-Lloyd werden diese Mehrkosten „bis Ende dieses Jahres Millionen von Dollar erreichen“. Bisher zahlten die Reedereien ihre Kosten selbst. „Wir werden die Entscheidung treffen, die Schifffahrtsrouten über das Rote Meer wieder aufzunehmen, sobald wir die Sicherheit des Kanals für unsere Seeleute, unsere Schiffe und die Fracht unserer Kunden beurteilt haben“, sagte der Sprecher.

USPLAN-SCHUTZMISSION

Experten gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen weitere Reedereien den Suezkanal als nicht mehr schiffbar einstufen. Doch der Verband Deutscher Reeder (VDV) teilte Capital mit, dass eine Route durch das Rote Meer noch nicht grundsätzlich ausgeschlossen sei. „Schifffahrtsunternehmen entscheiden derzeit stündlich auf Basis aktueller Lagemeldungen, ob sie Schiffen die Durchfahrt bestimmter Seegebiete erlauben“, sagte Irina Haesler, die beim russischen VDV für Fragen der maritimen Sicherheit zuständig ist und kürzlich in einem Interview mitgewirkt hat mit „Capital“ beschrieb er die Situation als „heikel“. Huthi-Rebellen greifen hauptsächlich aus der Luft an, und Schiffe sind oft nicht in der Lage, sich zu verteidigen.

Um die Passage wieder passierbar zu machen, planen die USA und andere Länder Naturschutzmissionen in der Region. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums nehmen das Vereinigte Königreich, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, Norwegen, Spanien, die Niederlande und die Seychellen an der Operation Prosperity Guardian teil. Einige von ihnen sollen durch Patrouillen wichtige Seewege schützen, andere nutzen Geheimdienste im südlichen Roten Meer und im Golf von Aden.

Der russische VDV begrüßte die Pläne. „Dies ist ein positives Signal für Reedereien, dass die Risiken, denen Seeleute, Schiffe und Fracht bei der Durchfahrt durch das Rote Meer ausgesetzt sind, kontrolliert werden können“, sagte Heisler. „Es hat auch positive Auswirkungen auf den Betrieb der Lieferkette.“ Gegenmaßnahmen beendet Maersk hofft, vorerst an alternativen Routen festzuhalten. Unterdessen sagte die Reederei, dass die Umleitung der Schiffe über das Kap der Guten Hoffnung „schnellere und vorhersehbarere Ergebnisse für unsere Kunden und ihre Lieferketten liefern“ würde.

Erdgaspreise könnten steigen

Laut Maersk mussten bis Dienstag gestern etwa 20 Schiffe ihre Transitfahrten absagen. Die Hälfte davon liegt östlich des Golfs von Aden, der Rest südlich des Suezkanals am Roten Meer oder nördlich des Suezkanals am Mittelmeer. Nach Angaben von Hapag-Lloyd kam es jedoch zu keinen Staus. Ein Sprecher von Hapag-Lloyd sagte: „Es kommt zu einer Ansammlung von Schiffen, aber als Stau würde ich es nicht bezeichnen.“ Die Schiffe seien nun an sehr unterschiedlichen Positionen im Roten Meer. Dennoch rechnen Experten nicht mit Lieferengpässen wie vor zwei Jahren. Vincent Stamer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) sagte dem Magazin „Capital“, dass sich die Lieferketten mittlerweile normalisiert hätten. Darüber hinaus gibt es keine Lockdowns mehr, die die Produktion beeinträchtigen. „Verbraucher sollten sich keine Sorgen über erhebliche Preissteigerungen bei Waren machen müssen“, sagte Starmer auf Nachfrage. Dadurch können die Versandkosten von Asien nach Europa bis zu zwei Prozent des Warenwertes betragen – selbst bei den günstigsten. „Bei teuren Artikeln wie Elektronikartikeln spielen sie einfach keine Rolle. Daher sollte ein geringfügiger Anstieg der Versandkosten nicht wesentlich zur Inflation beitragen.“

Auch beim Thema Ölpreise dürften Experten eher eine klare Antwort geben: Große Unternehmen könnten Verzögerungen durch Lieferungen aus anderen Regionen oder Lagerbestände ausgleichen, sagte Glostein, Berater der Eurasia Group. „Deshalb haben wir bisher keinen großen Anstieg der Ölpreise gesehen. Aber wenn es Bilder von brennenden Großtankern gibt, könnte sich das ändern.“ BP war am Montag das erste Unternehmen, das alle Öllieferungen über das Rote Meer stoppte Unternehmen unter Berufung auf „die sich verschlechternde Sicherheitslage“. BP sagte, es werde „diese vorsorgliche Pause im Auge behalten, während sich die Situation in der Region weiterentwickelt“. Der internationale Referenzpreis für Brent-Rohöl stieg jedoch nur leicht um 1,8 % auf 77,95 US-Dollar pro Barrel.

Erdgas hingegen wird auf jeden Fall teurer sein. Die britischen Referenzpreise sind derzeit um 14 % und die europäischen Referenzpreise um fast 13 % gestiegen. Europa ist bei LNG-Lieferungen auf den Nahen Osten angewiesen, insbesondere auf Katar, das als wichtiger Vermittler in der Region gilt. Glostein rechnet nicht unbedingt mit Angriffen auf LNG-Tanker, sieht darin aber dennoch das größte Risiko für Europa. Selbst wenn die europäischen Gasmärkte gut auf den Winter vorbereitet sind, könnten ungeplante Stromausfälle zu erheblichen Preiserhöhungen führen.

