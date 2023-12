Das GOP-Rennen um das Weiße Haus erreicht seinen kritischen Punkt

Der Wettbewerb nähert sich dem Punkt, an dem Umfragen, wütende Wortgefechte zwischen den Kandidaten und Medienberichte über interne Verleumdungen im Wahlkampf nichts mehr zählen. Denn am 15. Januar entscheiden die Wählerinnen und Wähler bei den republikanischen Vorwahlen in Iowa, wer ihre Fahne in die Wahl im November tragen wird.

Nach einer kurzen Weihnachtspause halten die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, und der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, am Donnerstag Veranstaltungen in New Hampshire und Iowa ab - den Bundesstaaten, auf denen ihre aussichtsreichen Kampagnen für die GOP-Nominierung zunächst ruhen.

Der weit entfernte Spitzenkandidat der GOP verbringt derweil die Feiertage damit, seine einzigartige und oft bizarre Bewerbung für 2024 zu intensivieren. Der ehemalige Präsident, gegen den 91 strafrechtliche Anklagen in vier Fällen erhoben wurden, forderte seine Gegner in einer bitteren Weihnachtsbotschaft auf, "in der Hölle zu schmoren", während er an mehreren Fronten einen Rechtsstreit führt, der untrennbar mit seiner Kandidatur für das Weiße Haus verbunden ist.

Am Mittwoch feierte er die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Michigan, ihn nicht von den Wahlen auszuschließen, weil die Verfassung Aufrührer im Amt verbietet. Gegen die gegenteilige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Colorado, ihn von den Wahlen auszuschließen, hat die Republikanische Partei des Bundesstaates beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung eingelegt, und es wird erwartet, dass Trump bald selbst Berufung einlegt.

Und als kryptisches Zeichen für Trumps autokratische Absichten hat er in den sozialen Medien eine Wortwolke gepostet, die zeigt, dass das Wort, das die Wähler am meisten mit seiner möglichen zweiten Amtszeit verbinden, "Rache" ist.

Joe Biden befindet sich derweil auf den US-Jungferninseln und genießt ein paar ruhige Momente im Neujahrsurlaub vor einem schicksalhaften Jahr, das darüber entscheiden wird, ob er sich dem Club der Präsidenten mit nur einer Amtszeit anschließt oder mit seiner Wiederwahl die politische Absolution erhält. Seine Hoffnungen werden getrübt durch niedrige Zustimmungsraten, eine miese Stimmung im Land, Bedenken wegen seines Alters und Anzeichen dafür, dass seine Koalition für 2020 zerbricht. Aber Trumps ungezügelter Extremismus könnte sein Argument für 2024 sein - dass sein Vorgänger zu gefährlich für die Demokratie ist, um ihn wieder ins Oval Office zu lassen.

In einem normalen Wahlkampf würde Haley genau zum richtigen Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreichen, nämlich vor den Vorwahlen in Iowa und den ersten Vorwahlen der GOP in New Hampshire eine Woche später. Ein langsamer Anstieg der Umfragewerte und der Begeisterung der Spender - basierend auf soliden Leistungen in den Debatten und einer geschickten politischen Positionierung - hat im Granite State für Schwung gesorgt, wo sie als glaubwürdigste Anti-Trump-Kandidatin gilt. Aber da der ehemalige Präsident die GOP dominiert, muss es einen großen Umschwung geben, wenn die kommenden Nominierungswettbewerbe mehr als nur den zweiten Platz hinter Trump festlegen sollen.

Für Haleys Strategie, Trump nur indirekt als Chaosverursacher zu kritisieren, anstatt seine größte potenzielle Schwäche bei den Parlamentswahlen ins Visier zu nehmen - die vier Strafverfahren, die ihm drohen, und sein Angriff auf die Demokratie mit seinen falschen Behauptungen über die Wahlen 2020 -, rückt jedoch ein kritischer Moment näher. Haley hat sich gescheut, Trump direkt an den Pranger zu stellen, um die GOP-Vorwahlwähler nicht zu verärgern, bei denen er nach wie vor sehr beliebt ist. Und selbst wenn diese Taktik in New Hampshire aufgehen sollte, stünde sie einen Monat später in ihrem Heimatstaat South Carolina, wo Trump sehr beliebt ist, vor einem Showdown.

In den kommenden Tagen will Haley wiederholt mit dem populären republikanischen Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu, zusammentreffen, der sie unterstützt und seit langem die Ansicht vertritt, dass sein Bundesstaat das GOP-Vorwahlrennen neu gestalten und Trumps langsame Verdunkelung einleiten wird. Bei einem Auftritt im Granite State am Mittwoch, der für Aufsehen sorgte, wurde Haley von einem Wähler in New Hampshire zur Rede gestellt, der sie aufforderte, die Sklaverei nicht zu erwähnen, als sie nach der Ursache des Bürgerkriegs gefragt wurde.

Die Chancen, dass sich irgendjemand als starker Herausforderer des ehemaligen Präsidenten erweisen könnte, werden durch die Größe des GOP-Feldes geschmälert. Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, hat geschworen, im Rennen zu bleiben, und hat am Donnerstag in New Hampshire einen siebenstelligen Betrag für einen Werbespot ausgegeben, in dem er sich gegen diejenigen wehrt, die ihn zum Rückzug auffordern. Und der Biotech-Magnat Vivek Ramaswamy, der Berichte wütend zurückgewiesen hat, wonach die Entscheidung seines Teams, die Werbung zurückzuziehen, ein Zeichen für eine zum Scheitern verurteilte Kampagne sei, sagte am Mittwoch auf Fox News: "Wir werden das bis zum Ende durchziehen."

DeSantis kämpft ums politische Überleben

Während der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage 2022 konnte sich DeSantis noch über einen überwältigenden Wiederwahlsieg in einem für die Republikaner enttäuschenden Zwischenwahljahr freuen, der ihn als bedeutende Bedrohung für Trump zu positionieren schien. Doch der Gouverneur von Florida erlebte ein kränkendes Jahr 2023, in dem sein manchmal unbeholfenes Auftreten im Wahlkampf und seine fehlgeschlagenen Kampagnen- und Super-PAC-Aktivitäten darauf hindeuteten, dass er für die intensive Prüfung der nationalen Politik noch nicht bereit war.

DeSantis setzt in den nächsten zweieinhalb Wochen alles daran, in Iowa zu bestehen. Er weiß, dass eine Leistung, die den sinkenden Erwartungen trotzt, ihm eine neue Chance geben könnte, dass aber ein schlechtes Abschneiden das Ende seiner Kampagne bedeuten könnte. In einem Interview mit dem konservativen Newsmax-Netzwerk am Mittwoch warb DeSantis um kritische evangelikale Wähler im Hawkeye State, als er über seinen Glauben und den "grundlegenden Anstand" in Iowa sprach. Er fügte hinzu: "Es gibt Patriotismus, die Menschen sind gottesfürchtig. Das ist das Rückgrat von Amerika. Die Zutaten für ein großes Comeback sind da."

DeSantis, der bereits alle 99 Bezirke Iowas besucht hat, wird am Donnerstag mit Veranstaltungen in Ankeny und Marion eine landesweite Blitzaktion starten und dann am Freitag mit Iowas Gouverneur Kim Reynolds, der ihm seine wichtigste Unterstützung gab, in Clayton County im Osten Iowas auftreten.

In beiden Bundesstaaten haben die Umfragen der letzten Monate jedoch gezeigt, dass Trump immer noch ein starker Spitzenkandidat ist und gut positioniert ist, um nach Washington zurückzukehren, nachdem er nach dem Mob-Angriff seiner Anhänger auf das US-Kapitol in Ungnade gefallen ist. Trumps starke Unterstützung bei den GOP-Wählern an der Basis, sein Einfluss bei den republikanischen Gesetzgebern in Washington und die Zurückhaltung seiner Gegner in den Vorwahlen, sich offen mit ihm anzulegen, deuten darauf hin, dass seine Kontrolle über die GOP mindestens so stark ist wie vor vier Jahren, trotz seines zunehmend extremen Verhaltens und seiner Rhetorik, die Vergleiche mit den Nazis im Deutschland der 1930er Jahre nach sich gezogen hat. Es wird erwartet, dass Trump im Vorfeld der Vorwahlen eine Reihe von Veranstaltungen in Iowa abhalten wird, und seine Kampagne und seine Stellvertreter haben ihre Angriffe auf Haley verstärkt, während sie in New Hampshire antritt.

Trump scheint so stark wie immer

Trumps Wahlkampf für die Vorwahlen 2024 verlief wie keine andere Präsidentschaftskandidatur in der Geschichte, was zum Teil daran liegt, dass sein Weg zurück ins Weiße Haus eher durch die Gerichte als durch einen traditionellen politischen Zeitplan führt. Er verbrachte einen Großteil der Feiertage damit, sich über den Sonderstaatsanwalt Jack Smith zu echauffieren, der eine Bundesuntersuchung zu Trumps Einmischung in die Wahlen 2020 leitet, die Anfang März - kurz vor dem Super Tuesday - vor Gericht kommen soll.

Der Ex-Präsident wird den Fall wahrscheinlich bis vor den Obersten Gerichtshof der USA bringen, was unterstreicht, wie sehr die Richter Gefahr laufen, in eine politisch schädliche Reihe von Streitigkeiten über die Wahl 2024 verwickelt zu werden.

In der jüngsten Auseinandersetzung zwischen Trump und Smith, die sich immer mehr zuspitzt, schrieb der Sonderverteidiger am Mittwoch in einer Gerichtsakte, dass der Richter ihm nicht erlauben sollte, falsche Informationen in den Prozess einzubringen, um die Geschworenen nicht zu präjudizieren und den Tatsachenbericht nicht zu trüben. Trump hat seine Verteidigung vor Gericht in seine Kampagne für das Jahr 2024 einfließen lassen, indem er argumentierte, er sei ein Opfer politischer Verfolgung durch Biden.

Trump ist auch auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs von Colorado vor den Feiertagen fixiert, das besagt, dass er nicht auf dem Wahlzettel stehen darf, weil er gegen das Aufstandsverbot des 14. Doch wie die gegenteilige Entscheidung in Michigan vom Mittwoch zeigt, ist das Thema sehr umstritten, und da die unteren Gerichte keine klare Richtung vorgeben, wird die Angelegenheit wahrscheinlich auch vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen.

Biden steht vor einem harten Wiederwahlkampf

Die Endphase der Vorwahlen findet vor einem umstrittenen politischen Hintergrund statt, der das Terrain eines wahrscheinlichen Wettstreits zwischen Biden und dem späteren GOP-Kandidaten bestimmen wird. Mehrere Umfragen im letzten Jahr haben gezeigt, dass die Wähler mit der Aussicht auf eine Neuauflage der Wahl zwischen Trump und Biden im Jahr 2024 nicht sehr zufrieden sind.

Während die jüngsten Umfragen, die zeigen, dass Trump in den wichtigsten Swing States vor dem Präsidenten liegt, bei den Demokraten Panik auslösten, macht die Geschichte des ehemaligen Präsidenten, die Wähler in den Vorstädten und die gemäßigten Wähler zu verschrecken, ihn für die Republikaner zu einem Risikokandidaten. Tatsächlich verweist Haleys Kampagne auf Umfragen, die zeigen, dass sie in einer allgemeinen Wahl gegen Biden weit besser abschneiden würde als Trump. Aber auch hier erscheint ihr Weg zur Nominierung der Republikaner äußerst problematisch.

Während die USA bei Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen weitaus besser abschneiden als die meisten westlichen Volkswirtschaften, hat sich die Stimmung in der Öffentlichkeit durch die monatelang hohen Zinssätze verschlechtert, die es schwer machen, Hypotheken, Mieten und neue Autos zu bezahlen. Vor den Feiertagen erhielt der Präsident eine erfreuliche Nachricht: Neue Daten zeigen, dass sich die Inflation wieder normalisiert. Doch die Preise vieler Waren, einschließlich der Grundnahrungsmittel in den Supermärkten, sind nach wie vor viel höher als vor der Covid-19-Pandemie, was eine Erklärung dafür ist, dass die Wähler den Zustand der Wirtschaft zu Beginn des Wahljahres eher negativ beurteilen.

Biden ist auch mit globalen Krisen konfrontiert, darunter Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, die seine Behauptung, ein Experte für Außenpolitik zu sein, auf die Probe stellen und den Republikanern in die Hände spielen könnten, er sei schwach und die Welt gerate unter seiner Führung außer Kontrolle. Anzeichen dafür, dass junge, schwarze und hispanische Wähler dem Präsidenten die kalte Schulter zeigen, bedeuten ebenfalls eine Gefahr für das Weiße Haus.

Trumps weihnachtliche Wutausbrüche in den sozialen Medien unterstützen die Kampagne des Präsidenten zur Wiederwahl des Präsidenten: Die Gefahr, die der republikanische Spitzenkandidat für die US-Demokratie, freie Wahlen und die grundlegenden Werte des amerikanischen Lebens darstellt, bedeutet, dass man ihm nie wieder die Präsidentschaftsgewalt anvertrauen sollte. Aus diesem Grund griff Bidens Lager Trumps Werbung für die Wortwolke auf seinem Konto bei Truth Social auf, die Wörter wie "Rache" und "Diktatur" enthält.

"Donald Trump will Präsident werden, um sich an seinen Feinden zu rächen - und er versucht nicht einmal, dies zu verbergen", so die Biden-Kampagne in einer Erklärung.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com