Ski alpin - Das Fiasko von Dürr und Co. in Courchevel

Deutscher Skifahrer erleidet im letzten Slalom vor Weihnachten eine vernichtende Niederlage. Lena Dürr, Emma Aicher und Andrea Filser schieden in der ersten Runde des Nachtevents im französischen Courchevel aus. Auch Jessica Hilsinger schaffte es nicht in die zweite Runde.

Die herausragende amerikanische Athletin Mikaela Shiffrin führt zur Halbzeit vor der slowakischen Olympiasiegerin Petra Vlhova.

Das frühe Ausscheiden war enttäuschend, insbesondere für Durr, der bei der Weltmeisterschaft Dritter wurde. In den ersten drei Slalomrennen der Saison belegten die Sportler des SV Germering die Plätze zwei, drei und vier. In Courchevel, auf einer anspruchsvollen Strecke und schwierigen äußeren Bedingungen, hielt sie bereits nach 20 Sekunden an. Teamkollege Felser holte sich lediglich die erste Pole-Position.Eicher startete gut, machte dann aber Fehler.

