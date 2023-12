Das FBI ermittelt nach Berichten über gewalttätige Drohungen gegen Richter in Colorado im Fall Trump

"Das FBI ist sich der Situation bewusst und arbeitet mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammen", sagte Vikki Migoya, FBI-Beauftragte für öffentliche Angelegenheiten, in einer Erklärung, die CNN am Montag zur Verfügung gestellt wurde. "Wir werden energisch Ermittlungen gegen jede Gewaltandrohung oder -anwendung verfolgen, die von jemandem begangen wird, der extremistische Ansichten benutzt, um seine Handlungen zu rechtfertigen, unabhängig von der Motivation".

Ein Sprecher der Justizbehörde von Colorado wollte sich zu Berichten über Drohungen gegen die Richter nicht äußern, und eine Nachricht an das Denver Police Department wurde am Montagnachmittag nicht sofort beantwortet. Master Trooper Gary Cutler, ein Sprecher der Colorado State Patrol, sagte, dass alle Drohungen gegen Richter von den örtlichen Behörden bearbeitet würden.

Zusätzlich zu den Maßnahmen der Bundesbehörden haben staatliche und örtliche Strafverfolgungsbehörden und nichtstaatliche Forschungsgruppen die Rhetorik in extremistischen Online-Foren auf Anzeichen hin beobachtet, die auf konkrete Drohungen gegen Beamte hindeuten könnten.

Die Namen der vier Richter des Obersten Gerichtshofs von Colorado, die entschieden haben, Trump von der Wahl auszuschließen, sind häufig in "aufrührerischen" Beiträgen in solchen Foren aufgetaucht, in denen dazu aufgerufen wurde, die persönlichen Daten der Richter offenzulegen, so eine Analyse der Online-Chats, die von einer unparteiischen Forschungsorganisation für die US-Strafverfolgungsbehörden erstellt wurde und die CNN vorliegt.

In der Analyse wurden zwar keine konkreten Drohungen gegen die Richter festgestellt, aber es hieß, es bestehe weiterhin die Gefahr von Gewalttaten von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen oder anderen illegalen Aktivitäten als Reaktion auf das Urteil".

Ein Nutzer einer rechtsextremen, Trump-freundlichen Website postete: "All f- robed rats must f- hang", eine offensichtliche Anspielung auf die Richter aus Colorado.

Die Beiträge wiederholten ein Muster von Online-Aktivitäten, das nach früheren Bundesanklagen gegen Trump zu beobachten war: vage Aufrufe zum Bürgerkrieg und beunruhigend gewalttätige Äußerungen, aber kaum konkrete Pläne, diese Drohungen in die Tat umzusetzen.

In einer beispiellosen Entscheidung entschied der Oberste Gerichtshof von Colorado letzte Woche mit 4:3 Stimmen, dass Trump aufgrund des im 14. Verfassungszusatz verankerten "Aufstandsverbots" kein zulässiger Präsidentschaftskandidat ist und daher nicht auf dem Stimmzettel des Bundesstaates erscheinen kann, wenn die Wähler dort am 5. März zur GOP-Vorwahl zusammenkommen. Das Urteil wird bis zum 4. Januar aufgeschoben, bis Trump Berufung beim Obersten Gerichtshof der USA einlegt, der über die Frage für das ganze Land entscheiden könnte.

Trump selbst hat in einem anderen Fall einige seiner Gegner im Gerichtssaal verbal angegriffen und wurde daran gehindert, über Zeugen sowie Staatsanwälte, das Gerichtspersonal und deren Familienangehörige zu sprechen.

CNN berichtete Anfang des Monats über die Zunahme von Drohungen gegen Amtsträger in diesem Jahr, darunter eine Reihe von Drohungen, die sich gegen einige GOP-Abgeordnete richteten, die bei dem gescheiterten Versuch, den rechtsextremen Abgeordneten Jim Jordan zum Sprecher des Repräsentantenhauses zu machen, im Stich gelassen wurden, eine weitere im Zusammenhang mit denAnklagen gegen Trump und eine weitere, die sich gegen die progressive Abgeordnete Ilhan Omar richtete, die sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber Israels Behandlung der Palästinenser geäußert hat, nachdem der Krieg zwischen Hamas und Israel ausgebrochen war.

Seit den Unruhen im Kapitol am 6. Januar 2021, bei denen mehrere Menschen ums Leben kamen, sind die Strafverfolgungsbehörden des Bundes auf der Hut vor der Gefahr, dass die Online-Rhetorik in reale Gewalt umschlagen könnte. Vor dem Aufstand planten die Randalierer "im Wesentlichen [den Angriff] offen in den sozialen Medien", aber das FBI und das Heimatschutzministerium versäumten es, die Bedrohung im Keim zu ersticken, heißt es in einem im Juni veröffentlichten Senatsbericht.

