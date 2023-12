Das bleibende Vermächtnis von "Die Farbe Lila

Deshalb mietet sie am ersten Weihnachtstag ein Kino in Dothan, Alabama, für 165 ihrer Verwandten, um den Film gemeinsam zu sehen. Alle, so sagte sie, wurden gebeten, lila zu tragen.

"Es ist einfach eine großartige Gelegenheit für uns, diesen kulturellen Klassiker einer neuen Generation vorzustellen und ihn dann auf eine andere Art und Weise denjenigen zu präsentieren, die ihn bereits gesehen haben", sagte Brock.

Während die Kinobesucher im ganzen Land an diesem Feiertagswochenende in die Kinos strömen, hoffen viele schwarze Amerikaner auf eine Wiederbegegnung mit einer Geschichte, die zu einem kulturellen Prüfstein in der schwarzen Gemeinschaft geworden ist.

In den vier Jahrzehnten, seit die Autorin Alice Walker "Die Farbe Lila" veröffentlicht hat, wurde der Roman verfilmt, am Broadway aufgeführt und nun auch als Musical verfilmt. Aber Fans und Wissenschaftler sagen CNN, dass die Themen der Geschichte, nämlich Schwesternschaft, die Ermächtigung von Frauen und die Überwindung von Missbrauch und Not, über die Jahrzehnte hinweg immer noch nachhallen.

Brock, die emeritierte Vorsitzende der NAACP, sagte, sie wolle, dass ihre Lieben - ob jung oder alt - sich mit den Themen des Films auseinandersetzen und darüber sprechen. Sie ist der Meinung, dass die Geschichte auch weiterhin neue Zuschauer anziehen wird, weil sie die Stärke der schwarzen Frauen anspricht.

"Schwarze Frauen waren diejenigen, die sich für unsere Gemeinschaften eingesetzt haben, die uns zusammengehalten haben, die uns durchgebetet haben und die die Brücke waren, die es schwarzen Familien ermöglicht hat, weiter zu überleben", sagte Brock.

"Wir feiern unsere Männer. Wir sollten sie immer unterstützen, aber es sind die schwarzen Frauen, die am unteren Ende des Totempfahls stehen und trotzdem aufstehen."

Der Reichtum der schwarzen Frauenwelt

Alice Walker veröffentlichte 1982 "Die Farbe Lila". Der Roman erzählt die Geschichte von Celie, einer jungen schwarzen Frau, die Anfang des 20. Jahrhunderts im ländlichen Georgia aufwächst, durch ihre ergreifenden Briefe an Gott. Celie und viele andere Frauen in dem Roman werden jahrzehntelang von den Männern in ihrem Leben missbraucht, aber sie finden schließlich Kraft und Stärke in den Banden der Schwesternschaft, Freundschaft und Familie.

"Die Farbe Lila" wurde für seine schonungslose Darstellung von häuslichem Missbrauch, sexueller Gewalt und queeren schwarzen Beziehungen gleichermaßen gelobt und kritisiert.

Salamishah Tillet, Autorin des Buches "Auf der Suche nach der Farbe Lila: The Story of an American Masterpiece", erklärte gegenüber CNN, der Roman stelle schwarze Frauen als komplex und nuanciert dar und zelebriere Beziehungen, die tief und intensiv seien.

"Viele schwarze Frauen können Teile von sich selbst finden, die sie anfeuern, mit denen sie sich identifizieren, in die sie sich verlieben und für die sie hoffen können. Wir sehen Teile von uns selbst oder sehen unsere Mütter, unsere Großmütter, unsere Schwestern, unsere Töchter in diesen Figuren", sagte sie.

"Weil (Walker) in der Lage war, den Reichtum des schwarzen Frauseins im Leben dieser Figuren zu sehen, können wir auch unsere Weite, unser Potenzial, unseren Schmerz und unsere Hoffnung erkennen."

1983 wurde Walker als erste schwarze Frau für ihren Roman mit dem Pulitzer-Preis für Belletristik ausgezeichnet. "Die Farbe Lila" gewann im selben Jahr auch den National Book Award in der gleichen Kategorie.

Regisseur Steven Spielberg verfilmte den Roman 1985 unter dem gleichen Titel mit Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey und Danny Glover in den Hauptrollen. Der Film wurde für 11 Oscars nominiert, erhielt aber keinen einzigen Preis.

Der Film wurde damals auch von einigen schwarzen Amerikanern heftig kritisiert, weil er schädliche Stereotypen wie z. B. dass schwarze Männer gegenüber Frauen gewalttätig sind, aufrechterhielt.

Auch die Darstellung der Beziehung zwischen Shug Avery und Celie, die von einigen als "Untergrabung der Einheit der schwarzen Familie" angesehen wurde, stieß auf Kritik, die sich gegen LGBTQ richtete, so Tillet weiter.

Alice Randall, Autorin und Dozentin für afroamerikanische und Diaspora-Studien an der Vanderbilt University, erklärte gegenüber CNN, dass trotz der Kritik an dem Film und dem Roman die Botschaft der Geschichte die der Resilienz als Form des Widerstands ist.

"Celie erträgt so viele harte Dinge aus so vielen Richtungen. Manchmal sind unsere Feinde in unseren eigenen Häusern", sagte Randall. "Und trotzdem müssen wir uns erheben. Und trotzdem verdienen wir Freude ... und trotzdem verbinden wir uns im besten Fall mit Liebe und Schönheit. Wir geben nicht vor, dass sie da ist, wo sie nicht ist, sondern wir finden sie, wo sie ist.

In der Geschichte gehe es letztlich darum, sich selbst zu finden und die Gemeinschaft mit anderen in Einklang zu bringen, sagte sie.

"Diese doppelte Ansprache ist ein zentraler Punkt im Leben so vieler schwarzer Frauen. Dieses Gleichgewicht, der Gemeinschaft zu dienen, sich in der Gemeinschaft zu engagieren, aber auch die eigene Identität zu bewahren - aber nicht um den Preis einer unterbrochenen Verbindung", sagte sie.

Eine Quelle der Heilung

Für einige hat Walker in ihrem Roman die Erfahrungen von Frauen und Mädchen, die sexuellen und körperlichen Missbrauch überlebt haben, anschaulich dargestellt.

Tillet sagte, sie habe den Roman zum ersten Mal gelesen, als sie 15 Jahre alt war, und später habe sie das Buch als Quelle der Heilung genutzt, nachdem sie während ihres Studiums sexuell missbraucht worden war.

"Wir haben eine Figur, die den ganzen Bogen durchläuft, ein Trauma zu erleben, ihre Stimme zu finden, ihre Sexualität neu zu definieren und dann Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Und in diesem Prozess hilft sie auch anderen Menschen zu heilen", sagte sie.

Celies Geschichte inspirierte Tillet dazu, für ihre College-Zeitung öffentlich über den Übergriff zu schreiben. Später gründete sie zusammen mit ihrer Schwester 2003 die gemeinnützige Organisation A Long Walk Home, die mit Hilfe von Kunst die Heilung fördern und das Bewusstsein für Gewalt gegen Mädchen und Frauen schärfen will.

"Die Geschichte, wie sie vom Opfer zur Überlebenden wurde, hat unsere Arbeit als Organisation wirklich inspiriert", sagt sie.

Oprah Winfrey spielte nicht nur die Hauptrolle im Originalfilm, sondern produzierte auch die Neuverfilmung des Musicals Color Purple im Jahr 2023. Der Film ist eine Produktion von Warner Bros. Pictures, das wie CNN zu Warner Bros. Discovery gehört.

Winfrey sprach kürzlich bei einer Townhall-Diskussion mit dem Regisseur des Films, Blitz Bazawule, über den nachhaltigen Einfluss, den die Dreharbeiten zu "Die Farbe Lila" auf ihr Leben hatten, bevor der Film veröffentlicht wurde.

"Er wurde zur Grundlage dafür, wie ich alles in meinem Leben handhabe - alles zu tun, was man kann, und es dann Gott zu überlassen", sagte Winfrey. 'Die Farbe Lila' wurde für mich zur Grundlage für diese Lebenslektion und die Heilung."

Winfrey dankte auch den schwarzen Amerikanern und führenden Persönlichkeiten der Gemeinschaft für die Unterstützung des Films, in dem Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson und andere mitspielen.

Sie wurde emotional, als sie über die große Unterstützung sprach, die der Film bisher erhalten hat.

"Dass wir als Gemeinschaft so zusammenkommen und die Unterstützung sehen und all diese Kinos sehen, die bereits ausverkauft sind ... wir sind so zahlreich erschienen und das mit so viel Anmut und Kraft", sagte sie. "Alle zusammen ist einfach eine wunderbare Sache."

Brock sagte, sie freue sich darauf, vier Generationen ihrer Familie - die jüngste ist neun Jahre alt, die älteste 95 - zur Vorführung des Films zusammenzubringen.

Ihre Familienmitglieder reisen aus dem ganzen Land an, um die Feiertage gemeinsam zu verbringen und den Film zu sehen, sagte sie. Und sie ermutigt auch andere, den Film am Eröffnungstag zu sehen.

"Ich möchte, dass jedes meiner Familienmitglieder den Film sieht und das mitnimmt, was bei ihnen ankommt", sagte sie. "Was sie aus dem Film mitnehmen können, was sie als weise Worte, als Schätze, die sie gebrauchen können, mitnehmen können.

Quelle: edition.cnn.com