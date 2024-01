Cristiano Ronaldo ist "stolz" auf seinen Wechsel zu Al Nassr und sagt, seine Arbeit in Europa sei "erledigt

Laut saudischen Staatsmedien wirdRonaldo bei Al Nassr schätzungsweise 200 Millionen Dollar pro Jahr verdienen.

"Ich bin so stolz darauf, diese große Entscheidung in meinem Leben zu treffen, im Fußball. Wie Sie bereits erwähnt haben, ist meine Arbeit in Europa getan. Ich habe alles gewonnen", sagte der fünffache Ballon d'Or-Gewinner. "Ich habe bei den wichtigsten Klubs in Europa gespielt, und jetzt ist es für mich eine neue Herausforderung."

Der 37-Jährige verriet auch, dass eine Reihe von Vereinen aus der ganzen Welt versucht haben, ihn zu verpflichten.

"Ich hatte viele Möglichkeiten in Europa, bei vielen Vereinen, in Brasilien, in Australien, in den USA und sogar in Portugal. Viele Vereine haben versucht, mich unter Vertrag zu nehmen, aber ich habe diesem Verein das Wort für diese Chance gegeben", sagte er.

Trotz des enttäuschenden Abschneidens Portugals bei der WM 2022 in Katar wurde Ronaldo der erste Mann, der bei fünf Weltmeisterschaften ein Tor erzielte. Im Achtelfinale und im Viertelfinale saß er zunächst auf der Ersatzbank und verlor seinen Platz in der Startformation, nachdem sich Trainer Fernando Santos dafür entschieden hatte, Gonçalo Ramos einzusetzen.

Dies geschah kurz nach seiner öffentlichkeitswirksamen Trennung von Manchester United, die durch ein Interview mit Piers Morgan von TalkTV ausgelöst wurde, in dem Ronaldo sagte, er fühle sich von dem Premier-League-Verein "verraten".

In dem Interview erklärte er auch, er habe keinen Respekt vor Manager Erik ten Hag, und ließ Zweifel daran aufkommen, ob er in die Mannschaft zurückkehren würde.

Obwohl der portugiesische Star im letzten Drittel seiner Karriere auf dem Spielfeld deutlich langsamer geworden ist, ist er überzeugt, dass er bei Al Nassr noch etwas bewirken kann.

"Ich bin ein einzigartiger Spieler, deshalb ist es gut, hierher zu kommen", sagte Ronaldo. "Ich habe dort alle Rekorde gebrochen, also möchte ich auch hier ein paar Rekorde brechen.

"Für mich ist es eine gute Chance, denn wie du sagst, ist dieser Vertrag einzigartig, weil ich auch ein einzigartiger Spieler bin, also ist es für mich normal.

Quelle: edition.cnn.com