Countdown für die Freiheit: Die Bedeutung der Silvesternacht für schwarze Amerikaner

Damals sagte Keeler, dass sie es kaum erwarten konnte, zu dem Teil des Gottesdienstes zu kommen, in dem alle "Frohes Neues Jahr!" sagten.

"Icherinneremich nur daran, dass ich dachte: 'Mann, bin ich müde'", sagte Keeler gegenüber CNN und fügte hinzu, dass Mitternacht für sie als Kind schon lange nach der Schlafenszeit lag.

Aber jetzt freut sich die 35-Jährige, die Mitglied der Mount Zion Baptist Church in Triangle, Virginia, ist, jedes Jahr auf die "Watch Night".

Die schwarzamerikanische Tradition, die Silvesternacht in Gebet und Gemeinschaft zu verbringen, reicht bis in die Zeit des Bürgerkriegs zurück und ist tief verwurzelt in der lang ersehnten Freiheit der versklavten Afrikaner und ihren Hoffnungen für die Zukunft.

"Wir haben im letzten Jahr so viel durchgemacht. Ich habe Familienmitglieder, die das Jahr 2024 nicht mehr erleben werden", sagte Keeler. "Es geht nur darum, sich daran zu erinnern und sich auf positive Weise mit positiven Menschen zu verbinden.

Countdown zur Freiheit

Nachdem die Unionstruppen den Vormarsch der Konföderierten in der Schlacht von Antietam, dem blutigsten Tag des Bürgerkriegs und der amerikanischen Geschichte, aufgehalten hatten, erließ Präsident Abraham Lincoln am 22. September 1862 die vorläufige Emanzipationsproklamation. Darin wurde erklärt, dass alle versklavten Menschen, die in Staaten lebten, die gegen die Union rebellierten, am 1. Januar 1863, dem Tag, an dem Lincoln das endgültige Dokument unterzeichnen würde, freigelassen werden würden.

"Die Menschen wussten am 31. Dezember 1862, dass ein neuer Tag angebrochen war", sagte Kate Masur, Professorin für Geschichte an der Northwestern University. So bekam die Tradition der "Watch Night" eine neue Bedeutung, und schwarze Amerikaner versammelten sich vielerorts, in den freien Staaten wie in den Sklavenstaaten, zu "Watch Night"-Versammlungen, um das Kommen der Freiheit zu feiern."

Der Abolitionist Frederick Douglass gehörte zu denjenigen, die sich in dieser Nacht der Freiheit" versammelten, um dem neuen Jahr entgegenzufiebern. Douglass, der 1846 auf legalem Wege seine Freiheit erlangte, nahm an einer Versammlung im Tremont Temple in Boston teil und wartete auf die Nachricht, dass die Emanzipationsproklamation offiziell unterzeichnet worden war, so Emily Blanck, außerordentliche Professorin für Geschichte und Amerikanistik an der Rowan University.

"Wir warteten und lauschten wie auf einen Blitz vom Himmel, der die Fesseln von vier Millionen Sklaven zerreißen sollte", sagte Blanck und zitierte aus Douglass' Autobiografie.

Eine ehemals versklavte Frau namens Tante Phoebe Bias nahm kurz vor ihrem Tod an einem Wächterabend in Washington, DC, teil. Bias' Bericht über diesen Gottesdienst wurde 1942 in dem Buch "They Knew Lincoln" von John E. Washington nacherzählt. Das Buch wurde 2018 mit einem neuen Vorwort von Masur neu aufgelegt.

Laut Washington hörte Bias, die in Virginia versklavt worden war, von einer "großen Wachversammlung" am 31. Dezember 1862 in ihrer Kirche, "bei der wichtige weiße und farbige Männer über Präsident Lincoln und die Emanzipationsproklamation sprechen würden."

Bias erzählte Washington, dass sie beschloss, dem Gottesdienst beizuwohnen, der gegen 22.00 Uhr mit einer Predigt begann. Danach wurde eine Kopie der Emanzipationsproklamation laut verlesen, so Bias.

Als die Uhr in der Kirche auf Mitternacht zuging, weinten und beteten die Gottesdienstbesucher, dass Gott sie aus der Knechtschaft befreien möge, so Bias' Bericht. Sie beteten auch für Lincoln.

"Sie hatten für die Freiheit gebetet. In dieser Nacht kam sie", schrieb Washington und berichtete Bias. "Als die Glocken der Stadt das neue Jahr einläuteten - das Jahr ihrer Freiheit - sprangen die Männer und Frauen auf, schrien vor Freude, umarmten und küssten sich und weinten vor Freude.

Obwohl die wahre Freiheit erst mit der Ratifizierung des 13. Verfassungszusatzes am 6. Dezember 1865 und der damit verbundenen Abschaffung der Sklaverei erlangt werden sollte, gaben die Nachtwächtergottesdienste von 1862 den Menschen, die jahrhundertelang in Knechtschaft gehalten worden waren, einen Hoffnungsschimmer.

Das Vermächtnis der Watch Night

Auch heute noch versammeln sich schwarze Amerikaner in der Silvesternacht in Kirchen im ganzen Land, geben Zeugnis über Situationen, die sie überwunden haben, und beten um Segen für das neue Jahr.

Tracy Oliver-Gary sagte, sie erinnere sich auch daran, wie sie als Kind in Little Rock, Arkansas, mit ihrer Familie den Gottesdienst in der Silvesternacht besucht habe.

"Wir stammen aus einer Zeit, in der die meisten Afroamerikaner nicht lesen und schreiben konnten, so dass die Dinge mündlich und durch Traditionen weitergegeben wurden", sagte sie.

Oliver-Gary besucht die Mount Jezreel Baptist Church, die zwischen 1865 und 1873 gegründet wurde und laut Kirchengeschichte als eine der ältesten schwarzen Baptistengemeinden im Raum Washington, DC, gilt.

Sie sagt, dass sie sich bemüht, jedes Jahr an einem Nachtwächtergottesdienst teilzunehmen, um ihren kleinen Teil dazu beizutragen, die Tradition am Leben zu erhalten.

"Es gibt den spirituellen Aspekt der Besinnung auf Gott, aber auch den kulturhistorischen Aspekt der Bewahrung der afroamerikanischen Kultur ... Die Schwarze Kirche ist für mich das Wahrzeichen für die Bewahrung der schwarzen Geschichte und der schwarzen Kultur", sagte sie.

Im Laufe der Jahre haben sich die Traditionen der Nachtwächtergottesdienste weiterentwickelt. Einige Gemeinden beginnen und beenden die Gottesdienste jetzt früher am Abend. Seit der Pandemie sind andere zu einem virtuellen Format übergegangen, damit mehr Gemeindemitglieder von zu Hause aus teilnehmen können.

Aber sowohl Oliver-Gary als auch Keeler sagen, dass die historische Bedeutung nach wie vor besteht. Sie sind auch der Meinung, dass der Nachtwächterdienst, wie andere Traditionen in der schwarzen Kultur, weiterhin weitergegeben werden sollte.

"Dieses Konzept des Glaubens und der Überzeugung, dass ein besserer Tag kommen wird, auch wenn die Dinge nicht so sind, wie man sie sich wünscht, hat sich wie ein roter Faden durch das Leben der Schwarzen in Amerika gezogen", sagte Oliver-Gary.

Keeler stimmte dem zu und sagte, dass die Watch Night ein starkes Symbol und eine Tradition für schwarze Amerikaner bleibt, weil sie die Kraft der Hoffnung unterstreicht.

"Einige afroamerikanische Traditionen sterben aus, weil manche Leute nicht verstehen, was sie bedeuten oder was unsere Kultur ausmacht", sagte sie. "Das ist unsere Form der Kultur. Wir müssen sie am Leben erhalten."

