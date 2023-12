Christie wehrt sich mit einem 7-stelligen Werbeeinkauf in New Hampshire gegen die Forderung nach seinem Rücktritt

"Einige Leute sagen, ich sollte aus dem Rennen aussteigen. Wirklich? Ich bin der Einzige, der sagt, dass Donald Trump ein Lügner ist", sagt der ehemalige Gouverneur von New Jersey, der dem ehemaligen Präsidenten weit hinterherhinkt, in einem Direct-to-Camera-Spot, der im Fernsehen und auf digitalen Plattformen ausgestrahlt wird.

Der Kauf ist eine strategische Entscheidung der Christie-Kampagne, die Ressourcen für ihre "All-in-New Hampshire"-Strategie im Vorfeld der Vorwahlen am 23. Januar aufzustocken. Seine Kampagne hat bisher nur wenig Geld für den Wahlkampf ausgegeben - sie stützt sich hauptsächlich auf Medieninterviews und Anzeigen, die von einem Super-PAC finanziert werden, das ihn unterstützt.

In dem 30-Sekunden-Spot spielt Christie auf die rachsüchtige Weihnachtsbotschaft seines einstigen Verbündeten und dessen Rolle bei den Unruhen im US-Kapitol am 6. Januar 2021 an und sagt den Wählern im Granite State: "Er wird Amerika niederbrennen, um sich selbst zu helfen. Jeder republikanische Führer sagt das unter vier Augen. Ich bin der Einzige, der es öffentlich sagt."

Christie hat seine Antwort auf Wähler, die sich fragen, warum er im Rennen bleibt, verschärft und argumentiert, dass er der Einzige ist, der den GOP-Spitzenkandidaten direkt angreift.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von CBS News/YouGov ergab, dass 10 % der wahrscheinlichen GOP-Vorwahlwähler im Granite State Christie als ihre erste Wahl bezeichnen. Damit liegt er hinter Trump (44 %) und der ehemaligen Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley (29 %), aber ungefähr gleichauf mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis (11 %).

Zu den Investitionen der Kampagne in New Hampshire gehört auch ein zweiter Werbespot mit dem Titel "The Choice" (Die Wahl), der am Freitag veröffentlicht wird und in dem Christie seine Vision für Amerika darlegt und zur Einheit aufruft.

