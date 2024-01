Christie verteidigt seine Kandidatur für das Weiße Haus nach der Kritik von Sununu

"Seit Chris Sununu für Nikki Haley arbeitet und ein Angestellter von Nikki Haley geworden ist, ist er nicht mehr derselbe Chris Sununu", sagte Christie, der seit mehr als einem Jahrzehnt mit Sununu befreundet ist, gegenüber Anderson Cooper von CNN bei "AC360".

"Chris Sununu war einer der schärfsten Kritiker von Donald Trump in diesem Land", sagte er und fügte später hinzu: "Das ist ein Mann, der gesagt hat, dass Donald Trump ungeeignet ist. Alles Dinge, die sein Kandidat nicht zu sagen bereit ist" und beschuldigte Sununu, "seine Prinzipien aufzugeben, um zu versuchen, sich in seinem eigenen Staat politisch beliebt zu machen."

Die Kommentare von Christie kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die GOP-Präsidentschaftskandidaten versuchen, sich in den letzten Wochen vor den Iowa Caucuses zu profilieren. Am Sonntag deutete Sununu, der die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, in den republikanischen Vorwahlen unterstützt, an, dass die Kandidatur des ehemaligen Gouverneurs von New Jersey für das Weiße Haus in einer "Sackgasse" gelandet sei und dass er sie aufgeben solle.

Christie sagte Cooper, er glaube, Sununu habe Haley auf der Grundlage einer Reihe von Umfragen zu diesem Zeitpunkt" unterstützt, und fragte: "Welche Hinweise hat er, dass sie Donald Trump schlagen will?"

"Übrigens, wie verteidigt Chris Sununu, was sie im Bürgerkrieg gesagt hat? Ich verstehe das nicht", fuhr er fort und kritisierte, dass Haley in einer Bürgerversammlung in New Hampshire die Sklaverei als Ursache des Bürgerkriegs nicht erwähnt hatte und sich anschließend bemühte, ihre Antwort zu korrigieren.

Vertreter von Sununu lehnten eine Stellungnahme zu dem Interview ab. CNN hat die Kampagne von Haley um eine Stellungnahme gebeten.

Am Dienstag sagte Sununu, dass "Chris irgendwie an seine Grenzen gestoßen ist, wenn man so will" und dass er "die Wahrheit über Trump sagt, aber das ist etwas ganz anderes, als ob es sich in Stimmen für eine Nominierung zum Präsidenten der Vereinigten Staaten übersetzt".

"Ich sage Chris nicht, dass er aussteigen muss, oder?" sagte Sununu nach einer Wahlkampfveranstaltung von Haley in Rye, New Hampshire. "Ich rufe Chris Christie nicht an und sage, dass du unbedingt aussteigen musst. Ich denke, er ist einfach klug genug, um zu erkennen, dass er hier eine große Chance hat, sich nicht nur hinter Nikki zu stellen, sondern etwas wirklich Wichtiges für das Land und die Partei zu tun und uns voranzubringen."

In seinem Interview mit Cooper äußerte sich Christie auch zum GOP-Spitzenkandidaten und sagte, er glaube, dass der Oberste Gerichtshof der USA Trumps Argument, er genieße Immunität für angebliche Verbrechen, die er während seiner Amtszeit begangen habe, "sehr schnell" zurückweisen werde - eine grundlegende Frage im Strafverfahren der Sonderstaatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Präsidenten wegen Wahlbetrugs 2020.

Auf die Frage, ob er glaube, dass der Oberste Gerichtshof den Fall aufgreifen werde, sagte Christie, er glaube, die Richter könnten "die Sache auf die lange Bank schieben" und "sagen, vergesst es und folgt den Entscheidungen der unteren Gerichte".

"Ich glaube einfach nicht, dass es ein wirkliches Argument gibt", sagte er. "Denken Sie an die praktische Seite der Sache. Dass ein Präsident buchstäblich alles tun könnte. Und wenn er dafür nicht angeklagt und abgesetzt wird, entgeht er jeder Art von straf- oder zivilrechtlicher Haftung. Das ergibt keinen Sinn."

Ebony Davis von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com