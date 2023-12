Bürgerrechtler sagt, AMC-Mitarbeiter hätten seine Behinderung ignoriert, als sie ihn aus einem Kino in North Carolina hinauswarfen

Auf einer Pressekonferenz am Freitag sagte der 60-jährige Bischof William Barber, dass die Situation mit dem Theaterpersonal niemals hätte eskalieren dürfen und dass er den Vorfall als Verletzung seiner Rechte gemäß dem 14.

In einer Rede vor Reportern in Greenville, North Carolina, wo sich der Vorfall ereignete, gab Barber auch neue Details bekannt. Er sagte, er sei eine der Personen gewesen, die den Notruf gewählt hätten, weil er sich durch die Behandlung durch das Theaterpersonal unsicher gefühlt habe.

Der Bürgerrechtsführer sagte, dass das Theaterpersonal ihn gebeten habe, die Vorführung von "The Color Purple" zu verlassen, weil er versucht habe, einen speziellen Stuhl im Behindertenbereich des Theaters zu benutzen, wie CNN zuvor berichtete.

Barber, der früher Präsident der NAACP-Ortsgruppe North Carolina war, sagte, er leide an Spondylitis ankylosans, einer Art von Arthritis, mit der er seit Jahrzehnten zu kämpfen hat. Daher gehe er mit zwei Stöcken und benutze einen speziellen Stuhl, um die Beschwerden beim Sitzen zu lindern, sagte er gegenüber CNN. Auf dem Video des Vorfalls, das Barber mit CNN geteilt hat, scheint der Stuhl eine Rückenlehne und keine Arme zu haben.

Auf die Frage, ob er glaube, dass die Rasse bei der Konfrontation eine Rolle gespielt habe, sagte Barber, dass die AMC-Mitarbeiter "nicht weiß" gewesen seien, was für ihn unterstreiche, dass "Unrecht einfach Unrecht ist", unabhängig von der Hautfarbe, sagte er.

"Es hätte nie zu einer polizeilichen Eskalation kommen dürfen, und es hätte nie eine Anklage wegen Hausfriedensbruchs drohen dürfen", sagte Barber.

Das Greenville Police Department bestätigte, dass Beamte am AMC Fire Tower 12 eintrafen, nachdem sie einen Anruf wegen unbefugten Betretens erhalten hatten. Der Anrufer gab an, ein Kunde habe sich mit den Angestellten gestritten, und die Angestellten wollten, dass der Kunde entfernt wird.

Nach einem Gespräch mit Barber erklärte er sich bereit, das Kino freiwillig zu verlassen, und es wurde keine Anzeige erstattet, wie die Polizei in Greenville mitteilte.

Barber sagte, der Besuch der Matinee am Tag nach Weihnachten sei als eine besondere Erinnerung an seine 90-jährige Mutter geplant gewesen. Barber sagte, dass er sie mit einem Assistenten zurücklassen musste, als er aufgefordert wurde, das Theater zu verlassen oder mit einer Verhaftung zu rechnen.

Einer der Manager sagte: "Was ist schon dabei", erinnerte sich Barber.

"Was ist schon dabei? Bürgerrechte und Behindertenrechte sind ein großes Problem", sagte er.

Barber behauptet, dass das Vorgehen der Mitarbeiter gegen Titel 3 des Americans with Disabilities Act verstößt, "der Diskriminierung aufgrund einer Behinderung und öffentliche Einrichtungen vorschreibt", sagte er.

AMC-Vertreter sagten in einer Erklärung, die der CNN-Tochtergesellschaft WITN vorliegt, sie hätten sich bei Barber entschuldigt.

"Der Vorstandsvorsitzende und CEO von AMC, Adam Aron, hat ihn bereits angerufen und plant, sich nächste Woche persönlich mit ihm in Greenville, NC, zu treffen, um sowohl diese Situation als auch die gute Arbeit zu besprechen, die Bischof Barber über die Jahre hinweg geleistet hat", heißt es in der Erklärung. "Wir sind auch dabei, unsere Richtlinien mit unseren Kinoteams zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Situationen wie diese nicht wieder vorkommen.

Barber sagte, er werde sich am Dienstag mit Vertretern von AMC treffen.

1993 trat Barber der Greenleaf Christian Church in Goldsboro bei und wurde in den folgenden drei Jahrzehnten für seine Arbeit bekannt, in der er sich mit Themen wie Armut, Ungleichheit und Rassismus auseinandersetzte. Von 2005 bis 2017 war er Präsident der NAACP in North Carolina.

Zoe Sottile und Sharif Paget von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

