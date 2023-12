Bundesrichter blockiert vorübergehend Teile des Gesetzes des Bundesstaates Iowa, das Bücher und Lehrpläne verbietet, die LGBTQ-Themen behandeln

Die einstweilige Verfügung des US-Bezirksrichters Stephen Locher wurde am Freitag eingereicht und blockiert die Durchsetzung von zwei Bestimmungen des Gesetzes - das Buchverbot und die Lehrplanbeschränkungen -, das am 1. Januar in Kraft treten sollte.

Locher bezeichnete das Verbot als "unglaublich weitreichend" und wies darauf hin, dass das Gesetz bereits zur Entfernung von Hunderten von Büchern aus Bibliotheken in Iowa geführt hat. Zu diesen Büchern gehören Bücher, die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurden, historische Sachbücher, viele, die in Advanced Placement-Prüfungen vorkommen, und "sogar Bücher, die Schülern helfen sollen, nicht Opfer sexueller Übergriffe zu werden", heißt es in dem Urteil. Die Einschränkungen verstießen wahrscheinlich gegen den ersten Verfassungszusatz, so das Urteil.

Das Gesetz verbietet Bücher in öffentlichen Schulbibliotheken, die eine "Beschreibung oder visuelle Darstellung eines Sexualakts" enthalten, und schränkt auch die Aufklärung über Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung ein. Außerdem müssen die Schulen die Eltern benachrichtigen, wenn ihr Kind einen neuen Namen oder ein neues Pronomen verwenden möchte.

Die beiden Bestimmungen, die von Richter Locher blockiert wurden, sind das Verbot von Büchern und die Einschränkung des Unterrichts in Bezug auf die Geschlechtsidentität oder die sexuelle Ausrichtung. Das Urteil blockiert nicht, dass die Schulen gezwungen sind, die Eltern zu benachrichtigen, wenn ein Kind einen neuen Namen oder ein neues Pronomen verwenden möchte.

Zwei Klagen wurden gegen das Gesetz von Iowa eingereicht, eine von der ACLU Iowa im November und eine weitere vom Verlag Penguin Random House Anfang Dezember.

"Wir sind froh, dass unsere Klienten, die Familien in Iowa und die Schüler in der Lage sein werden, das Schuljahr frei von den Schäden fortzusetzen, die durch diese Teile dieses verfassungswidrigen Gesetzes verursacht werden", sagte Nathan Maxwell, leitender Anwalt von Lambda Legal, in einer von der ACLU Iowa veröffentlichten Erklärung. "Diese Entscheidung sendet eine deutliche Botschaft an den Staat, dass Bemühungen, Bücher aufgrund von LGBTQ+-Inhalten zu verbieten oder sich gegen Sprache zu richten, die eine Botschaft der Inklusion an LGBTQ+-Schüler in Iowa sendet, keinen Bestand haben können."

Gouverneurin Kim Reynolds, die das Gesetz im Mai 2023 unterzeichnete, sagte in einer Erklärung, sie sei "extrem enttäuscht" über das Urteil. "Unterricht über Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung hat keinen Platz in den Klassenzimmern von Kindergarten bis zur sechsten Klasse", fügte sie hinzu.

Iowa ist nur einer von mehreren republikanisch geführten Bundesstaaten, die in den letzten Jahren Gesetze zur Stärkung dessen verabschiedet haben, was Befürworter oft als "Elternrechte" bezeichnen. Kritiker argumentieren, die umstrittene Bewegung ziele darauf ab, die Rechte von LGBTQ- und anderen marginalisierten Schülern einzuschränken.

Die Human Rights Campaign, eine Bürgerrechtsorganisation, verglich das Elternrechtsgesetz von Iowa mit dem in Florida erlassenen Gesetz, das von Gegnern als "Don't Say Gay" bezeichnet wurde . Das Gesetz in Florida verbot bestimmte Unterweisungen über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität im Unterricht und löste einen sozialen und politischen Sturm aus.

Ähnliche Gesetze, die den Zugang zu Büchern in Bibliotheken einschränken, sind vor kurzem auch in anderen Bundesstaaten in Kraft getreten, darunter in Missouri und Utah.

"Die vagen Formulierungen in den Gesetzen, wie sie umgesetzt werden sollen, sowie die möglichen Strafen für Pädagogen, die dagegen verstoßen, haben eine abschreckende Wirkung", heißt es in einem im April veröffentlichten Bericht von PENAmerica, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die freie Meinungsäußerung einsetzt und Bücherverbote verfolgt.

Gesetze wie das in Florida geben Lehrern, Medienspezialisten und Schulverwaltern Anreize, proaktiv Bücher aus den Regalen zu entfernen, so der Bericht.

Bei etwa einem Drittel der verbotenen Titel handelt es sich um Bücher über Rasse oder Rassismus oder um Bücher mit farbigen Charakteren. Etwa 26 % der Titel haben LGBTQ+ Charaktere oder Themen.

Quelle: edition.cnn.com