Bundesrichter blockiert Verbot der geschlechtsangleichenden Betreuung von Transgender-Minderjährigen in Idaho

Das Gesetz hätte medizinischen Fachkräften, die Transgender-Personen unter 18 Jahren eine solche Betreuung anbieten, Geldstrafen von bis zu 5.000 Dollar und eine Verurteilung wegen eines Kapitalverbrechens mit bis zu 10 Jahren Gefängnis drohen lassen.

Die großen medizinischen Verbände - darunter die American Medical Association, die American Psychiatric Association, die American Academy of Pediatrics und die American Academy of Child & Adolescent Psychiatry - sind sich einig, dass eine geschlechtsangleichende Betreuung für viele Kinder und Erwachsene evidenzbasiert und medizinisch notwendig ist.

"Transgender-Kinder sollten vor dem Gesetz gleich behandelt werden. Eltern sollten das Recht haben, die grundlegendsten Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie für ihre Kinder sorgen wollen", schrieb Bezirksrichter B. Lynn Winmill in seiner Entscheidung.

Winmill argumentierte, das Verbot verstoße gegen die Klauseln des 14. Verfassungszusatzes über den gleichen Schutz und ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren, die, wie er schrieb, dazu dienen, "benachteiligte Minderheiten zu schützen und unsere Grundrechte vor gesetzgeberischer Übervorteilung zu bewahren".

"Das galt für neu befreite Sklaven nach dem Bürgerkrieg. Es galt im 20. Jahrhundert für Frauen, Farbige, Paare zwischen den Rassen und Personen, die Zugang zu Verhütungsmitteln suchten. Und es gilt im 21. Jahrhundert nicht weniger für Transgender-Kinder und ihre Eltern", schrieb er.

Der republikanische Gouverneur von Idaho, Brad Little, hat das Gesetz zum Schutz gefährdeter Kinder im April unterzeichnet. Das Gesetz, das ursprünglich am 1. Januar 2024 in Kraft treten sollte, würde es Ärzten und Praktikern verbieten, Minderjährigen geschlechtsangleichende Behandlungen, einschließlich pubertätshemmender Medikamente und Operationen, anzubieten.

"Mit der Unterzeichnung dieses Gesetzes erkenne ich an, dass unsere Gesellschaft eine Rolle dabei spielt, Minderjährige vor Operationen oder Behandlungen zu schützen, die ihren gesunden Körper irreversibel schädigen können", schrieb Little im April in einem Brief an die Gesetzgeber von Idaho. "Als politische Entscheidungsträger sollten wir jedoch sehr vorsichtig sein, wenn wir in Erwägung ziehen, der Regierung zu erlauben, sich in liebevolle Eltern und ihre Entscheidungen darüber einzumischen, was das Beste für ihre Kinder ist."

Die Gesetzgebung stieß sofort auf Ablehnung. Die Familien von zwei transsexuellen Teenagern in Idaho reichten Klage gegen das Verbot ein.

"Trans-Personen wie ich verdienen die gleiche Chance auf Sicherheit und Freiheit wie alle anderen, aber dieses Gesetz zielt ohne triftigen Grund speziell auf uns und unsere Gesundheitsversorgung ab", sagte eine Klägerin, genannt Jane Doe, in einer Erklärung im Mai. "Ich bin 16 - ich sollte mit meinen Freunden abhängen und meine Zukunft planen, anstatt mit meinem Staat um die Gesundheitsversorgung zu kämpfen, die ich brauche."

Was ist geschlechtsangleichende Pflege?

Bei der geschlechtsspezifischen Betreuung wird ein multidisziplinärer Ansatz verfolgt, um einer Person dabei zu helfen, sich von dem Geschlecht, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde, in das Geschlecht zu verwandeln, mit dem sie bezeichnet werden möchte.

Dieses Betreuungskonzept kann psychotherapeutische Maßnahmen, Pubertätsblocker, Hormontherapie und Operationen umfassen. Der Zeitpunkt und der Umfang der Betreuung, die ein Minderjähriger benötigt, wird von Fall zu Fall unter Mitwirkung von Ärzten und Eltern festgelegt.

Eine frühzeitige geschlechtsangleichende Betreuung ist nach Angaben des US-Gesundheitsministeriums (Office of Population Affairs) für die Gesundheit und das Wohlergehen von Transgender-Jugendlichen "entscheidend".

Das Amt zitiert Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Transgender-Jugendliche ein erhöhtes Risiko für psychische Probleme, einschließlich Selbstmordgedanken, haben - und dass eine geschlechtsangleichende Betreuung helfen kann.

Die American Academy of Pediatrics hat den Ansatz für Transgender-Jugendliche befürwortet.

Anfechtung des Verbots der geschlechtsangleichenden Pflege in den USA

Winmills Urteil in diesem Fall gab LGBTQ+-Befürwortern Hoffnung, die ähnliche Verbote in anderen Bundesstaaten anfechten wollen.

Die American Civil Liberties Union of Idaho, die die Klage im Namen der Familien unterstützt hat, bezeichnete die Entscheidung als "einen Sieg für die Familien von Transgender-Jugendlichen und ihre medizinischen Dienstleister".

"Diese gerichtliche Entscheidung ist ein dringend benötigter Hoffnungsschimmer für Transmenschen inmitten eines jahrelangen Angriffs auf ihre Rechte auf Zugang zur Gesundheitsversorgung und ihre Fähigkeit, sich in der Welt um sie herum zurechtzufinden", sagte Leo Morales, Executive Director der ACLU of Idaho, am Mittwoch in einer Erklärung.

Nach Angaben der Human Rights Campaign haben etwa 20 Staaten die geschlechtsangleichende Pflege für Jugendliche verboten. Die LGBTQ+-Lobbygruppe schätzt, dass im November drei von zehn Trans-Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren in Staaten lebten, in denen geschlechtsangleichende Betreuung gesetzlich verboten ist.

Die ACLU hat nach Angaben der Organisation ein Dutzend Rechtsmittel gegen Verbote der Betreuung von Transgender-Jugendlichen in den USA eingelegt.

Jen Christensen von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com