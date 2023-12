Buffalo Bills Linebacker Von Miller sagt, dass die Anschuldigungen gegen häusliche Gewalt "100% falsch" sind

"Ich und meine Freundin, wir haben Probleme wie jedes andere Paar auch, aber es gab nie eines dieser Dinge, die mir vorgeworfen wurden", sagte Miller. "Hoffentlich klärt sich das alles mit der Zeit auf. Manchmal ist das Leben eben so, wie es ist. Man muss einfach weitermachen und in Bewegung bleiben. Die Leute, die mich kennen und die Leute, die mit mir zu tun hatten, kennen meinen Charakter, sie wissen, wer ich bin."

Auf die Frage, was an den Anschuldigungen nicht stimme, sagte er: "Alles davon ist falsch."

Miller, der ursprünglich aus DeSoto, Texas, stammt, befand sich während der spielfreien Woche der Bills in seinem Heimatstaat, als die Polizei am 29. November auf den angeblichen Vorfall reagierte. Miller stellte sich am 30. November dem Glenn Heights Police Department und wurde gegen eine Kaution von 5.000 Dollar wieder freigelassen.

"Wissen Sie, es ist keine lustige Situation, aber alles ist falsch und alles ist unwahr. Das Einzige, was wahr ist, ist, dass wir einen dritten Sohn haben, der unterwegs ist", sagte er.

Laut der Haftbefehlserklärung des Dallas Police Department wird Miller beschuldigt, seine schwangere Freundin angegriffen zu haben. Das mutmaßliche Opfer sagte der Polizei, Miller habe sie nach einem verbalen Streit aufgefordert, die gemeinsame Wohnung in Dallas zu verlassen. Als sie persönliche Gegenstände zusammensuchte, um die Wohnung zu verlassen, ging Miller auf sie zu und begann, sie zu schubsen und zu stoßen, während er sie aufforderte, die Wohnung zu verlassen", heißt es in der Erklärung.

Laut Polizei teilte die Frau mit, dass sie in der sechsten Woche schwanger ist.

In dem Bericht behauptet die Frau, Miller habe ihr einmal ein Stück ihres Haares ausgerissen, woraufhin sie zu Boden gefallen sei.

Sie erzählte den Beamten auch, dass Miller zweimal mit seiner Hand um ihren Hals "Druck" ausgeübt habe, obwohl sie noch atmen konnte. Angeblich verließ Miller die Wohnung, nachdem die Frau gesagt hatte, sie wolle die Polizei rufen. Im Polizeibericht heißt es, ein Beamter habe "leichte Abschürfungen an der linken Hand der Beschwerdeführerin sowie Prellungen an ihrem Hals festgestellt, Verletzungen, die auf eine Druckausübung am Hals zurückzuführen sind". Später wurden auch Prellungen an ihrem Bauch und ihrem linken Arm festgestellt.

CNN war nicht in der Lage, Kontaktinformationen für Millers Freundin zu finden. Die CNN-Tochter WFAA berichtete, sie per SMS erreicht zu haben, und sie soll gesagt haben: "Die Dinge wurden völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist wirklich ungeheuerlich!" Sie nannte den Vorfall "ein großes Missverständnis" und eine "verbale Meinungsverschiedenheit".

Miller hat seit der Verhaftung weiter für die Bills gespielt. Bills General Manager Brandon Beane sagte Anfang des Monats, Miller werde spielen, während das Gerichtsverfahren weiterläuft.

"Das ist eine sehr ernste Angelegenheit und ... wir werden alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Kultur und Charakter und all diese Dinge sind super wichtig. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir das Gerichtsverfahren abwarten müssen. Der Kerl, den wir hier seit anderthalb Jahren kennen, das scheint nicht zu seinem Charakter zu passen", sagte er.

Miller, einer der gefürchtetsten Pass Rusher der NFL im letzten Jahrzehnt, hat letztes Jahr einen Sechsjahresvertrag über 120 Millionen Dollar mit den Bills unterzeichnet. Der 34-Jährige, der mehrere Verletzungen hinter sich hat, hat in dieser Saison nur drei Tackles und keine Sacks erzielt und nur in 11 von 15 Spielen gespielt.

Andy Rose, David Close und Ben Morse von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com