Schulen - Bremerhavener Schulen wegen Sturm geschlossen

Der Schulunterricht in Bremerhaven fällt am Freitag aufgrund des Sturms Zoltan aus. Die Seestadt teilte am Donnerstag mit, dass nur noch ein Pflegedienst zur Verfügung stehen wird. Eltern werden außerdem gebeten, ihre Kinder zur und von der Schule zu tragen, um die Sicherheit, insbesondere für Grundschüler, zu gewährleisten.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie rechnet mit Sturmfluten an den Flüssen Elbe, Weser und Ems im Norden Deutschlands. Der Höhepunkt dürfte am Freitagmorgen erreicht werden, wie das Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Unterdessen erwartet der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag starke Winde an Land, an der Küste zeitweise orkanartige Böen. Der Wetterdienst sagt auch Gewitter und anhaltende Regenfälle voraus, beispielsweise rund um den Harz.

Quelle: www.stern.de