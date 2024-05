Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Nachrichten von heute: Erschwingliche Fitnessstudio-Abonnements, Chevys letztes Limousinenmodell, psychedelische Behandlung.

👋 Hallo und herzlich willkommen zu 5 Things PM! Laut einer aktuellen Umfrage sehen die Amerikaner die aktuelle Lage auf dem Immobilienmarkt pessimistisch. Nur 21 % glauben, dass es eine gute Zeit ist, ein Haus zu kaufen. Hauskäufer haben es aufgrund der in die Höhe geschossenen Immobilienpreise in Verbindung mit den anhaltend hohen Hypothekenzinsen schwer.

Was Sie sonst noch im Laufe des Tages verpasst haben könnten:

5 Dinge

1️⃣ Fitnessstudio-Mitgliedschaften: Die 10-Dollar-Mitgliedschaft pro Monat, die seit mehr als zwei Jahrzehnten bei Planet Fitness üblich ist, wird bald abgeschafft. Diese erschwinglichere Option soll Menschen anziehen, die zwar trainieren wollen, aber nicht so oft hingehen. Ab diesem Sommer werden neue Mitglieder 15 Dollar pro Monat für den Basisplan zahlen.

2️⃣ Chevys letzte Limousine: Der Malibu wird in einigen Monaten aus dem Programm genommen, da sich das Werk auf die Produktion von Elektrofahrzeugen vorbereitet. Mit dieser Änderung wird Chevrolet in den Vereinigten Staaten nur noch Lastwagen, Geländewagen und den zweisitzigen Sportwagen Corvette verkaufen.

3️⃣ Autismus bei Erwachsenen: Menschen, bei denen die Diagnose erst später im Leben gestellt wird, berichten oft von einem Gefühl der Erleichterung, nachdem sie jahrelang mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Viele Hilfsdienste richten sich jedoch in erster Linie an autistische Kinder. Gruppen wie Autism Speaks arbeiten daran, die Lücke für Erwachsene, die Unterstützung benötigen, zu schließen.

4️⃣ Komplexe strafrechtliche Ermittlungen: Das FBI nutzte eine Dose Sprühfarbe, gestohlene Nummernschilder und seltsame Textnachrichten, um den Fall gegen einen Mann aus Florida aufzubauen, der verdächtigt wird, seine Frau in Spanien entführt zu haben. Ana Maria Knezevich Henao wurde zuletzt Anfang Februar gesehen. Sie und ihr Mann lebten getrennt und wollten sich scheiden lassen.

5️⃣ Gehirnchips: Die erste Person, die ein Implantat von Elon Musks Startup erhielt, hatte nur wenige Wochen nach dem Einsetzen des Chips ein Problem. Neuralink berichtete, dass sich einige Verbindungen des Chips lösten, hat aber inzwischen eine Lösung entwickelt. Das angestrebte Ergebnis ist die Verbindung von menschlichen Gehirnen mit Computern.

Sehen Sie sich das an

👀 Dieser coole Oldtimer-Wagen in Alaska fährt 60 Meilen pro Stunde und kann in der Stadt gesehen werden! Jetzt steht er bei einer Auktion zum Verkauf und hat sogar ein riesiges Lenkrad dabei.

Top-Nachrichten

Während eines intensiven Kreuzverhörs bestätigt Stormy Daniels, dass sie die Wahrheit über Donald Trump sagt

Eine Reihe von Gerichtsurteilen gegen Hunter Biden bereitet den Weg für einen Waffenprozess im Juni

In den USA kommt es zu einem bedeutenden Tornado-Ausbruch

Sieh dir das an

📸 Fenster zu neuen Verbindungen: Eine hochmoderne Kunstinstallation in New York City ermöglicht es den Betrachtern, mit Menschen im mehr als 3.000 Meilen entfernten Dublin, Irland, zu interagieren.

Reinhören

🎧 Psychedelische Therapie: Audie Cornish von CNN führt ein ausführliches Gespräch mit einem Experten über das Potenzial dieser Drogen, emotionale Traumata zu lindern, und den Grund für die gemischten Erwartungen.

Ihre Gesundheit

🛏️ Sprechen in Ihren Träumen: Diese häufige Erscheinung ist im Allgemeinen harmlos, kann aber mit PTBS, Depressionen oder Angstzuständen in Verbindung gebracht werden. Berater geben Tipps, wie man damit umgehen kann.

Gute Schwingungen

😎 Zum Schluss noch etwas Positives: Die größte Salzwasserlagune Europas, das Mar Menor in Spanien, stand kurz vor dem ökologischen Kollaps. Teresa Vicente, Professorin an einer nahe gelegenen Universität, setzte sich unermüdlich dafür ein, dass der Lagune die Rechte einer Person zuerkannt wurden. Für ihre Bemühungen erhielt sie eine hohe Auszeichnung und ist optimistisch, dass sich Mar Menor in Zukunft erholen wird.

