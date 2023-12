Bis zu 100 Menschen auf dem Eis eines Sees im nördlichen Minnesota gestrandet

Das Büro des Sheriffs von Beltrami County teilte mit, dass die Fischer auf einer Eisscholle gestrandet sind, die sich vom Haupteis des Upper Red Lake gelöst hat, und dass sie nicht in der Lage waren, an das Ufer zurückzukehren.

"Das offene Wasser ist zu groß, um es zu überqueren, und wir arbeiten an einer Operation, um die Menschen zurück ans Ufer zu bringen. Mehrere Rettungskräfte aus der Region sind auf dem Weg. Es gibt keine Hinweise und wir haben keine Berichte über Personen im Wasser", heißt es in der Mitteilung weiter.

In einem Facebook-Post am Donnerstag sagten das Beltrami County Sheriff's Office und das Minnesota Department of Natural Resources, dass sich die Eisverhältnisse im ganzen Bundesstaat häufig ändern und die Bedingungen uneinheitlich sind.

"Während die Vorhersage gut aussieht, um Eis zu machen, werden die Eisbedingungen schlecht bleiben, bis es eine Reihe von kalten Tagen gibt, um neues, klares Eis zu bilden. Bitte bleiben Sie an der Küste, bis sich mindestens 5 cm neues, klares Eis gebildet hat. Wenn Sie hinausfahren, achten Sie darauf, dass Sie die richtige Sicherheitsausrüstung dabei haben und überprüfen Sie die Eisdicke regelmäßig", warnte das DNR.

Das Büro des Sheriffs wurde am Donnerstag zum selben See gerufen, weil zwei Angler mit einem ATV durch das Eis gestürzt waren, heißt es in einer Mitteilung. Die Männer berichteten, dass sie es geschafft hatten, sich aus dem Wasser zu befreien, aber gestrandet waren und nicht mehr zu dem Ort zurückkehren konnten, von dem sie gekommen waren, hieß es in der Mitteilung. Beide Männer konnten zurückkehren und blieben unverletzt.

Das Büro des Sheriffs fügte hinzu: Der jüngste Regen und die anhaltenden Temperaturen über dem Gefrierpunkt haben zu einer Verschlechterung der Eisverhältnisse geführt. In der gesamten Region gibt es viele Eishäuser, die durch das Eis fallen und nicht entfernt werden können, weil die Bergungsteams berichten, dass das Eis zu schwach ist. Sie hoffen, dass sie bei kälterem Wetter die Häuser sicher entfernen können. Wenn Sie sich auf das Eis begeben, sollten Sie die Eisdicke regelmäßig überprüfen und wissen, wo Sie unterwegs sind. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Ferienorten, bevor Sie sich auf das Eis begeben."

Beltrami County befindet sich im Nordwesten von Minnesota.

