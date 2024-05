Bidens Vorsicht in Bezug auf Rafah signalisiert Verschiebung in den amerikanisch-israelischen Beziehungen und markiert eine verzögerte, aber vorhersehbare Abspaltung von Netanyahu

Bidens Warnung in einem CNN-Interview, dass er einige Waffenlieferungen an Israel einstellen würde, wenn es die Stadt Rafah im Gazastreifen angreift, ist der direkteste Versuch der USA, ihren Verbündeten während einer nationalen Sicherheitskrise seit der Reagan-Ära zu kontrollieren. Dies ist auch die erste bedeutende Bedingung für die amerikanische Militärhilfe seit Beginn des Konflikts.

Bidens Äußerung über seine ultimative Grenze treibt seinen Streit mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu auf die Spitze und löst Schockwellen in der amerikanischen und israelischen Politik und in der ganzen Welt aus.

Die USA befürchten, dass ein israelischer Einmarsch in Rafah die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung, die nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen bereits alarmierende 34.000 beträgt, erheblich erhöhen würde. Ein hoher UN-Beamter sagte, die Stadt stehe "am Rande eines Abgrunds". Die Krankenhäuser haben zu kämpfen, während Palästinenser bei israelischen Angriffen auf die Vororte sterben, und Zehntausende von Menschen sind bereits geflohen.

Die öffentliche Empörung über die zivilen Opfer im Gazastreifen hat Biden stark unter Druck gesetzt und droht, seine demokratische Basis während seiner Wiederwahlkampagne gegen Trump zu spalten. Die Republikaner werfen Biden bereits vor, nach seinen Äußerungen an Terroristen zu appellieren.

Netanjahus Regierung sagt, sie müsse den Angriff auf die Hamas beenden, die sich in zivilen Gebieten wie Rafah versteckt, wo sich wichtige Führer in Tunneln verstecken. Für Netanjahu könnte die Beseitigung der für die Anschläge vom 7. Oktober verantwortlichen Gruppe eine Frage des politischen Überlebens sein.

Nun bleiben wichtige Fragen offen:

- Wird Bidens Intervention Israels Entscheidungsfindung beeinflussen, wenn es seine Luft- und Bodenoperationen in Rafah durchführt, die möglicherweise die Vorstufe zu einer groß angelegten Offensive sind?

- Kann Israel einen Alleingang fortsetzen, wenn sogar die USA sich distanziert haben?

- Wie wird sich Bidens Intervention auf die langfristigen Beziehungen zwischen der rechtsgerichteten Regierung des jüdischen Staates und den USA auswirken?

- Wie könnte eine Großoffensive in Rafah die ins Stocken geratenen Bemühungen um einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas weiter behindern? Würde sie den Hoffnungen der USA auf ein regionales Abkommen zwischen Israel und den arabischen Ländern schaden? Und könnte eine Operation, bei der viele Zivilisten getötet werden, neue Ängste vor einem regionalen Konflikt schüren?

- Wird Bidens verspäteter Versuch, Druck auf Netanjahu auszuüben, weil er die Bedenken der USA missachtet, in den USA dazu beitragen, seine verwundbare politische Position in seiner eigenen Partei zu verbessern, da die Republikaner ihm vorwerfen, er würde Israel im Stich lassen?

Bidens Kommentare haben globale politische Auswirkungen

Alon Pinkas, ein ehemaliger israelischer Generalkonsul in New York, erklärte gegenüber Becky Anderson von CNN, dass der öffentliche Streit zwischen Biden und Netanjahu über Rafah einer der schwierigsten Momente in den Beziehungen zwischen den USA und Israel sei.

Pinkas sagte, dies könnte ein Wendepunkt sein - "könnte die Beziehung dies überleben? Ja. Könnten sie das, solange Netanjahu an der Macht ist? Nein."

Auf den ersten Blick mag Bidens Warnung wie ein Fall von politischem Schleudertrauma erscheinen, aber es ist wichtig, beide Aussagen zusammen zu betrachten. Die Formulierung "selbst wenn wir uns nicht einig sind" deutet auf das heikle Gleichgewicht hin, das Biden zu erreichen versucht: Er will den starken nationalen und internationalen Druck auf sein Engagement für den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung abmildern, einen größeren Konflikt verhindern und gleichzeitig sein langjähriges Engagement für die Sicherheit Israels aufrechterhalten.

Angesichts der Brisanz der Krise und ihrer Auswirkungen auf das politische Überleben beider Politiker könnten sich diese Ziele jedoch als unmöglich zu vereinbaren erweisen.

Bidens Trennung von Netanjahu ist unvermeidlich, auch wenn sie später als erwartet erfolgt, da die Interessen der US-amerikanischen und der israelischen Führung zunehmend im Widerspruch zueinander stehen. Die Glaubwürdigkeit und Autorität des Präsidenten hängt davon ab, dass er zu seinen Warnungen steht, nachdem Netanjahu die Aufforderungen der USA, den Gaza-Krieg abzuschwächen, missachtet hat.

Dieser Schritt ist auch ein Zeichen dafür, dass Biden der Meinung ist, dass die nationalen Interessen der USA davon abhängen, nicht als Beitrag zur Verschärfung einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen wahrgenommen zu werden, die die USA mit wichtigen Verbündeten in Europa und im Nahen Osten in Konflikt bringt und ihren Anspruch auf eine globale Führungsrolle beschädigt.

Auch innenpolitisch steht der Präsident vor großen Hürden. Während der Krieg zwischen Israel und dem Gazastreifen für die meisten Amerikaner nicht an erster Stelle steht, könnte das knappe Rennen zwischen Biden und Trump von einigen Tausend Stimmen in den entscheidenden Bundesstaaten abhängen, während landesweit mehrere zehn Millionen Stimmen abgegeben werden. Und die Wählergruppen, die sich am meisten Sorgen über die zivilen Opfer und die Notlage der Palästinenser machen - junge, progressive und arabisch-amerikanische Wähler in Michigan - könnten wahlentscheidend sein.

Die Menschen, die sich jetzt am ehesten von Biden abwenden könnten, sind diejenigen, die er nicht verlieren will. Der Präsident hat bei seinen Wahlkampfveranstaltungen, bei denen er aufgrund der häufigen Proteste häufig als "Genocide Joe" bezeichnet wird, mit Gegenreaktionen zu kämpfen. Pro-palästinensische Demonstrationen auf dem Campus nähren Trumps Vorwurf des Linksextremismus und des außer Kontrolle geratenen Chaos, mit dem Biden nicht umgehen kann.

Groß angelegte Proteste auf dem Parteitag der Demokraten im August in Chicago würden bei Biden schmerzhafte Erinnerungen wachrufen, auch wenn die Unruhen und die Wut gegen den Vietnamkrieg bei der gleichen Veranstaltung am gleichen Ort im Jahr 1968, die den Weg für einen republikanischen Präsidenten ebneten, keine exakte historische Parallele darstellen.

Israels nächster Schritt

Das israelische Kriegskabinett sollte am Donnerstag zusammentreten, um Bidens Entscheidung zu diskutieren. Die Mitglieder von Netanjahus rechter Koalition haben die Möglichkeit, ihren Unmut zu äußern. Obwohl Israel über genügend Waffen und Munition verfügt, um in Rafah einzumarschieren, erklärte der israelische Botschafter bei der UNO, Gilad Erdan, dass der Schritt der USA seine Bemühungen behindern könnte.

Israel muss abwägen, ob ein Einmarsch in Rafah ohne die Unterstützung der USA die weltweite Sympathie, die es nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober erhalten hat, nicht noch verschlimmern würde. Ein solcher Schritt könnte die derzeit geringen Aussichten auf einen Waffenstillstand mit der Hamas und die Rückkehr der verbleibenden israelischen Geiseln sowie seine weitergehenden geopolitischen Bestrebungen gefährden. Netanjahu hat die Anschläge der Hamas jedoch immer als einen Versuch angesehen, Israel auszulöschen, auch wenn der Rest der Welt seine Sichtweise nicht teilt.

Israel hat bisher keine Anzeichen dafür geliefert, dass es seine Pläne ändern wird. So warnte beispielsweise Verteidigungsminister Yoav Gallant: "Ich wende mich an die Feinde Israels und Israels Verbündete und sage: Der Staat Israel kann nicht unterdrückt werden, weder die IDF noch das Verteidigungsministerium."

Sollte eine groß angelegte Invasion in Rafah jedoch zu der von den Vereinigten Staaten befürchteten humanitären Krise führen, wird Israel die Hauptlast der Kritik tragen müssen, nachdem es die Bedenken der USA zurückgewiesen und Biden offen kritisiert hat.

Eine Gegenreaktion der GOP spiegelt Netanjahus Politik wider

Die sofortige und wütende Reaktion der Republikaner auf Bidens Äußerungen gegenüber CNN verdeutlicht Netanjahus jahrelange politische Manöver in Washington und seine Ausrichtung auf republikanische Verbündete in der Likud-Partei.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, beschuldigte Biden auf CNBC, sich über den Kongress hinweggesetzt zu haben, indem er damit drohte, die Waffenlieferungen zu stoppen und "zu versuchen, den Krieg und die Verteidigungsanstrengungen Israels zu diktieren und zu steuern, als Bedingung für die Lieferung von Waffen, von denen wir alle wissen, dass sie sie dringend brauchen". Trump, der voraussichtliche GOP-Kandidat, behauptete in einem Beitrag auf Truth Social, dass Biden "sich auf die Seite dieser Terroristen stellt, genau wie er sich auf die Seite des radikalen Mobs gestellt hat, der unsere College-Campus übernimmt, weil seine Spender sie finanzieren."

Die Behauptung, Biden gefährde die israelische Sicherheit, ist schwer zu verteidigen, wenn man bedenkt, dass er Israel seit einem halben Jahrhundert unterstützt und Netanjahus wiederholte Versuche, ihn - und die früheren demokratischen Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama in Washington - zu untergraben, toleriert.

Erst letzten Monat genehmigte Biden eine massive Luftoperation der USA und ihrer Verbündeten, um Israel vor einem Sperrfeuer von Drohnen und Raketen zu schützen, das der Iran als Reaktion auf die Ermordung hochrangiger iranischer Geheimdienstoffiziere in einem diplomatischen Gebäude in Damaskus geschickt hatte. Und Biden unterzeichnete kürzlich ein milliardenschweres Waffen- und Munitionsgeschäft für Israel, das er vom Kongress gefordert hatte.

Einige Analysten ziehen Parallelen zu den Waffenlieferungen, die der republikanische Präsident Ronald Reagan Anfang der 1980er Jahre aus Protest gegen das Vorgehen Israels im Libanon zurückhielt. Allerdings fand dieses Patt zu einer Zeit statt, als die amerikanisch-israelischen Beziehungen in Israel und den USA weniger umstritten waren und der ehemalige Präsident weniger politische Konsequenzen zu tragen hatte.

Unter den progressiven Demokraten war die erste Reaktion auf Bidens Schritt positiv, aber nicht übermäßig enthusiastisch. Die Senatorin von Massachusetts, Elizabeth Warren, eine führende Vertreterin der progressiven Bewegung, erklärte, die Drohung, die Waffen zurückzuhalten, sei "ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung von Präsident Biden, um die Lieferung von Bomben an Israel zu stoppen".

Die politischen Folgen von Bidens Umgang mit dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas könnten jedoch so tiefgreifend sein, dass es zu spät sein könnte, sie rückgängig zu machen. Für viele Wähler ist das Leiden der Palästinenser in Gaza ein moralisch aufgeladenes Thema, das auch durch Bidens späten Druck auf Netanjahu nicht verschwinden wird.

Diese Krise ist eines der kompliziertesten internationalen politischen Dilemmas, mit denen ein Präsident in einem Wahljahr seit Jahrzehnten konfrontiert ist. Und sie stellt Biden vor eine Reihe unsympathischer Entscheidungen, aus denen er kaum unbeschadet hervorgehen wird.

Quelle: edition.cnn.com