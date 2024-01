Biden-Regierung verklagt Texas wegen des umstrittenen Einwanderungsgesetzes des Bundesstaates

Der Schritt erfolgt, nachdem das Justizministerium letzte Woche gedroht hatte, Texas zu verklagen, wenn es nicht von der Maßnahme abrückt. Es ist bereits die zweite Klage gegen den Bundesstaat in dieser Woche, da sich Präsident Joe Biden und der texanische Ministerpräsident Greg Abbott über den Umgang mit der Grenze zwischen den USA und Mexiko streiten.

Im Dezember unterzeichnete der Republikaner Abbott das Gesetz Senate Bill 4, das Richtern auch die Möglichkeit gibt, die Ausweisung von Personen aus den Vereinigten Staaten anzuordnen. Das Weiße Haus hat das Gesetz, das im März in Kraft treten soll, als "unglaublich extrem" kritisiert.

In seiner Klage argumentierte das Justizministerium, dass die Maßnahme die "ausschließliche Befugnis" der Bundesregierung zur Durchsetzung des Einwanderungsrechts untergräbt.

"Ihre Bemühungen durch SB 4 greifen in die ausschließliche Befugnis der Bundesregierung ein, die Einreise und Abschiebung von Nicht-Staatsbürgern zu regeln, behindern die Einwanderungsmaßnahmen und -verfahren der Vereinigten Staaten und stören die Außenbeziehungen der USA. SB 4 ist ungültig und muss untersagt werden", heißt es in der Klage, die beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas eingereicht wurde.

Das Justizministerium hat beantragt, die Maßnahme zu blockieren.

"SB 4 ist eindeutig verfassungswidrig", sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Vanita Gupta in einer Erklärung. "Gemäß der Suprematieklausel der Verfassung und der langjährigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs können die Bundesstaaten keine Einwanderungsgesetze erlassen, die mit dem vom Kongress erlassenen Rahmen kollidieren. Das Justizministerium wird weiterhin seiner Verantwortung nachkommen, die Verfassung zu wahren und das Bundesrecht durchzusetzen."

CNN hat Abbotts Büro um eine Stellungnahme gebeten.

Anfang dieser Woche hatte die Regierung Biden den Obersten Gerichtshof ersucht, ihr zu erlauben, den von Texas installierten Stacheldraht an der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu entfernen. In dem Streit geht es darum, ob die Grenzpatrouille rechtlich befugt ist, den Stacheldraht an den Ufern des Rio Grande zu entfernen.

Der Bundesstaat Texas hatte im vergangenen Jahr geklagt, um das Durchtrennen des Drahtes zu stoppen, da es seiner Ansicht nach illegal staatliches Eigentum zerstöre und die Sicherheit untergrabe, um Migranten beim Grenzübertritt zu helfen. Ein Bundesberufungsgericht ordnete an, dass die Grenzschutzbeamten diese Praxis bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens einstellen müssen. Das Justizministerium hat nun einen Dringlichkeitsantrag gestellt und den Obersten Gerichtshof gebeten, diese Entscheidung aufzuheben.

Quelle: edition.cnn.com