Biden-Administration umgeht erneut den Kongress, um militärische Ausrüstung an Israel zu verkaufen

Außenminister Antony Blinken hat den Kongress darüber informiert, dass er eine Dringlichkeitsentscheidung getroffen hat, um den Transfer von "155-mm-Zubehör wie Zünder, Ladungen und Zündkapseln, die 155-mm-Granaten funktionsfähig machen", sofort zu genehmigen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag.

"Angesichts der Dringlichkeit der israelischen Verteidigungsbedürfnisse hat der Minister den Kongress darüber informiert, dass er von der ihm übertragenen Befugnis Gebrauch gemacht hat, um festzustellen, dass ein Notfall vorliegt, der die sofortige Genehmigung des Transfers erforderlich macht", sagte der Sprecher.

Der Sprecher sagte, dass die zusätzlichen Güter zu früheren Verkäufen hinzugefügt wurden, was "den Gesamtwert des Verkaufs auf 147,5 Millionen Dollar erhöhte".

Anfang dieses Monats hatte die Regierung in aller Eile Tausende von Munition an Israel verkauft und dabei die übliche 20-tägige Frist umgangen, die Kongressausschüssen normalerweise für die Prüfung eines solchen Verkaufs eingeräumt wird. Das Außenministerium teilte den Aufsichtsausschüssen in einer Dringlichkeitserklärung mit, dass mehr als 13.000 Panzergranaten ohne "weitere Informationen, Einzelheiten oder Zusicherungen" an Israel geliefert werden würden.

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte damals: "Wir sind uns mit der israelischen Regierung weiterhin darüber im Klaren, dass sie [das humanitäre Völkerrecht] einhalten und alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen muss, um Schaden von Zivilisten abzuwenden."

Die Transaktion im Wert von 106 Millionen Dollar war Teil eines größeren Antrags auf den Verkauf von insgesamt 45.000 Panzergranaten an Israel.

Quelle: edition.cnn.com