Berufungsgericht vertagt die Einrichtung eines staatlichen Gerichts in der mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Hauptstadt von Mississippi

CNN liegt eine Verfügung des US-Berufungsgerichts für den Fünften Bezirk vom Sonntag vor, die einen vorübergehenden administrativen Aufschub bis Freitagmittag gewährt.

Für Mittwoch ist eine Anhörung vor US-Bezirksrichter Henry Wingate anberaumt, der am Sonntag Anträge abwies, die Einrichtung des staatlichen Gerichts zu stoppen, und in seinem Urteil schrieb: "Es ist dem Gericht ein Rätsel, warum Jacksons System der Strafjustiz in diesem beklagenswerten Zustand ist, mit überfüllten Gerichtskanzeln, die die Angeklagten zwingen, jede Vorstellung von einem schnellen Verfahren aufzugeben."

Der Richter lehnte einen Antrag auf Aussetzung der Verabschiedung des neuen Gesetzes mit der Begründung ab, dass keiner der Kläger nachweisen konnte, dass er durch die Ernennung der neuen Richter persönlich geschädigt werden würde. Die Verfügung des Richters befasste sich nicht mit dem Inhalt der Behauptungen der Kläger, das Gesetz sei rassistisch motiviert.

DieGesetzesvorlage 1020, die Gouverneur Tate Reeves im April 2023 unterzeichnete, würde die Einwohner Jacksons daran hindern, Richter innerhalb der Grenzen eines vom Staat geschaffenen Bezirks zu wählen, der als " Capitol Complex Improvement District" bezeichnet wird und das staatliche Kapitolgebäude, die Innenstadt und die Jackson State University umfasst.

Der Gesetzentwurf würde es dem Obersten Richter des Obersten Gerichtshofs erlauben, Richter zu ernennen, und dem Generalstaatsanwalt, Staatsanwälte zu ernennen. CNN hatte zuvor berichtet, dass beide Beamte weiß und konservativ sind, im Gegensatz zu den 82 % schwarzen oder afroamerikanischen Einwohnern der Stadt, die nach den neuesten Daten des US Census Bureau in der Vergangenheit überwiegend für liberale Kandidaten gestimmt haben.

"Wir wissen die wohlüberlegte Entscheidung von Richter Wingate zu schätzen", sagte ein Sprecher des Generalstaatsanwalts von Mississippi, Lynn Fitch, in einer Erklärung gegenüber CNN. "Wir werden bereit sein, dieses Gesetz in der Berufung zu verteidigen und unsere Pflichten zu erfüllen, um die Menschen in Jackson vor der erstickenden, erdrückenden Kriminalität zu schützen, die die Stadt plagt."

Im April 2023 reichte die NAACP bei einem US-Bezirksgericht eine Klage gegen Reeves, Fitch und eine Handvoll anderer führender Politiker des Bundesstaates ein. Die Klage bezeichnete Teile des HB 1020-Gesetzes als "rassendiskriminierendes Schema für Jackson, Mississippi, mit seiner mehrheitlich schwarzen Bevölkerung".

CNN hat Reeves, den Bürgermeister von Jackson und die NAACP um eine Stellungnahme gebeten.

Quelle: edition.cnn.com