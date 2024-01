Bericht zeigt: Wind- und Solarenergie erzeugen 2021 einen Rekordanteil von 10 % des weltweiten Stroms

Im Jahr 2021 wurden weltweit rekordverdächtige 10 % des Stroms aus Wind- und Solarenergie erzeugt, und saubere Quellen machten 38 % der gesamten Stromversorgung aus - sogar mehr als Kohle.

Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht von Ember hervor. Die unabhängige Denkfabrik für Klimafragen stellte fest, dass 50 Länder mehr als 10 % ihres Stroms aus Wind- und Sonnenenergie erzeugen, wobei die schnellste Umstellung in den Niederlanden, Australien und Vietnam erfolgte. Diese Länder haben in den letzten zwei Jahren rund ein Zehntel ihres Stroms von fossilen Brennstoffen auf Wind- und Solarenergie umgestellt.

Zehn Länder erzeugten mehr als 25 % ihres Stroms aus Wind- und Sonnenenergie, angeführt von Dänemark mit 52 %.

Die Ergebnisse stammen aus einer Zeit, in der die Welt mit einer Energiekrise konfrontiert ist, die sowohl auf die wirtschaftliche Erholung von der Covid-19-Pandemie als auch auf den Krieg Russlands in der Ukraine zurückzuführen ist, der die Länder, insbesondere in Europa, gezwungen hat, nach alternativen Energiequellen zum russischen Öl und Gas zu suchen.

Dem Bericht zufolge könnten Solar- und Windenergie schnell genug wachsen, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius über dem Niveau vor der Industrialisierung zu begrenzen - ein Schwellenwert, den die Welt laut Wissenschaftlern unterschreiten sollte, um einige der dramatischeren Auswirkungen der Klimakrise zu vermeiden.

Dazu müsste die durchschnittliche 10-jährige Wachstumsrate von 20 % bis 2030 beibehalten werden.

Die Solarstromerzeugung stieg 2021 weltweit um 23 %, während die Windenergie im gleichen Zeitraum um 14 % zunahm. Nach den Daten von Ember entfielen auf beide erneuerbaren Energiequellen zusammen 10,3 % der gesamten globalen Stromerzeugung, 1 % mehr als 2020.

"Wenn sich diese Trends weltweit wiederholen und aufrechterhalten lassen, wäre der Energiesektor auf dem Weg zum 1,5-Grad-Ziel", so Ember in seinem Bericht.

Der Bericht enthielt Daten für 209 Länder für den Zeitraum 2000 bis 2020. Für 2021 wurden Daten für 75 Länder hinzugefügt.

Das Hauptproblem, das die Wachstumsrate derzeit bremst, sind Einschränkungen vor Ort, wie z. B. Genehmigungen, und wenn die Regierungen das Wachstum ankurbeln wollen, müssen sie die Probleme lösen, die den Einsatz verlangsamen, sagte Dave Jones, der globale Leiter von Ember.

Trotz der Zuwächse bei Wind- und Solarenergie verzeichnete jedoch auch die Stromerzeugung aus Kohle das schnellste Wachstum seit mindestens 1985: Sie stieg bis 2021 um 9 % auf 10.042 Terawattstunden (TWh), was 59 % des gesamten Nachfrageanstiegs entspricht, heißt es in dem Bericht.

Dies geschah in einem Jahr, in dem sich die Nachfrage rasch erholte, denn 2021 wurde der größte jährliche Anstieg der weltweiten Stromnachfrage von 1.414 TWh verzeichnet, was einem Anstieg von 5,4 % entspricht und der globalen Nachfrage eines neuen Indiens entspricht, so der Bericht.

"Wir nähern uns der Gewinnschwelle, bei der Wind- und Solarenergie den neuen Strombedarf decken können, aber wir sind noch nicht ganz am Ziel. Wenn wir die Wachstumsraten beibehalten, die wir sehen, werden wir das bald erreichen", sagte Jones.

Die Gaserzeugung hingegen wird 2021 nur um 1 % zunehmen. Aber der Gesamtanstieg der Nutzung fossiler Brennstoffe ließ die Kohlendioxidemissionen auf ein Allzeithoch steigen und übertraf den Rekord von 2018.

Der größte Nachfrageanstieg nach Kohle wurde in China verzeichnet, wo er 2021 um 13 % über dem Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019 lag, wie die Daten zeigten.

Das Land stützt sich bei der Stromerzeugung weitgehend auf Kohle, hat aber 2021 zusammen mit sechs anderen Ländern erstmals die Marke von einem Zehntel der Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie überschritten, so der Bericht.

China installiert nicht nur Wind- und Solarenergie in Rekordhöhe, sondern auch sauberen Strom aus Wasserkraft, Kernkraft und Bioenergie, was bedeutet, dass die Kohleverstromung sinken wird", so Jones.

"Was nicht klar ist, ist, wie schnell das sein wird", fügte er hinzu.

China plant, die Kohle weiterhin als wichtigen Teil seiner Energiestrategie zu nutzen, um ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Stabilität und seinen langfristigen Klimazielen herzustellen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com