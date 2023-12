Behörden bereiten sich auf Silvester am Times Square und in den USA vor, da der Krieg zwischen Israel und der Hamas eine erhöhte Bedrohung darstellt

In einer gemeinsamen Bewertung der Bedrohungslage, die auf einer Analyse von zehn Strafverfolgungsbehörden - darunter das FBI, das US-Ministerium für Heimatschutz und das New York Police Department - beruht, heißt es, der Krieg zwischen Israel und Hamas habe "ein erhöhtes Bedrohungsumfeld geschaffen".

Die Intelligence Community ist nach wie vor besorgt über Einzeltäter, die Online-Plattformen nutzen, um Gewaltdrohungen gegen jüdische, muslimische und arabische Gemeinschaften auszusprechen und einfache, wenig ausgefeilte Anschläge zu verüben, die im Vorfeld schwer zu erkennen sind", heißt es in der Einschätzung, die CNN vorliegt.

Die Besorgnis dürfte in New York am größten sein, wo das FBI und die Polizei am Sonntag von einer großen Kommandozentrale aus und inmitten verstärkter Sicherheitsvorkehrungen mögliche Bedrohungen überwachen werden, während die Menschenmassen am Times Square bis Mitternacht herunterzählen - mit schätzungsweise 1 Milliarde Zuschauern weltweit wahrscheinlich das bekannteste Neujahrsfest überhaupt. Auch mögliche Demonstrationen im Zusammenhang mit der Gewalt im Gazastreifen stehen auf dem Radar der Behörden.

Die Besorgnis ist nicht neu: Die Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten sind seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober und der Verschärfung der israelischen Belagerung des Gazastreifens besonders wachsam. Die CNN vorliegende Bedrohungsanalyse verweist auf eine Reihe falscher Bombendrohungen gegen Synagogen Anfang dieses Monats und die Erschießung dreier palästinensischer Studenten in Vermont im vergangenen Monat als Fälle, die durch den Nahostkonflikt motiviert gewesen sein könnten.

Und man braucht nicht lange zu suchen, um ein Beispiel für einen Anschlag auf dem Times Square in der Silvesternacht durch einen so genannten einsamen Wolf zu finden, eine Anspielung auf jemanden, der möglicherweise radikalisiert ist, um Gewalt zu verüben, aber nicht Teil einer offiziellen extremistischen Gruppe ist: Letztes Jahr wurde ein 19-Jähriger, den der FBI-Beamte Robert Kissane als "einheimischen gewalttätigen Extremisten" bezeichnete, der durch Online-Propaganda radikalisiert worden war , von der Polizei erschossen, nachdem er angeblich drei Beamte an einem Sicherheitskontrollpunkt angegriffen hatte; er plädierte auf "nicht schuldig" und wartet nun auf seinen Prozess.

In diesem Jahr sind große, live im Fernsehen übertragene Veranstaltungen "weiterhin ein attraktives Ziel für ausländische terroristische Organisationen" sowie für "einheimische gewalttätige Extremisten", heißt es in der Bewertung.

"Wir befinden uns in einem Umfeld erhöhter Bedrohung. Wir befinden uns seit dem 7. Oktober in einer erhöhten Bedrohungslage", sagte Kissane in einem Interview mit CNN in einer Kommandozentrale, in der Beamte zahlreicher Partnerbehörden potenzielle Bedrohungen überwachen und untersuchen werden.

Der Tag, an dem Hamas-Kämpfer über die israelische Grenze stürmten, 1.200 Menschen töteten und Dutzende als Geiseln nahmen, war so etwas wie ein Brennpunkt", und der anhaltende Konflikt motiviert und inspiriert die Menschen sicherlich dazu, schlimme Dinge zu tun", sagte Kissane, der für die Abteilung Terrorismusbekämpfung des FBI in der New Yorker Außenstelle und die Joint Terrorism Task Force zuständig ist. In New York finden jedoch häufig große Veranstaltungen statt, und das New York Police Department, das FBI und ihre Partner arbeiten gut zusammen.

"Ich würde behaupten, dass es keinen anderen Ort auf der Welt gibt, der besser in der Lage ist, eine Veranstaltung wie den Silvesterball Drop zu organisieren", sagte er und betonte, dass es "keine spezifische und glaubwürdige Bedrohung" für die Veranstaltung am Times Square an diesem Wochenende gebe.

Proteste sind ein zusätzliches Problem, sagen die Behörden

Die Behörden haben die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Times Square ausgeweitet - ein Schritt, der laut John Chell, dem Leiter der städtischen Streife, zum Teil auf den Anschlag vom letzten Jahr zurückzuführen ist - um Autos von den nahe gelegenen Hauptstraßen fernzuhalten, damit die Polizei im Notfall schnell eingreifen kann. Und sie werden sich auf eine Vielzahl von Hilfsmitteln und Technologien verlassen, wie z. B. Kameras, einen speziell ausgerüsteten Polizeihubschrauber und Drohnen, polizeiliche Scharfschützenteams in Wolkenkratzern und Bombenspürhunde, die selbst in einer Menschenmenge aus 100 Fuß Entfernung einen Hauch von Sprengstoff erkennen können.

Beamte haben auch ihre Besorgnis über mögliche Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg geäußert. In der Bewertung heißt es, sie könnten "kritische Infrastruktur" oder Veranstaltungen stören - oder selbst zu Zielen werden.

In den letzten Monaten kam es bei einigen Demonstrationen zu Zusammenstößen mit der Polizei, da die Demonstranten die steigende Zahl der zivilen Todesopfer im Gazastreifen beklagten: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in der von der Hamas kontrollierten Enklave wurden seit dem 7. Oktober mehr als 21.000 Palästinenser getötet. Erst am ersten Weihnachtsfeiertag wurden in New York sechs Menschen während einer pro-palästinensischen Demonstration festgenommen, nachdem Demonstranten mit Polizisten zusammengestoßen waren, wie die CNN-Tochter WABC berichtete.

"Die Proteste, die es in letzter Zeit gegeben hat, geben uns zusätzlichen Anlass zur Sorge", sagte der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, am Dienstag in Anspielung auf einen Versuch im letzten Monat, die Beleuchtung des Weihnachtsbaums im Rockefeller Center zu stören. "Und wir sind sicher, dass es in diesem Jahr irgendeinen Versuch geben wird, diese Bühne für andere Anliegen zu nutzen, die die Menschen haben.

Seit dem 7. Oktober hat die New Yorker Polizei mehr als 1.000 Proteste in der ganzen Stadt verzeichnet, so Chell gegenüber CNN. Und das Department rechnet mit Protesten in der Silvesternacht, genau wie bei der Rockefeller-Baumbeleuchtung und bei der Parade am Thanksgiving Day.

"Es handelt sich um einen Großeinsatz, auf den wir uns das ganze Jahr über vorbereiten", sagte Chell über die Silvesternacht am Times Square. "Wir sprechen hier von 1,2 Millionen Zuschauern auf engstem Raum ... Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet. Wir haben die große Verantwortung, für die Sicherheit aller zu sorgen, dafür zu sorgen, dass die New Yorker sich wohlfühlen und Spaß haben, und die gesamte Gemeinschaft zu schützen."

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert werden.

John Miller von CNN berichtete und schrieb diese Geschichte aus Los Angeles; Nicki Brown und Dakin Andone berichteten und schrieben in New York. Mark Morales und Zenebou Sylla von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

