Bayern München muss einen Rückschlag in der Premier League hinnehmen

Erste Niederlage in der Champions League: Mit einer Niederlage gehen die Bayern-Spieler in die Winterpause. Der deutsche Meister unterlag Ajax Amsterdam knapp und muss nun um den Aufstieg bangen.

Die Bayern-Spieler mussten in der Champions League Rückschläge hinnehmen. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Nürnberg in der Bundesliga unterlag der Deutsche Meister 0:1 (0:1) gegen Ajax Amsterdam. München musste seine Führung in Gruppe C abgeben.

Tatsächlich fielen sie sogar auf den dritten Platz zurück, als PSG die Roma mit 3:1 (1:0) besiegte. Für die Mannschaft von Trainer Alexander Strauss war es die erste Niederlage seit der 0:5-Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen Wolfsburg im vergangenen April.

Romi Leucht traf kurz vor der Pause (44. Minute) in einer engen Begegnung im Johan-Cruyff-Stadion für den niederländischen Meister. An dieser Stelle ist der Hinweis nicht bedeutungslos. Die Heimmannschaft hatte mehr und bessere Chancen. Die Münchner Frauenfußballerinnen griffen mehrfach durch Juila Gwin an, die nach der Bundesliga-Auslosung neu im Team war. Eine ernsthafte Gefahr stellte dies jedoch nicht dar.

Umso entschlossener waren die Gäste auf den Ausgleich bedacht, als Torhüterin Maria Luisa Grohs die Münchner vor einem Rückstand bewahrte (50.). Allerdings waren alle Versuche erfolglos und am Ende mangelte es an Präzision. Auch Amsterdams Torhüterin Regina van Eyk zeigte eine solide Leistung.

