Immobilien - Bauminister geht davon aus, dass im Jahr 2024 265.000 neue Wohnungen gebaut werden

Laut Bundesbauministerin Klara Geywitz sollen im nächsten Jahr in Deutschland 265.000 Wohnungen fertiggestellt werden. Der SPD-Politiker verwies am Freitag in einem Interview mit der Rheinischen Post auf eine neue Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Eigentlich hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen, um den steigenden Mieten gerecht zu werden. Gavitz sagte, es sei unmöglich, während eines unvorhergesehenen Wirtschaftsabschwungs weitere 100.000 Wohnungen zu bauen. „Aber ich freue mich, dass wir solide Fertigstellungszahlen haben.“ Bis Ende dieses Jahres sollen voraussichtlich 270.000 neue Wohnungen entstehen. Der Immobilienmarkt könnte „Ende 2024 und Anfang 2025“ etwas Licht sehen.

Die Immobilienbranche kämpft derzeit mit steigenden Zinsen, die Finanzierungsprojekte verteuern. Zudem sind die Bau- und Materialkosten deutlich gestiegen. Viele Projekte wurden verzögert oder abgesagt, insbesondere Wohnungsbauprojekte.

Quelle: www.stern.de