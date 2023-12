Bundesliga - Baumgart bereitet sich auf Trainer-Zukunftsgespräche in Köln vor

Stephen Baumgart sagt, dass die Spekulationen über seine Zukunft als Trainer des FC Köln auch nach dem nächsten Rückschlag in der Bundesliga brachliegen. Der 51-Jährige sagte: „Natürlich stellen wir in der Situation, in der wir uns befinden, alles in Frage, auch den Trainer.“ „Es geht nicht um mich persönlich, es geht um das Ganze und es ist nicht gut für uns.“ 0:2-Niederlage bei seinem alten Verein Union Berlin in der Bundesliga.

Eine schnelle Entscheidung zum Rücktritt schloss Baumgart aus. „Natürlich denken wir über alles nach. Sie sagen einem bestimmt nicht, wie sie heute Abend aussehen werden“, sagte der Colon-Trainer. Der 1.FC belegt den 17. Tabellenplatz. In der kurzen Weihnachtspause direkt auf dem Abstiegsplatz. Köln war lange Zeit die beste Mannschaft gegen den Bundesligisten, konnte sich aber nach dem ersten Gegentreffer nicht mehr dagegen wehren.

Baumgart wurde gefragt, ob er glaubte, dem Abstiegskampf der Mannschaft neuen Schwung verleihen zu können. Seine Antwort war zweigeteilt: „Ich denke, wir sollten jetzt die Emotionen rauslassen. Wenn wir uns die reine Leistung ansehen, dann denke ich, wenn wir die Ergebnisse der letzten Wochen sehen, ist es klar, dass da ein Teil der Diskussion ist.“ . und deshalb führen wir eine Diskussion, bevor wir eine Antwort in irgendeine Richtung geben“, sagte Baumgart.

Quelle: www.stern.de