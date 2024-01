Ausschuss des Repräsentantenhauses leitet formell ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Chef des Heimatschutzes Biden ein

Das Heimatschutzministerium reagierte am Mittwoch auf die Nachricht. Die Sprecherin des Ministeriums, Mia Ehrenberg, sagte in einer Erklärung: "Die Mehrheit des Repräsentantenhauses verschwendet wertvolle Zeit und das Geld der Steuerzahler mit einer grundlosen politischen Übung, die von Mitgliedern beider Parteien abgelehnt wurde und bereits in einer überparteilichen Abstimmung gescheitert ist.

"Es gibt keine stichhaltige Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Minister Mayorkas, wie hochrangige Mitglieder der Mehrheit des Repräsentantenhauses bestätigt haben, und dieser extreme Vorstoß für ein Amtsenthebungsverfahren ist eine schädliche Ablenkung von unseren kritischen nationalen Sicherheitsprioritäten", fügte Ehrenberg hinzu. "Minister Mayorkas und das Department of Homeland Security werden weiterhin jeden Tag daran arbeiten, die Sicherheit der Amerikaner zu gewährleisten".

Die jüngste Entwicklung kommt, nachdem das Repräsentantenhaus im November mit 209 zu 201 Stimmen eine Resolution zur Amtsenthebung von Mayorkas an den Heimatschutzausschuss verwiesen hatte, wobei acht Republikaner mit den Demokraten stimmten.

Die GOP-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia reichte im November eine privilegierte Resolution ein, um Mayorkas anzuklagen, und zwang die GOP-Führung, die Maßnahme im Plenum zu behandeln.

Seit der Wiedererlangung der Mehrheit im Repräsentantenhaus versuchen die Republikaner seit langem, Mayorkas wegen seines Umgangs mit dem Heimatschutzministerium und der US-Grenze zu Mexiko anzuklagen. Greenes Schritt kam zu dem Zeitpunkt, als die Republikaner auf strengere Grenzsicherheitsbestimmungen in einem zusätzlichen Hilfspaket drängten.

