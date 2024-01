Ausländische Konflikte nehmen einen Großteil von Bidens Zeit in Anspruch, während er zu Hause um seine politische Zukunft kämpft

Fünfundsiebzig Prozent seiner Arbeit, so schätzte Biden, verbringt er damit, mit ausländischen Staatsoberhäuptern zu verhandeln und die Welt zu bereisen.

Unabhängig davon, ob das eine genaue Berechnung ist, wie Biden seine Tage verbringt - Berater sagten, es klang inmitten einer intensiven Strecke der Diplomatie erhöht - Bidens Bemerkung unterstrich ein sich abzeichnendes Dilemma für ihn selbst und sein Team: Wie reagiert man auf zwei Kriege in Übersee, die die Amerikaner gespalten und große Teile der Zeit in Anspruch genommen haben, während man gleichzeitig einen Wahlkampf führt, bei dem es um nichts Geringeres als die Zukunft der amerikanischen Demokratie geht?

Umfragen zufolge steht die Außenpolitik bei den meisten Amerikanern nicht ganz oben auf der Liste ihrer Sorgen. Frühere Amtsinhaber sind in politische Schwierigkeiten geraten und haben verloren, weil die Wähler sie als zu sehr auf Probleme im Ausland und nicht auf Probleme im eigenen Land konzentriert ansahen. Und die Unbeständigkeit der aktuellen Konflikte im Ausland - mit dem ungewissen Ausgang des Krieges in der Ukraine und der Aussicht auf einen größeren Konflikt im Nahen Osten - macht es unmöglich, ihr Gewicht im nächsten November vorauszusehen.

Beamte des Weißen Hauses räumen ein, dass es schwierig sein wird, genau vorherzusagen, wie viel Zeit Biden im Laufe des Jahres mit ausländischen Konflikten verbringen wird, und weisen darauf hin, dass der Zeitplan des Präsidenten immer eine sorgfältige Balance darstellt.

Der Präsident wird weiterhin Veranstaltungen abhalten, die die Themen hervorheben, die sein Team als vorrangig für die Wähler ansieht, wie z. B. die Bemühungen, die Müllgebühren zu senken und die Kosten für Medikamente zu reduzieren, und er wird herausragende Momente wie seine Rede zur Lage der Nation und die bevorstehenden Wahlkampfstopps nutzen, um seine Agenda festzulegen, einschließlich der Darlegung, was für die Demokratie auf dem Spiel steht, so Personen, die mit diesen Plänen vertraut sind.

Auch wenn sich der Präsident auf den Wahlkampf konzentriert und möglicherweise weniger Zeit im Situation Room verbringt, wird sich der große nationale Sicherheitsapparat im Weißen Haus weiterhin voll und ganz auf internationale Themen konzentrieren. Die Berater erwarten nicht, dass der Präsident in diesem Jahr so viel ins Ausland reist, da er sich auf seinen Wahlkampf konzentriert, obwohl einige Reisen zu wichtigen Gipfeltreffen geplant sind.

Bidens Team bereitet sich so gut wie möglich auf das Unerwartete vor und blickt auf vergangene Wahlen - wie 2008, als das Interesse der Wähler am Irak-Krieg wirtschaftlichen Bedenken wich - als Beispiele dafür, wie schnell neue Themen den Verlauf einer Kampagne verändern können.

Die Berater des Präsidenten sehen seine intensiven diplomatischen Bemühungen weitgehend als positiv an, insbesondere im Vergleich zur chaotischen Weltpräsenz seines Vorgängers Donald Trump. Und sie sehen eine Schnittmenge zwischen seiner außen- und innenpolitischen Agenda, auch was die Bemühungen um den Schutz der Demokratie betrifft.

Doch obwohl Biden und sein Team versucht haben, seine Diplomatie als Beweis für seine langjährige Erfahrung als Staatsmann zu nutzen - sein Überraschungsbesuch in Kiew im vergangenen Jahr wurde in einen Fernsehspot verwandelt - gibt es keine Pläne, Bidens globale Bemühungen zum Kernstück seiner Kampagne zu machen.

Und das, obwohl Biden enormes politisches Kapital in die amerikanische Reaktion auf die Kriege in der Ukraine und in Israel gesteckt hat, indem er den Kongress aufforderte, weitere Milliarden Dollar für die Ukraine zu bewilligen, und mit seiner entschiedenen Unterstützung Israels einige Progressive verprellte.

US-Beamte sagen, dass beide Kriege nun in eine kritische Phase eintreten, da die amerikanische Unterstützung für Kiew nun Gefahr läuft, zu versiegen, und das Weiße Haus genau auf Anzeichen achtet, dass Israel zu einer chirurgischeren Phase seines Angriffs auf Gaza übergeht.

Wie die einzelnen Konflikte im November aussehen werden, lässt sich nicht vorhersagen. Bidens Berater glauben, dass Israels Kampagne zur Eliminierung der Hamas Monate, wenn nicht Jahre dauern könnte. In der Ukraine hängen die Bemühungen um eine Verhandlungslösung mit Russland weitgehend von der Bereitschaft des Präsidenten Wolodomyr Zelenskij ab, Zugeständnisse zu machen - etwas, das er bisher entschieden abgelehnt hat.

Andere schwelende Krisenherde könnten ebenfalls explodieren und die aktuellen überschatten, so z. B. um Taiwan, die selbstverwaltete Insel, auf der noch in diesem Monat Wahlen stattfinden werden. Amerikanische Beamte beobachten genau, wie Peking darauf reagiert.

Klar scheint zu sein, dass die außenpolitischen Angelegenheiten, die Bidens Zeit im Jahr 2023 in Anspruch genommen haben, in diesem Jahr nicht so schnell gelöst werden, und seine Bemühungen um eine Wiederwahl werden Zeit und Energie mit einer immer komplizierter werdenden Welt teilen.

Lehren aus der Geschichte

Es gibt genügend Präzedenzfälle dafür, dass ein amtierender Präsident, der sich um seine Wiederwahl bemüht, auf der Weltbühne vorsichtig vorgeht. Jimmy Carters stille Bemühungen um die Befreiung der vom Iran festgehaltenen Geiseln brachten bis zu seiner Niederlage im Jahr 1980 keine Ergebnisse; da er nicht in der Lage war, öffentlich über die Diplomatie zu sprechen, wurde er in der Öffentlichkeit als ineffektiv angesehen.

George H.W. Bush sorgte für das Ende des Kalten Krieges und den ersten Golfkrieg, aber die Wähler waren mehr mit der hohen Arbeitslosigkeit und der Inflation beschäftigt - ein Missverhältnis, das sein Rivale Bill Clinton ausnutzte.

Sowohl Carter als auch Bush gelang es nicht, eine zweite Amtszeit zu erreichen.

Auch wenn Biden sich voll und ganz auf den Krieg Israels gegen die Hamas konzentriert, haben Beamte des Weißen Hauses ein gleichmäßiges Tempo an innenpolitischen Veranstaltungen beibehalten, da sie sich der Risiken bewusst sind, die damit verbunden sind, dass der Präsident als völlig von ausländischen Konflikten vereinnahmt angesehen wird. Biden wird seine Wahlkampfveranstaltungen an diesem Wochenende mit einer Rede über die aktuellen Bedrohungen der Demokratie in Pennsylvania eröffnen.

"Präsident zu sein bedeutet, sich den Herausforderungen zu stellen, die für die hart arbeitenden Amerikaner in ihrem täglichen Leben an erster Stelle stehen, und gleichzeitig wirksam zu reagieren, wenn im In- und Ausland eine Krise ausbricht", sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Ben LaBolt. "Präsident Biden hat in den letzten drei Jahren gezeigt, dass er beides kann - er hat Gesetze verabschiedet, die dazu beigetragen haben, mehr als 14 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen, die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente zu senken und die Inflation um zwei Drittel zu senken, und er hat Amerikas Infrastruktur und Technologie wiederbelebt, während er die Welt bei der Bewältigung globaler Gesundheits-, Wirtschafts-, Sicherheits- und Klimakrisen, die uns alle betreffen, anführt."

Kniffliger Balanceakt

Julian Zelizer, Historiker an der Princeton University, sieht mehrere Risiken, wenn man sich zu sehr auf die Außenpolitik konzentriert. Dazu gehören der Grad der Unvorhersehbarkeit und die häufige Unfähigkeit eines Präsidenten, alles offenzulegen, was hinter den Kulissen des globalen Krisenmanagements vor sich geht.

Das Bild, das die Rivalen zeichnen werden: "Wenn man sich mehr auf die Sicherheit von Menschen in Übersee konzentriert und nicht auf andere Menschen hier in den Vereinigten Staaten, die mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, wird man als unnahbar dargestellt", so Zelizer.

"Biden ist in einer einzigartigen Position, um diese Themen zu behandeln. Er ist definitiv in einer besseren Position als andere, um diese gegen die Wahl abzuwägen. Aber es wird trotzdem kein leichter Weg für ihn in den nächsten Monaten sein", sagte er.

Berater haben die Außenpolitik als Bidens "erste Liebe" bezeichnet, und es bleibt ein Thema, mit dem er sich sowohl innerhalb des Weißen Hauses intensiv beschäftigt als auch gerne in der Öffentlichkeit diskutiert.

Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas hat in den letzten Monaten den größten Teil seiner Zeit in Anspruch genommen, während er daran arbeitet, seine jahrzehntelangen Beziehungen zu Premierminister Benjamin Netanjahu zu verbessern. Davor verbrachte er lange Tage damit, die amerikanischen Verbündeten nach der russischen Invasion in der Ukraine um sich zu scharen.

In einer seltenen Ansprache im Oval Office im Oktober versuchte Biden, Amerikanern, die skeptisch sind, ob die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine für die Vereinigten Staaten von Bedeutung sind, zu erklären, was auf dem Spiel steht.

"Ich weiß, dass diese Konflikte weit weg zu sein scheinen, und es ist nur natürlich, sich zu fragen: Warum ist das für Amerika wichtig? sagte Biden in seiner Rede, die von seinen Beratern wochenlang als eine auf die Ukraine konzentrierte Ansprache geplant worden war, bevor sie sich nach den Hamas-Terroranschlägen vom 7. Oktober dazu entschlossen, Israel mit einzubeziehen.

"Wissen Sie, die Geschichte hat uns gelehrt, dass Terroristen, die keinen Preis für ihren Terror zahlen, wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, mehr Chaos, Tod und Zerstörung verursachen. Sie machen immer weiter. Und die Kosten und die Bedrohungen für Amerika und die Welt steigen weiter", sagte Biden.

Mit seiner Entscheidung, vor der Nation über die Kriege zu sprechen, hat Biden zugegeben, dass die meisten Amerikaner weiterhin vor allem an innenpolitische Belange denken, auch wenn seine Haltung gegenüber Israel von Mitgliedern seiner eigenen Partei kritisiert wurde.

Unmittelbare Hindernisse

Im Laufe dieser Woche reist US-Außenminister Antony Blinken in den Nahen Osten, um die Gespräche mit israelischen Vertretern über die nächste Phase des Gaza-Krieges fortzusetzen, mit dessen baldigem Beginn amerikanische Beamte rechnen.

Gleichzeitig erkennen Bidens Berater an, dass Israel weiterhin gegen die Hamas vorgehen muss, mit dem Ziel, die Terrorgruppe vollständig zu eliminieren - ein Prozess, der sich wahrscheinlich noch weit in die Zukunft erstrecken wird.

In der Zwischenzeit sind Bidens Forderungen nach neuen amerikanischen Hilfsgeldern in Milliardenhöhe für die Ukraine auf den Widerstand der Republikaner im Kongress gestoßen, von denen sich viele an Trump orientieren, der Biden vorwarf, sich mehr um ausländische Konflikte als um Probleme im eigenen Land zu kümmern.

"Sie lachen über unseren derzeitigen Präsidenten. Sie denken, er sei ein Narr und wir sollten nicht dort sein. Wir sollten nicht dort sein. Wir müssen zuerst unsere eigenen Grenzen schützen, bevor wir die Grenzen anderer Länder verteidigen. Wir müssen uns zusammenreißen", sagte Trump letzten Monat auf einer Kundgebung in Reno, Nevada.

Exit Polls zeigen, dass die Außenpolitik in den letzten Wahlzyklen nicht unter die ersten fünf Plätze auf der Liste der wichtigsten Themen der Wähler kam. Inflation, Abtreibung, Kriminalität, Waffenpolitik und Einwanderung waren die Themen, die den Wählern bei den Zwischenwahlen 2022 am wichtigsten waren.

Angesichts der Konflikte in der Ukraine und in Israel deuten einige Umfragen darauf hin, dass die Amerikaner der Meinung sind, dass die Außenpolitik bei den Wahlen einen höheren Stellenwert einnehmen sollte. In einer Umfrage des Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, die diese Woche veröffentlicht wurde, nannten etwa 4 von 10 amerikanischen Erwachsenen außenpolitische Themen, als sie eine offene Frage nach den fünf Themen erhielten, mit denen sich die US-Regierung im nächsten Jahr befassen sollte.

Wirtschaftliche Fragen und die Sorge um die Demokratie stehen bei den Wählern nach wie vor ganz oben auf der Liste, noch vor der Sorge um Konflikte in Übersee. Während Biden seine Wahlkampagne ausweitet, kollidieren seine außenpolitischen Bemühungen mit seiner Wiederwahlkandidatur.

"Es gibt auf der ganzen Welt eine echte Sorge, dass Amerika sein moralisches Zentrum verliert. Es gibt eine echte Besorgnis darüber, dass die amerikanischen Prinzipien weiterhin die Vorhut dessen sind, was wir sind", sagte Biden im Dezember zu den Spendern, nachdem er von der enormen Zeit erzählt hatte, die er mit ausländischen Führern verbracht hatte.

"Leute, wenn wir unseren Job im Jahr 2024 machen, werden wir etwas retten, was nur wenige Generationen von sich behaupten können: Wir werden die amerikanische Demokratie in einer Weise retten, die notwendig ist. Und der Rest der Welt schaut zu", sagte er.

Quelle: edition.cnn.com