Atomkraft-Fantasie wird durch industrielle Verwüstung zunichte gemacht

Auf der Weltklimakonferenz kündigten 22 Länder an, dass sie ihre Atomkraftkapazität bis 2050 verdreifachen wollen. Dazu gehören viele befreundete und erfahrene Atomenergieländer: die Vereinigten Staaten, Frankreich, Finnland, das Vereinigte Königreich, Japan, Kanada, die Niederlande, Polen, Schweden, Südkorea und die Ukraine. Doch Michael Schneider schüttelte den Kopf. „Das funktioniert nicht“, sagt der Herausgeber des World Nuclear Report (WNISR) im „Climate Lab“ von ntv. Denn innerhalb von 27 Jahren werden mehr als 1.000 neue Atomkraftwerke gebaut. Doch die Atomindustrie steckt in der Klemme: „Diese Unternehmen stoßen an die Grenzen ihrer bestehenden Reaktorflotten“, sagte Schneider. Er verwies auf Insolvenzen und Schulden von bis zu 149 Milliarden US-Dollar in den USA, Frankreich und Südkorea. Chinesische Kraftwerksbauer sind keine Alternative, weil sie auf der schwarzen Liste der USA stehen. Bleibt noch Russland... „Ich muss nicht allzu viel erklären, warum das problematisch ist“, sagte Schneider.

ntv.de: Auf der Weltklimakonferenz haben 22 Länder ihren Wunsch bekundet, die Atomkraftkapazität bis 2050 zu verdreifachen. Ist dieser Plan machbar?

Mycle Schneider: Zunächst einmal ist dies kein verbindliches Ziel, sondern eine „Verpflichtung“: 22 Länder haben sich verpflichtet, die „globale“ Kapazität zu verdreifachen. Der World Nuclear Industry Status Report (WNISR) zeichnet sich durch empirische Analysen aus. Wir befinden uns nicht in der Kristallkugel-Schule der Vorhersagen, aber wenn Sie sich die Daten der letzten 20 Jahre ansehen und denken: Was ist nötig, um dorthin zu gelangen? Die Antwort ist einfach: Es funktioniert nicht. Es geht nicht um „besser“ oder „schlecht“ oder „mehr“ oder „weniger“. Dieses Versprechen kann nicht eingelöst werden.

Warum?

Diese Ankündigung vergisst völlig, dass einige Reaktoren bis 2050 abgeschaltet werden. Selbst in einem Land wie den Vereinigten Staaten wurde die Lebensdauer fast der gesamten Flotte auf 60 Jahre, in einigen Fällen sogar auf 80 Jahre verlängert. Dies ist jedenfalls unrealistisch, da seit 60 Jahren kein Atomkraftwerk mehr in Betrieb ist. Das durchschnittliche Renteneintrittsalter liegt bei etwa 43 Jahren. Aber selbst wenn alle bis zum Ende in Betrieb wären, müssten 270 Atomkraftwerke gebaut werden, um das derzeitige Niveau zu halten. Wenn wir unsere Kapazität verdreifachen wollten, müssten wir mehr als 1.000 neue Reaktoren bauen.

Um das aktuelle Niveau zu halten, müssten in 27 Jahren 270 Kernkraftwerke gebaut werden?

Ja. Man muss kein Mathematiker sein, um in einem Jahr einer zu werden. In den letzten 20 Jahren, von 2003 bis Mitte 2023, wurden insgesamt 103 Kernkraftwerke in Betrieb genommen und 110 stillgelegt, mit leicht negativen Ergebnissen. Von den 103 in Betrieb befindlichen Neugründungen befinden sich 50 in China; außerdem gibt es 57 Kernkraftwerke mit negativen Bilanzen. Um das aktuelle Niveau zu halten, muss sich die Baugeschwindigkeit in Zukunft verdoppeln, von etwa fünf Kernkraftwerken pro Jahr auf zehn pro Jahr. Die durchschnittliche Bauzeit im letzten Jahrzehnt betrug weniger als zehn Jahre, wobei offiziell mit der Konsolidierung der Fundamente des Reaktorgebäudes begonnen wurde. In der Botschaft fehlen jahrelange Vorbereitungen!

Ist das auch ein Platzproblem? Diese Atomkraftwerke müssen irgendwo sein.

Nein, es ist für den industriellen Einsatz. Die Politiker, die dieses Versprechen auf der COP28 gemacht haben, werden nicht nach Hause gehen, um Atomkraftwerke zu bauen. Dafür braucht es eine Industrie, aber man kann einerseits die Anzahl der Unternehmen abzählen, die in der Lage sind, Kernkraftwerke zu bauen. In den USA musste Westinghouse 2017 Insolvenz anmelden, nachdem es beim Bau zweier Kernkraftwerke sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatte: dem V.C. Der Sommer ist aufgegeben. Beim Kernkraftwerk Vogtel verdoppelte sich die Bauzeit und die Kosten explodierten. Ein Reaktor befindet sich noch im Bau.

Das französische Pendant Framatome sieht sehr ähnlich aus. Der Mutterkonzern EDF hat eine Nettoverschuldung von 65 Milliarden Euro angehäuft. Wer bleibt übrig? Die Südkoreaner, aber ihr Staatsunternehmen Korea Electric Power, haben Schulden in Höhe von 149 Milliarden US-Dollar. Ich weiß nicht, dass man mit einer so hohen Verschuldung überleben kann... Das sind nicht die Voraussetzungen für den Bau von Kernkraftwerken im großen Stil.

Alle Atomkraftwerke sind hoch verschuldet und müssen wie EDF vom Staat übernommen und gerettet werden?

Etwas anders sieht es bei Westinghouse aus. Es ist jetzt im Besitz eines Uranunternehmens und einer kanadischen Holdinggesellschaft, die noch nie ein Atomkraftwerk gebaut hat. Übrig bleiben nur noch China und Russland. Diese beiden großen chinesischen Unternehmen wurden jedoch von der US-Regierung auf die schwarze Liste gesetzt. Für Unternehmen in der westlichen Welt ist es nahezu unmöglich, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Was ist mit Russland? Ich muss nicht erklären, warum das problematisch ist.

In Europa sind bereits einige Kernkraftwerke geplant, zum Beispiel in Polen. Wer soll das bauen?

Zwischen den USA und Polen besteht eine Vereinbarung, dass das erste Kernkraftwerk im Jahr 2033 in Betrieb gehen wird, wobei Westinghouse Electric der erste Kandidat für den Bau ist. Aber das ist unmöglich, egal ob Ihnen das Projekt gefällt oder nicht. Dies ist industriell nicht realisierbar.

Weil es diesen Unternehmen an Mitarbeitern mangelt?

So funktioniert das. Diese Unternehmen haben ihre bestehenden Reaktorflotten an ihre Grenzen gebracht. Schauen Sie sich das Beispiel EDF an: Die Leistung französischer Kraftwerke war im vergangenen Jahr eine absolute Katastrophe.Jeder Reaktor hat durchschnittlich 152 Tage Ausfallzeit, sodass die Anlage fast die Hälfte der Zeit stillsteht. Fünf Atomkraftwerke erzeugen überhaupt keinen Strom. Null kWh. Wartung, Reparaturen, Modernisierungen und andere Probleme stellen so hohe Anforderungen an die französischen Arbeitskräfte, dass Schweißer aus den USA und Kanada eingeflogen werden müssen und Ersatzteile in Italien hergestellt werden.

Oder nehmen Sie Schweden: Die schwedische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das den Bau von Atomkraftwerken wieder erlaubt. Die Öffentlichkeit glaubt, dass Schweden „jetzt“ Atomkraftwerke baut. Aber Schweden hat keine Atomindustrie; das letzte Atomkraftwerk dort wurde 1985 in Betrieb genommen!

Neben drei deutschen Reaktoren: Wie viele weitere Kernkraftwerke werden dieses Jahr vom Netz gehen?

Insgesamt fünf. Im Jahr 2023 werden vier Kernkraftwerke ans Netz gehen.

in China?

Nicht nur das, sondern auch in Europa: Die Slowakei hat ein Kernkraftwerk in Betrieb genommen, mit dessen Bau 1985 begonnen wurde.

Die Entwicklung hat fast 40 Jahre gedauert... Die Arbeiten sind vorübergehend unterbrochen, Sie können sich jedoch über die Lieferzeiten informieren. In den USA wurde nach zehnjähriger Bauzeit das Kernkraftwerk Vogtel 3 in Betrieb genommen. Dies sollte in 36 Monaten abgeschlossen sein, da eine sehr moderne Modulbauweise zum Einsatz kommen wollte. Das ist die Wahrheit.

Wie kommt es, dass aus drei Jahren zehn Jahre werden oder, wie in der Slowakei, Bauverzögerungen von fast 40 Jahren?

Es gibt mehrere unbeantwortete Fragen. Früher waren die Länder selbst für große Projekte wie Kernkraftwerke verantwortlich, doch heute übernehmen globalisierte Industrien die Verantwortung.Der erste europäische Druckwasserreaktor ging letztes Jahr in Finnland ans Netz. Auf der Baustelle leben mehr als 50 ethnische Gruppen. Bei den französischen Kollegen in Flamanville gab es Situationen, in denen die Aufsichtsbehörden eingreifen mussten, weil die Teamleiter nicht in der Lage waren, mit den für sie Verantwortlichen zu kommunizieren. Es klingt banal, ist aber gar nicht so einfach, wenn ein portugiesischer Betonarbeiter mit seinem polnischen Kollegen darüber spricht, welche technischen Spezifikationen tatsächlich beim Betonieren in einem Kernkraftwerk gelten.

Bundesfinanzminister Christian Lindner erwähnte ein weiteres Problem, nämlich dass es nicht mehr möglich sei, Versicherungsgesellschaften für Kernkraftwerke zu finden.

Für die Fukushima-Katastrophe, die noch nicht vorbei ist, werden die Kosten auf 250 bis 700 Milliarden US-Dollar geschätzt – abhängig davon, wie bestimmte Arten von Abfällen entsorgt werden, ob Tritium aus kontaminiertem Wasser gewonnen wird und andere Faktoren. Niemand kennt den genauen Betrag, aber jeder weiß eines: Wir sprechen von Hunderten Milliarden Dollar. Dies wird die Versicherungsunternehmen nicht schockieren, die bereits bereit sind, Kernkraftwerke zu versichern, aber die Versicherungskosten werden hoch sein und sie werden keine Kilowattstunden Strom mehr verkaufen können. Die Vereinigten Staaten haben daher einen nationalen Versicherungsfonds eingerichtet, der derzeit 13 Milliarden US-Dollar beträgt. Dies bedeutet, dass selbst ein kleiner Teil des Schadens nicht ausgeglichen werden kann. Wenn also etwas passiert, ist es definitiv die Schuld des Steuerzahlers. Das ist auch in Japan passiert: Die Tokyo Electric Power Company, der Betreiber des Kernkraftwerks Fukushima, ist technisch gesehen bankrott und erhält seit dem 11. März 2011 Subventionen von der japanischen Regierung.

Ist das ein Kostenfaktor, der von Anfang an berücksichtigt werden muss?

Genau. Bei der Versicherungsfrage handelt es sich um nichts anderes als eine versteckte Subvention. Stellen Sie sich vor, dass dieser Kostenfaktor in Kilowattstunden berücksichtigt wird, obwohl wir in Wirklichkeit wissen, dass dies nicht der Fall ist. Alle Kostenschätzungen deuten bereits darauf hin, dass die Kernenergie zur teuersten Form der Stromerzeugung geworden ist. Für neue Kernkraftwerke betragen die Kosten pro Kilowattstunde 18 Cent, das Drei- bis Vierfache der Kosten für Wind- und Solarkraftwerke. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Im Jahr 2022 werden weltweit fast 500 Milliarden Euro in den Bereich der erneuerbaren Energien fließen, was etwa dem 14-fachen der Investitionen in Kernkraftwerke entspricht. Das gilt sogar für China, das in den letzten 20 Jahren kräftig in die Atomkraft investiert hat. Investiert: China wird im Jahr 2022 rund 2 GW Atomstrom am Netz haben, zusätzlich zu 125 GW Solar- und Windkraft.

Sprich mit Mycle Schneider Christian Hermann. Der Dialog wurde für mehr Klarheit gekürzt und gestrafft.

