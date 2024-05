Anklage wegen des mutmaßlichen Mordes an der Krankenpflegeschülerin Laken Riley und weiterer Spannerdelikte.

Jose Antonio Ibarra, 26, wurde wegen insgesamt 10 Straftaten angeklagt: vorsätzlicher Mord, Mord mit Hilfe von Gewalt, Entführung mit Körperverletzung, vorsätzliche Vergewaltigung mit körperlicher Gewalt, schwere Körperverletzung, Behinderung einer Person beim Absetzen eines Notrufs, Manipulation von Beweismitteln und Voyeurismus.

Riley, eine 22-jährige Studentin der Krankenpflegeschule der Universität Augusta, wurde am 22. Februar beim Laufen auf dem Campus der Universität von Georgia ermordet.

Ibarra soll Riley mehrmals mit einem Stein auf den Kopf geschlagen und sie erwürgt haben, heißt es in der Anklageschrift. Darüber hinaus wurde ihm vorgeworfen, gegen das Gesetz über Voyeurismus in Georgia verstoßen zu haben, indem er am Tag des Mordes ein Wohnhaus der University of Georgia aufsuchte, durch das Fenster schaute und eine Studentin ausspionierte, so die Anklageschrift.

Ibarra wurde am nächsten Tag festgenommen und war zuvor wegen schweren Mordes, widerrechtlicher Freiheitsberaubung, Entführung und Verheimlichung des Todes eines anderen angeklagt worden, wie aus den Gefängnisunterlagen hervorgeht.

Das Büro des Pflichtverteidigers, das Ibarra vertritt, lehnte eine Stellungnahme zu der Anklage ab.

Ibarra, ein Einwanderer ohne Papiere aus Venezuela, der keine Verbindung zur Universität hatte, war kein Student der Hochschule. Die Polizei behauptete, dass es sich bei der Tötung um einen "sehr isolierten Vorfall" handelte und dass es keine Beweise dafür gab, dass die beiden Parteien vor dem Vorfall voneinander wussten.

Der tragische Tod von Riley und der Einwanderungsstatus der Person haben die Debatte über die nationale Einwanderungspolitik neu entfacht. Bei der Rede zur Lage der Nation im März trug Präsident Joe Biden eine Anstecknadel mit Rileys Namen und gab die folgende Erklärung ab:

"Laken Riley, eine unschuldige junge Frau, die von einem unerlaubten Einwanderer getötet wurde. Das ist richtig, aber wie viele Tausende von Menschen werden von legalen Einwanderern umgebracht?"

"Ihren Eltern spreche ich mein aufrichtiges Beileid aus, da ich selbst auch Kinder verloren habe und sie verstehe", fuhr er fort.

Biden stellte später klar, dass er den Begriff "undokumentiert" anstelle von "illegal" hätte verwenden sollen.

Unter dem Eindruck des Mordes haben die Behörden in Georgia letzte Woche ein Gesetz zur Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen erlassen. Das Gesetz verpflichtet die lokalen und staatlichen Behörden, den Einwanderungsstatus von Personen über 18 Jahren zu überprüfen, die in Gewahrsam genommen wurden, die sich in Haft befinden und von denen die Strafverfolgungsbehörden den begründeten Verdacht haben, dass sie ein Verbrechen begangen haben.

Zahlreiche Forscher haben den Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität untersucht. Es wurde festgestellt, dass Einwanderer mit geringerer Wahrscheinlichkeit Straftaten begehen als in den Vereinigten Staaten geborene Personen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com