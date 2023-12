Persönlich

Andrew Yang Schnelle Fakten

Geburtsdatum: Januar 13, 1975

Geburtsort: Schenectady, New York

Geburtsname: Andrew M. Yang

Vater: Kei-Hsiung Yang, Forscher bei IBM und GE

Mutter: Nancy L. Yang, Systemadministratorin

Heirat: Evelyn (Lu) Yang (seit 2011)

Kinder: Zwei Söhne

Ausbildung: Brown University, B.A. in Wirtschaftswissenschaften, 1996; J.D. Columbia University School of Law, 1999

Religion: Protestantisch

Weitere Fakten

Seine Eltern stammen ursprünglich aus Taiwan.

Der wichtigste Vorschlag für sein politisches Programm war die Idee eines universellen Grundeinkommens (UBI). Diese "Freiheitsdividende" hätte jedem Bürger 1.000 Dollar im Monat bzw. 12.000 Dollar im Jahr eingebracht.

Yang gründete Freedom Dividend, ein Pilotprogramm zur Förderung des universellen Grundeinkommens, bei dem er persönlich die monatlichen Barzahlungen finanziert.

Er ist in der 2016 erschienenen Dokumentation "Generation Startup" zu sehen.

Sein Wahlkampfslogan war "MATH", oder "Make America Think Harder".

1992 reiste er als Mitglied des US-Nationaldebattenteams nach London.

Nach seinem Abschluss an der Columbia University praktizierte Yang für kurze Zeit als Anwalt, bevor er seinen beruflichen Schwerpunkt auf Start-ups und Unternehmertum legte.

Zeitleiste

2002-2005 - Vizepräsident eines Start-ups im Gesundheitswesen.

2006-2011 - Geschäftsführer, dann CEO von Manhattan Prep, einem Testvorbereitungsunternehmen.

2009 - Kaplan kauft Manhattan Prep für mehr als 10 Millionen Dollar.

September 2011 - Gründung von Venture for America, einer gemeinnützigen Organisation, die Hochschulabsolventen mit Start-ups zusammenbringt. Verlässt das Unternehmen im Jahr 2017.

2012 - Wird von Präsident Barack Obama als "Champion of Change" ausgezeichnet.

April 2012 - Platz 27 auf der Fast Company-Liste der 100 kreativsten Menschen in der Wirtschaft.

4. Februar 2014 - Sein Buch, "Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America", wird veröffentlicht.

11. Mai 2015 - Obama ernennt Yang zum Botschafter für globales Unternehmertum.

6. November 2017- Einreichung derFEC-Papiere für eine Präsidentschaftskandidatur 2020.

2. Februar 2018 - Er kündigt seine Kandidatur über YouTube und Twitter an.

3. April 2018 - Sein Buch "The War on Normal People" wird veröffentlicht.

März 2019 - Yangerkundet die Möglichkeit, ein 3D-Hologramm zu verwenden, um an zwei oder drei Orten gleichzeitig Wahlkampf zu machen.

4. Januar 2020 - Startet eine Briefwahlkampagne für die Vorwahlen der Demokraten in Ohio im März 2020, nachdem er die Wahlgesetze des Staates nicht vollständig erfüllt hat.

11. Februar 2020 - In New Hampshire setzt Yang seine Präsidentschaftskampagne aus.

19. Februar 2020 - CNN kündigt an, dass Yang dem Sender als politischer Kommentator beitreten wird.

5. März 2020 - Gründung vonHumanity Forward, einer gemeinnützigen Gruppe, die laut ihrer Website "politische Kandidaten unterstützen und mit Ressourcen versorgen wird, die sich für ein universelles Grundeinkommen, einen auf den Menschen ausgerichteten Kapitalismus und andere gleichgerichtete Maßnahmen auf allen Ebenen einsetzen". Yang kündigt auch an, dass er einen Podcast starten wird.

23. Dezember 2020 - Einreichung derUnterlagen für die Teilnahme an der New Yorker Bürgermeisterwahl 2021, wie aus den Unterlagen der Stadt hervorgeht.

13. Januar 2021 -Yang kündigt seine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters von New York City an.

22. Juni 2021 - Yang gibt das Rennen um das Amt des Bürgermeisters von New York City auf.

4. Oktober 2021 - Yang gibt in einem Blog-Beitrag bekannt, dass er mit der Demokratischen Partei "bricht" und sich als Unabhängiger registrieren lässt.

27. Juli 2022 - Yang gründet zusammen mit der ehemaligen Gouverneurin von New Jersey, Christine Todd Whitman, und einer Gruppe ehemaliger republikanischer und demokratischer Funktionäre eine neue politische Partei namens Forward.

12. September 2023 - Yangs Politthriller "The Last Election", den sie gemeinsam mit Stephen Marche geschrieben hat, wird veröffentlicht.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com