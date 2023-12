AMC Theatres entschuldigt sich, nachdem ein Bürgerrechtsführer behauptet hat, er sei aus einem Kino in North Carolina rausgeworfen worden

Bischof William Barber, 60, sagte, er habe am Dienstagnachmittag versucht, den Spezialstuhl zu benutzen, den er in den Behindertenbereich des Theaters in Greenville mitgebracht hatte, und sei vom Personal darauf hingewiesen worden, dass er das nicht könne.

Der ehemalige Vorsitzende der NAACP North Carolina sagte gegenüber CNN, dass er an einer Krankheit leidet, die es ihm unmöglich macht, in einem normalen Stuhl zu sitzen. Er sagte, er gehe mit zwei Stöcken und sein Assistent trage einen speziellen Stuhl überall hin.

Auf dem Video des Vorfalls, das Barber mit CNN geteilt hat, scheint es sich um einen hockerartigen Stuhl mit einer Rückenlehne und ohne Arme zu handeln. Barber leidet an einer Form von Arthritis, die als ankylosierende Spondylitis bekannt ist und nach Angaben der National Institutes of Health Entzündungen in den Gelenken und Bändern der Wirbelsäule verursacht.

"Ich habe diesen Stuhl überall benutzt", sagte Barber. "Broadway, das Weiße Haus, ich hatte noch nie ein Problem", fügte er hinzu.

Das Greenville Police Department bestätigte, dass Beamte am AMC Fire Tower 12 eintrafen, nachdem sie einen Anruf wegen unbefugten Betretens erhalten hatten. Der Anrufer gab an, dass sich ein Kunde mit den Angestellten gestritten habe und die Angestellten den Kunden weghaben wollten.

Nach einem Gespräch mit Barber stimmte dieser zu, das Kino freiwillig zu verlassen, und es wurde keine Anzeige erstattet, wie die Polizei in Greenville mitteilte.

"Ich hatte das Gefühl, dass mir nicht zugehört wurde", sagte Barber. "Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht einmal versuchten, meiner Behinderung Rechnung zu tragen", fügte er hinzu.

AMC-Vertreter sagten in einer Erklärung, die der CNN-Tochter WITN vorliegt, sie hätten sich bei Barber entschuldigt.

"Der Vorsitzende und CEO von AMC, Adam Aron, hat ihn bereits angerufen und plant, sich nächste Woche persönlich mit ihm in Greenville, NC, zu treffen, um sowohl diese Situation als auch die gute Arbeit zu besprechen, die Bischof Barber über die Jahre hinweg geleistet hat", heißt es in der Erklärung. "Wir überprüfen auch unsere Richtlinien mit unseren Theaterteams, um sicherzustellen, dass Situationen wie diese nicht wieder vorkommen".

Das Unternehmen ermutigte die Gäste, die eine Sitzplatzanpassung benötigen, vorher mit einem Manager zu sprechen, um zu sehen, was getan werden kann.

Barber hatte geplant, den Film an diesem Tag mit seiner 90-jährigen Mutter zu sehen, sagte er.

"Ich musste das Kino ohne meine Mutter verlassen. Sie wurde mit einem Assistenten zurückgelassen, weil ich nicht verhaftet werden wollte", sagte Barber.

Barber sagte, er werde am Freitag eine Pressekonferenz abhalten, um die Situation anzusprechen.

1993 trat Barber der Greenleaf Christian Church in Goldsboro bei und wurde in den folgenden drei Jahrzehnten für seine Arbeit bekannt, in der er sich mit Themen wie Armut, Ungleichheit und Rassismus auseinandersetzte. Von 2005 bis 2017 war er Präsident der NAACP in North Carolina.

Sharif Paget von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen

Quelle: edition.cnn.com