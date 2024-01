Alan Greenspan hält Rezession in den USA für wahrscheinlich

Seine Ansichten sind besonders wichtig. Nicht nur, dass Greenspan zwischen 1987 und 2006 fünf Amtszeiten als Fed-Vorsitzender unter vier verschiedenen Präsidenten innehatte, er war auch der letzte Vorsitzende, der 1994 erfolgreich eine sanfte Landung herbeiführte. In den 12 Monaten nach Februar 1994 verdoppelte Greenspan die Zinssätze fast auf 6 % und schaffte es, die Wirtschaft stabil zu halten und eine Rezession zu vermeiden.

Greenspan, der inzwischen 96 Jahre alt ist, sagte diese Woche in einer Notiz, dass er bezweifelt, dass die derzeitige Serie von Zinserhöhungen zu einer Wiederholung führen wird.

Die Daten der letzten beiden Monate zeigten, dass sich die Preise zu verlangsamen begännen - eine gute Nachricht, aber nicht gut genug, sagte er. "Ich glaube nicht, dass dies eine Umkehr der Fed rechtfertigen wird, die substanziell genug ist, um zumindest eine leichte Rezession zu vermeiden", sagte Greenspan, jetzt ein leitender Wirtschaftsberater bei Advisors Capital Management, in einem Kommentar, der am Dienstag auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde.

Die Fed hat die Zinssätze im vergangenen Jahr sieben Mal angehoben und den Zinssatz, den sich die Banken gegenseitig für Übernachtkredite in Rechnung stellen, auf eine Spanne von 4,25 % bis 4,5 % angehoben, den höchsten Stand seit 2007. Laut den Projektionen, die auf der geldpolitischen Sitzung im Dezember veröffentlicht wurden, gehen die Fed-Beamten davon aus, dass sie die Zinsen um einen weiteren Prozentpunkt anheben werden.

Die Lohnerhöhungen und damit auch die Beschäftigung "müssen noch weiter zurückgehen, damit ein Rückgang der Inflation nicht nur vorübergehend ist", so Greenspan. "Wir könnten also eine kurze Zeit der Ruhe an der Inflationsfront erleben, aber ich denke, das wird zu wenig sein und zu spät kommen. Die Arbeitslosenquote bleibt mit 3,7 % im November auf einem historischen Tiefstand. Die neuen Beschäftigungsdaten werden am Freitagmorgen veröffentlicht.

Greenspan bezweifelt, dass die Fed die Zinssätze bald lockern wird, denn "die Inflation könnte wieder aufflammen und wir wären wieder am Anfang", sagte er. "Außerdem könnte dies die Glaubwürdigkeit der Federal Reserve als Verfechterin stabiler Preise beschädigen, vor allem, wenn die Maßnahmen nur zum Schutz des Aktienmarktes und nicht als Reaktion auf wirklich instabile Finanzbedingungen ergriffen würden.

Er sieht jedoch einige gute Nachrichten für Investoren am Horizont. Die Märkte werden 2023 nicht annähernd so chaotisch sein wie im letzten Jahr, sagte er. "Ich glaube, dass 2022 in Bezug auf die Marktvolatilität ein schwer zu übertreffendes Jahr sein wird", bemerkte er.

Quelle: edition.cnn.com